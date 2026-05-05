Lịch Âm Dương ngày 6/5/2026: Ngày cát lợi cho khởi công và kinh doanh Ngày 6/5/2026 Dương Lịch được đánh giá là ngày tốt (cát nhật), đặc biệt thuận lợi cho các hoạt động xây dựng, mua bán và cầu danh lợi, dù cần lưu ý tránh mâu thuẫn lời nói.

Ngày 6/5/2026 Dương Lịch (tức ngày 20 tháng Ba Âm Lịch, năm Bính Ngọ) là một ngày cát (tốt). Theo quan niệm phong thủy, đây là ngày Canh Thìn, có Chi sinh Can (Thổ sinh Kim), mang lại năng lượng bền vững cho các kế hoạch dài hạn.

Thông tin chi tiết về giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các hoạt động diễn ra thuận lợi và giảm thiểu rủi ro. Dưới đây là bảng tổng hợp các khung giờ trong ngày:

Loại giờ Khung giờ (Chi) Thời gian chi tiết Giờ Hoàng Đạo Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi 03:00-04:59; 07:00-10:59; 15:00-18:59; 21:00-22:59 Giờ Hắc Đạo Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất 23:00-02:59; 05:00-06:59; 11:00-14:59; 19:00-20:59

Việc nên làm và kiêng cữ trong ngày 6/5/2026

Ngày này chịu sự chi phối của sao Sâm (Sâm Thủy Viên), một cát tinh chủ về vinh hoa và tài lộc. Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý một số điểm hạn chế dựa trên hệ thống Trực và Khổng Minh Lục Diệu.

Các việc được khuyến nghị:

Kinh doanh và thi cử: Sao Sâm rất tốt cho việc mua bán, giao dịch và các kỳ thi đỗ đạt cao.

Xây dựng: Các hoạt động như khởi công, dựng cửa, trổ cửa, làm thủy lợi hay đào mương được cho là sẽ mang lại sự vượng phát cho gia đình.

Nhậm chức và yết kiến: Đây là thời điểm tốt để bắt đầu vị trí công tác mới hoặc gặp gỡ đối tác.

Các việc nên hạn chế:

Cưới hỏi và mai táng: Theo Nhị Thập Bát Tú, sao Sâm kiêng kỵ việc cưới gả và an táng vì có thể dẫn đến những điều không may mắn trong tương lai.

Giao tiếp: Do rơi vào ngày Xích Khẩu, nên đề phòng miệng lưỡi, tránh tranh cãi hoặc mâu thuẫn không đáng có để giữ hòa khí.

Hướng và giờ xuất hành tham khảo

Để tăng cường vận may, người xuất hành có thể lựa chọn các hướng và khung giờ tốt lành sau:

Hướng tốt: Đi về hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần hoặc hướng Tây Nam để đón Tài Thần.

Khung giờ đẹp: Khung giờ từ 05h-07h và 17h-19h là thời điểm rất tốt lành, thuận lợi cho buôn bán và gặp gỡ may mắn. Khung giờ từ 09h-11h và 21h-23h cũng mang lại sự yên lành, cầu tài lộc nên đi hướng Tây Nam.

Giải thích ý nghĩa các thuật ngữ phong thủy

Để người đọc có cái nhìn khách quan hơn, dưới đây là giải thích ngắn gọn về các thuật ngữ xuất hiện trong ngày:

Bạch Lạp Kim: Nghĩa là vàng trong nến, tượng trưng cho sự tinh khiết và quý giá nhưng cần sự rèn luyện để tỏa sáng.

Xích Khẩu: Một trạng thái trong lục diệu ám chỉ sự tranh luận, khẩu thiệt. Khi gặp ngày này, lời khuyên là nên nhường nhịn và cẩn trọng lời ăn tiếng nói.

Trực Kiến: Trong thập nhị kiến trừ, trực này mang ý nghĩa khởi đầu, thích hợp cho sự bắt đầu nhưng cần tránh các việc liên quan đến động thổ lớn.

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, giúp người đọc có thêm góc nhìn về văn hóa truyền thống và phong thủy trong đời sống hàng ngày.