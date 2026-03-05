Lịch Âm Dương ngày 6/3/2026: Chi tiết ngày Tam Nương và khung giờ Hoàng đạo may mắn Thông tin lịch Âm Dương ngày 6/3/2026 (18/1 Âm Lịch). Phân tích chi tiết ngày Tam Nương, giờ hoàng đạo và hướng xuất hành giúp bạn chủ động hơn trong mọi công việc.

Ngày 6/3/2026 Dương Lịch (tức ngày 18 tháng Giêng năm Bính Ngọ) được đánh giá là ngày không mấy thuận lợi do trùng vào ngày Tam Nương. Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm cần sự thận trọng tối đa trong các quyết định quan trọng, tuy nhiên vẫn có những khung giờ tốt để triển khai các công việc nhỏ hoặc chuẩn bị kế hoạch.

Tổng quan về lịch Âm Dương ngày 6/3/2026

Dưới đây là các thông số cơ bản về nhân khí và ngũ hành của ngày mai:

Dương Lịch: Thứ Sáu, ngày 06/03/2026.

Thứ Sáu, ngày 06/03/2026. Âm Lịch: Ngày 18/01/2026 (Ngày Kỷ Mão, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ).

Ngày 18/01/2026 (Ngày Kỷ Mão, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ). Tiết khí: Kinh Trập (Sâu thức giấc).

Kinh Trập (Sâu thức giấc). Ngũ hành: Ngày Kỷ Mão thuộc hành Thổ (Thành Đầu Thổ). Trong đó, Chi khắc Can (Mộc khắc Thổ) nên đây được coi là ngày hung (phạt nhật).

Ngày Kỷ Mão thuộc hành Thổ (Thành Đầu Thổ). Trong đó, Chi khắc Can (Mộc khắc Thổ) nên đây được coi là ngày hung (phạt nhật). Tuổi xung khắc: Quý Dậu và Ất Dậu.

Bảng tra cứu giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp có thể giúp giảm thiểu các rủi ro không đáng có và tối ưu hóa hiệu quả công việc trong ngày.

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng đạo (Tốt) Tý (23h-01h), Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h) Giờ Hắc đạo (Xấu) Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

Đánh giá các yếu tố phong thủy đặc biệt

Khổng Minh Lục Diệu và Nhị Thập Bát Tú

Ngày mai rơi vào sao Lâu (Lâu Kim Cẩu), một trong những cát tú (sao tốt). Sao này chủ trị các việc liên quan đến khởi công, dựng cửa, cưới gả hoặc xây cất đều mang lại tài lộc dồi dào, học hành đỗ đạt. Tuy nhiên, cần lưu ý tránh lót giường hoặc đi đường thủy.

Về hệ thống Lục Diệu, đây là ngày Tốc Hỷ. Đặc điểm của ngày này là niềm vui đến nhanh nhưng cũng dễ tan. Do đó, nếu có ý định mưu cầu đại sự, bạn nên tiến hành sớm vào buổi sáng để đạt được kết quả mau lẹ nhất.

Trực Trừ và lời khuyên hành động

Trực Trừ trong phong thủy mang ý nghĩa "loại bỏ cái cũ, đón cái mới". Đây là thời điểm thích hợp để dọn dẹp nhà cửa, cầu thầy chữa bệnh, xả tang hoặc thực hiện các việc liên quan đến vệ sinh, thanh tẩy. Ngược lại, không nên phá bỏ các giao kèo hay ký kết quan trọng vì dễ dẫn đến tổn thương cho cả đôi bên (theo Bành Tổ Bách Kỵ).

Hướng dẫn xuất hành trong ngày 6/3/2026

Để tăng cường may mắn và thuận lợi, người đọc có thể tham khảo các hướng và giờ xuất hành sau:

Hướng tốt: Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Nam để đón Tài Thần (tài lộc).

Đi về hướng để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng để đón Tài Thần (tài lộc). Hướng xấu: Nên tránh hướng Tây do gặp Hạc Thần.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong:

Giờ Đại An (19h-21h): Mọi việc trong nhà hòa hợp, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng.

Mọi việc trong nhà hòa hợp, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng. Giờ Tốc Hỷ (15h-17h): Gặp gỡ đối tác nhiều may mắn, tin vui sắp tới, chăn nuôi thuận lợi.

Gặp gỡ đối tác nhiều may mắn, tin vui sắp tới, chăn nuôi thuận lợi. Giờ Tuyệt Lộ (17h-19h): Dễ xảy ra tranh cãi, cãi cọ, nên giữ mồm giữ miệng và hạn chế hội họp vào khung giờ này.

Giải thích một số thuật ngữ phong thủy

Ngày Tam Nương: Theo quan niệm dân gian, đây là những ngày xấu trong tháng, kỵ khai trương, động thổ hay cưới hỏi.

Theo quan niệm dân gian, đây là những ngày xấu trong tháng, kỵ khai trương, động thổ hay cưới hỏi. Tốc Hỷ: Điềm báo về niềm vui bất ngờ và nhanh chóng.

Điềm báo về niềm vui bất ngờ và nhanh chóng. Trực Trừ: Giai đoạn phù hợp để loại bỏ những điều không may, điều trị bệnh tật hoặc dọn dẹp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm lịch sử văn hóa.