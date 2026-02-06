Lịch âm dương ngày 7/2/2026: Chi tiết giờ đẹp và hướng xuất hành thuận lợi Cập nhật thông tin lịch vạn niên ngày 7/2/2026 tức 20 tháng Chạp năm Ất Tỵ. Tra cứu giờ hoàng đạo, hướng Hỷ Thần và những lưu ý phong thủy quan trọng trong ngày.

Thông tin lịch âm dương ngày 7/2/2026 cung cấp cái nhìn tổng quan về các khung giờ cát tường, hướng xuất hành và các yếu tố ngũ hành theo quan niệm dân gian. Đây là tài liệu tham khảo giúp bạn sắp xếp công việc và lịch trình cá nhân một cách khoa học và thuận tiện hơn.

Tổng quan lịch âm dương ngày 7 tháng 2 năm 2026

Ngày 7/2/2026 Dương lịch rơi vào Thứ Bảy. Theo lịch vạn niên, đây là ngày 20 tháng Chạp năm Ất Tỵ (Âm lịch). Trong văn hóa truyền thống, đây là thời điểm cận Tết Nguyên đán, việc tra cứu ngày lành tháng tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị các nghi lễ cuối năm.

Ngày: Nhâm Tý.

Nhâm Tý. Tiết khí: Lập Xuân.

Lập Xuân. Ngũ hành: Tang Chá Mộc (Gỗ cây dâu).

Tang Chá Mộc (Gỗ cây dâu). Tương quan: Ngày Nhâm Tý có Can Chi tương đồng (cùng hành Thủy), được coi là ngày cát. Tuy nhiên, cần lưu ý các tuổi xung khắc là Bính Ngọ và Canh Ngọ.

Chi tiết giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp được tin rằng sẽ giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn. Dưới đây là bảng thống kê các khung giờ trong ngày:

Khung giờ Loại giờ Tên giờ 23h - 1h; 1h - 3h Hoàng đạo Tý; Sửu 5h - 7h; 11h - 13h Hoàng đạo Mão; Ngọ 15h - 17h; 17h - 19h Hoàng đạo Thân; Dậu 3h - 5h; 7h - 9h Hắc đạo Dần; Thìn 9h - 11h; 13h - 15h Hắc đạo Tỵ; Mùi 19h - 21h; 21h - 23h Hắc đạo Tuất; Hợi

Hướng xuất hành và dự báo theo Khổng Minh

Để đón nhận những năng lượng tích cực, bạn có thể tham khảo các hướng xuất hành đại cát trong ngày Nhâm Tý:

Hỷ Thần: Nên xuất hành theo hướng Chính Nam để gặp nhiều niềm vui và thuận lợi.

Nên xuất hành theo hướng để gặp nhiều niềm vui và thuận lợi. Tài Thần: Nên xuất hành theo hướng Chính Tây để cầu tài lộc và kinh doanh suôn sẻ.

Nên xuất hành theo hướng để cầu tài lộc và kinh doanh suôn sẻ. Hạc Thần: Cần tránh hướng Đông Bắc vì đây là hướng xấu trong ngày này.

Theo phương pháp luận của Khổng Minh, ngày 7/2/2026 thuộc ngày Bạch Hổ Túc. Đây được coi là ngày không thuận lợi cho việc đi xa hoặc triển khai những kế hoạch lớn mang tính đột phá. Mọi việc nên được chuẩn bị kỹ lưỡng và thận trọng.

Giải thích ý nghĩa phong thủy và lời khuyên tham khảo

Trong ngày này, sao Liễu (thuộc Nhị thập bát tú) đang chiếm vị trí chủ trị. Đây là một hung tú, do đó các chuyên gia phong thủy thường khuyên nên hạn chế khởi công các công trình thủy lợi, xây dựng cửa hoặc các việc đại sự quan trọng khác.

Những việc nên làm:

Thực hiện các công việc sửa chữa nhỏ trong nhà như xây đắp tường, gắn cửa, kê gác.

Tu sửa cây cối, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết.

Thăm hỏi người thân, bạn bè hoặc thực hiện các hoạt động trị bệnh, bồi bổ sức khỏe.

Những việc nên hạn chế:

Tránh khai trương, cưới hỏi hoặc ký kết các hợp đồng kinh tế lớn do rơi vào ngày Không Vong (dễ gặp trở ngại, tiến độ trì trệ).

Hạn chế xuất hành đi xa hoặc thực hiện các công việc liên quan đến đào ao, trổ tháo nước.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm theo quan niệm dân gian.