Lịch Âm Dương ngày 6/6/2026: Ngày Tiểu Cát hanh thông cho khởi sự và cầu tài Xem chi tiết lịch Âm Dương ngày 6/6/2026. Đây là ngày Tân Hợi, được đánh giá là ngày Tiểu Cát (Cát trong) rất tốt cho việc cưới hỏi, xây dựng và xuất hành cầu tài lộc.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Bảy, ngày 06/06/2026 Dương Lịch, nhằm ngày 21 tháng Tư năm Bính Ngọ (Âm Lịch). Đây được đánh giá là ngày Tân Hợi, một ngày Cát (Bảo nhật) nhờ ngũ hành Can sinh Chi (Kim sinh Thủy), mang lại năng lượng tích cực cho các kế hoạch khởi đầu.

Thông tin tổng quan về lịch Âm Dương ngày 06/06/2026

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương Lịch 06/06/2026 (Thứ Bảy) Âm Lịch 21/04/2026 (Ngày Tân Hợi, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ) Ngũ Hành Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức) Trực Phá (Tốt cho phá dỡ, giải quyết tồn đọng) Tiết khí Mang Chủng (Tua rua trổ)

Trong văn hóa phương Đông, ngày Tân Hợi thuộc hành Kim khắc hành Mộc (trừ tuổi Kỷ Hợi). Đặc biệt, đây là ngày Tiểu Cát – thời điểm vạn sự hanh thông, ít gặp trở ngại và thường có quý nhân nâng đỡ. Theo quan niệm của Khổng Minh Lục Diệu, ngày này giúp mưu sự đại sự dễ thành, bình an vô sự.

Âm Dương lịch ngày mai 06/06 - Lịch vạn niên ngày 06/06/2026

Giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp tăng cường sự tự tin và thuận lợi khi triển khai công việc. Dưới đây là các khung giờ trong ngày:

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Sửu (01:00-02:59): Tốt cho việc ổn định.

Thìn (07:00-08:59): Thuận lợi cho khởi sự sáng sớm.

Ngọ (11:00-12:59): Giờ tốt để giao dịch, cầu lộc.

Mùi (13:00-14:59): Mọi việc hòa hợp, dễ thành.

Tuất (19:00-20:59): Bình an, nhà cửa yên lành.

Hợi (21:00-22:59): Tốt cho mưu sự cuối ngày.

Giờ Hắc Đạo (Giờ xấu cần lưu ý)

Tý (23:00-0:59)

Dần (03:00-04:59)

Mão (05:00-06:59)

Tỵ (09:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Hướng xuất hành và lời khuyên phong thủy

Để đón nhận năng lượng tích cực, chuyên gia phong thủy khuyến nghị hướng xuất hành và các lưu ý về tuổi xung khắc như sau:

Hướng xuất hành: Đi về hướng Tây Nam để đón cả Hỷ Thần (tin vui) và Tài Thần (tài lộc). Nên tránh hướng Đông Bắc do gặp Hạc Thần (không tốt).

Đi về hướng để đón cả Hỷ Thần (tin vui) và Tài Thần (tài lộc). Nên tránh hướng Đông Bắc do gặp Hạc Thần (không tốt). Tuổi xung khắc: Những người tuổi Ất Tỵ và Kỷ Tỵ cần thận trọng hơn trong các quyết định quan trọng vào ngày này.

Những người tuổi và cần thận trọng hơn trong các quyết định quan trọng vào ngày này. Việc nên làm: Khởi tạo, xây cất, cưới gả, gieo trồng hoặc dọn dẹp nhà cửa. Theo sao Vị, đây là ngày tốt cho vinh hoa phú quý, gia đình hòa hợp.

Khởi tạo, xây cất, cưới gả, gieo trồng hoặc dọn dẹp nhà cửa. Theo sao Vị, đây là ngày tốt cho vinh hoa phú quý, gia đình hòa hợp. Việc kiêng kỵ: Hạn chế đi thuyền. Ngoài ra, theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên trộn tương hoặc thực hiện các nghi thức cưới hỏi nếu muốn tránh sự ly biệt lâu dài.

Dự báo theo giờ xuất hành (Lý Thuần Phong)

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc gặp gỡ đối tác, khung giờ từ 15h-17h (giờ Thân) hoặc 03h-05h (giờ Dần) là thời điểm rất tốt lành, kinh doanh có lời, phụ nữ có tin mừng. Ngược lại, khung giờ từ 13h-15h (giờ Mùi) nên hạn chế xuất hành để tránh tranh luận hoặc cãi cọ không đáng có.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.