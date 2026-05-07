Lịch Âm Dương ngày 6/7/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý ngày Tam Nương Xem chi tiết lịch Âm Dương ngày 6/7/2026 (22/5 Âm lịch) để nắm bắt giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và những việc nên làm giúp ngày mới hanh thông, thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 6/7/2026

Thông tin về lịch Âm Dương ngày 6/7/2026 cung cấp cái nhìn tổng quan về các yếu tố phong thủy, giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho các kế hoạch cá nhân. Đây là ngày Thứ Hai trong tuần, mang những đặc điểm riêng biệt về hệ thống can chi và tinh tú theo quan niệm dân gian.

Thông tin tổng quan về ngày 6/7/2026

Ngày mai, Thứ Hai ngày 6/7/2026 Dương lịch, tương ứng với ngày 22 tháng Năm Âm lịch (năm Bính Ngọ). Đây là ngày Tân Tỵ, thuộc hành Kim (Bạch Lạp Kim - Vàng chân đèn).

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch 06/07/2026 Âm lịch 22/05/2026 (Ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ) Tiết khí Hạ Chí Trực Bế (Tốt cho việc xây đắp, che chắn) Ngũ hành Bạch Lạp Kim (Khắc hành Mộc)

Giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng trong văn hóa phương Đông để tối ưu hóa hiệu quả công việc.

Khung giờ Hoàng Đạo (Tốt)

Sửu (01:00-02:59)

Thìn (07:00-08:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Khung giờ Hắc Đạo (Xấu)

Tí (23:00-00:59)

Dần (03:00-04:59)

Mão (05:00-06:59)

Tỵ (09:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Dậu (17:00-18:59)

Phân tích phong thủy: Những việc nên và không nên làm

Ngày 6/7/2026 có sự đan xen giữa các yếu tố cát tường và những lưu ý về kiêng kỵ dân gian.

Ý nghĩa ngày Tiểu Cát và Sao Tất

Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày Tiểu Cát, mang ý nghĩa mọi việc thuận lợi, ít gặp trở ngại và thường được quý nhân giúp đỡ. Đặc biệt, Sao Tất (một trong Nhị thập bát tú) là cát tinh, rất tốt cho việc khởi công, xây dựng, cưới hỏi và chôn cất.

Lưu ý về ngày Tam Nương và Trực Bế

Mặc dù có nhiều sao tốt, nhưng đây lại là ngày Tam Nương. Theo quan niệm truyền thống, đây là thời điểm nên hạn chế các việc đại sự như khai trương, ký kết hợp đồng lớn hay xuất hành đi xa để phòng ngừa rủi ro. Trực Bế cũng khuyên nên tránh các việc liên quan đến thăng tiến chức vụ hoặc nhập học trong ngày này.

Các tuổi xung khắc

Trong ngày Tân Tỵ, những người thuộc tuổi Ất Hợi và Kỷ Hợi cần lưu ý hơn trong các quyết định quan trọng để giữ sự bình ổn.

Hướng xuất hành và lời khuyên

Để đón nhận năng lượng tích cực, bạn có thể tham khảo các hướng và giờ xuất hành sau:

Hướng xuất hành: Nên đi về hướng Tây Nam để đón cả Hỷ Thần (niềm vui) và Tài Thần (tài lộc). Nên tránh hướng Tây vì gặp Hạc Thần.

Nên đi về hướng Tây Nam để đón cả Hỷ Thần (niềm vui) và Tài Thần (tài lộc). Nên tránh hướng Tây vì gặp Hạc Thần. Giờ xuất hành tốt: Các khung giờ từ 15h-17h (Thân) hoặc 19h-21h (Tuất) được xem là thời điểm lý tưởng để cầu tài lộc và sự bình an.

Các khung giờ từ 15h-17h (Thân) hoặc 19h-21h (Tuất) được xem là thời điểm lý tưởng để cầu tài lộc và sự bình an. Lời khuyên: Bạn nên tập trung vào các công việc sửa sang nhà cửa, chăm sóc sức khỏe hoặc các việc thiện nguyện. Với các kế hoạch lớn, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và ưu tiên sự chắc chắn thay vì nóng vội.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.