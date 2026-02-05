Lịch Âm Dương ngày 6/2/2026: Ngày Tiểu Cát mang lại nhiều vận may Xem chi tiết lịch Âm Dương ngày 6/2/2026 tức ngày 19 tháng Chạp. Khám phá giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và lời khuyên phong thủy để đón thuận lợi, cầu tài lộc.

Thứ Sáu, ngày 06/02/2026 (Dương lịch), nhằm ngày 19/12 (Âm lịch), được đánh giá là ngày Tiểu Cát theo Khổng Minh Lục Diệu. Đây là thời điểm tốt lành, mọi việc dễ hanh thông, ít gặp trở ngại và thường có quý nhân phù trợ.

Tổng quan về ngày Âm Dương 06/02/2026

Dưới đây là các thông tin cơ bản về can chi, ngũ hành và các yếu tố phong thủy quan trọng trong ngày này:

Dương lịch 06/02/2026 (Thứ Sáu) Âm lịch 19/12/2025 (Ngày Tân Hợi, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ) Tiết khí Lập Xuân Ngũ hành Ngày Tân Hợi - Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức) Trực Khai (Tốt cho khởi tạo, xuất hành, khai trương)

Phân tích giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp tăng cường vượng khí và giảm thiểu rủi ro khi thực hiện các công việc quan trọng.

Khung giờ Hoàng đạo (Tốt)

Sửu (01:00-02:59)

Thìn (07:00-08:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Khung giờ Hắc đạo (Cần lưu ý)

Tí (23:00-00:59), Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Việc nên làm và kiêng kỵ theo phong thủy

Dựa trên hệ thống Nhị Thập Bát Tú (Sao Lâu) và Thập Nhị Kiến Trừ (Trực Khai), người dân có thể tham khảo các hoạt động sau:

Việc nên làm

Khởi tạo và xây dựng: Ngày này rất tốt cho việc dựng cột, trổ cửa, cất lầu hoặc sửa chữa phòng bếp.

Ngày này rất tốt cho việc dựng cột, trổ cửa, cất lầu hoặc sửa chữa phòng bếp. Giao dịch và hôn nhân: Thuận lợi cho việc cưới hỏi, khai trương, cầu tài lộc hoặc thực hiện các hợp đồng giao dịch.

Thuận lợi cho việc cưới hỏi, khai trương, cầu tài lộc hoặc thực hiện các hợp đồng giao dịch. Nông nghiệp và học tập: Tốt cho việc cấy lúa, đào ao, chăn nuôi cũng như nhập học hoặc bắt đầu học kỹ nghệ mới.

Việc nên tránh

An táng: Cần cân nhắc kỹ vì ngày này được cho là không thuận lợi cho việc chôn cất.

Cần cân nhắc kỹ vì ngày này được cho là không thuận lợi cho việc chôn cất. Xây dựng giường chiếu: Kiêng lót giường hoặc đóng giường mới.

Kiêng lót giường hoặc đóng giường mới. Đường thủy: Hạn chế các chuyến đi xa bằng đường thủy hoặc làm các việc liên quan đến tàu thuyền vào khung giờ xấu.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để đón vận may và tài lộc, gia chủ nên lưu ý hướng và giờ xuất hành theo phương pháp của Khổng Minh và Lý Thuần Phong:

Hướng xuất hành: Đi hướng Tây Nam để đón cả Hỷ Thần (tin vui) và Tài Thần (tài lộc). Cần tránh hướng Đông Bắc vì gặp Hạc Thần (xấu).

Đi hướng Tây Nam để đón cả Hỷ Thần (tin vui) và Tài Thần (tài lộc). Cần tránh hướng Đông Bắc vì gặp Hạc Thần (xấu). Giờ xuất hành tốt nhất: Khung giờ từ 15h-17h (Thân) và 03h-05h (Dần) được coi là giờ đại cát, mang lại sự hòa hợp và may mắn cho kinh doanh. Ngoài ra, khung giờ 19h-21h (Tuất) cũng rất tốt cho việc ổn định nhà cửa và cầu tài.

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm góc nhìn trong việc sắp xếp kế hoạch cá nhân một cách chủ động và tích cực nhất.