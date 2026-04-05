Lịch Âm Dương ngày 6/4/2026: Ngày tốt cho khởi công, cần lưu ý tranh cãi Xem lịch vạn niên ngày 6/4/2026 (19/2 Âm lịch). Ngày có sao Tất chiếu mệnh mang lại may mắn cho việc đại sự, cưới gả nhưng cần đề phòng hạn Xích Khẩu.

Ngày 6/4/2026 Dương Lịch (tức ngày 19 tháng Hai Âm lịch năm Bính Ngọ) được đánh giá là ngày có sự đan xen giữa cát tinh và hung tinh. Đây là ngày Canh Tuất, thuộc hành Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức), mang năng lượng tương sinh giữa Chi và Can, được coi là ngày cát.

Thông tin chi tiết về Lịch Âm Dương ngày 6/4/2026

Dưới đây là các thông số cơ bản về ngày mai để bạn đọc thuận tiện tra cứu và sắp xếp công việc:

Yếu tố Thông tin Dương lịch Thứ Hai, ngày 06/04/2026 Âm lịch 19/02/2026 (Ngày Canh Tuất, Tháng Tân Mão, Năm Bính Ngọ) Ngũ hành Thoa Xuyến Kim (Kỵ tuổi Giáp Thìn, Mẫu Thìn) Trực Trực Nguy (Chủ về sự suy thoái, nên thận trọng) Khổng Minh Lục Diệu Xích Khẩu (Ngày Hung, dễ phát sinh tranh cãi)

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn giờ tốt giúp tăng cường sự hanh thông khi triển khai công việc. Bạn có thể tham khảo bảng giờ dưới đây:

Giờ Hoàng Đạo: Dần (03:00-04:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Giờ Hắc Đạo: Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Đánh giá cát hung và lời khuyên phong thủy

Đáng chú ý, ngày này không phạm vào các ngày kỵ lớn như Tam Nương, Nguyệt Kỵ hay Dương Công Kỵ Nhật. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa các sao mang đến những dự báo khác nhau:

Những việc nên làm

Dưới đây là các hoạt động được cho là nhận được năng lượng tích cực từ sao Tất (Kiết Tú):

Cưới gả, chôn cất, nhập học đều gặp thuận lợi. Kinh doanh: Khai trương, xuất hành, nuôi tằm hay làm ruộng đều có triển vọng tốt.

Những việc cần kiêng kỵ

Bên cạnh các yếu tố tốt, người dân cần lưu ý một số điểm hạn chế sau:

Cần thận trọng khi đi thuyền. Trực Nguy cũng nhắc nhở không nên chủ quan trong các hoạt động mạo hiểm. Bành Tổ Bách Kỵ: Ngày Canh không nên dệt vải, ngày Tuất không nên ăn thịt chó để tránh những điều không may theo quan niệm dân gian.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để đón nhận năng lượng tốt lành, bạn có thể lựa chọn hướng xuất hành sau:

Tây Nam (đón tài lộc). Giờ xuất hành tốt (Lý Thuần Phong): Khung giờ 13h-15h và 17h-19h là thời điểm rất tốt lành, buôn bán có lời, mọi việc hòa hợp.

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.