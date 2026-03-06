Lịch âm dương ngày 7/3/2026: Ngày thuận lợi cho giao dịch tài chính Thông tin chi tiết về lịch âm dương ngày 7/3/2026 (19/1 âm lịch). Đây là ngày Canh Thìn, hành Kim, mang lại năng lượng tích cực cho việc cầu tài lộc và kinh doanh.

Ngày mai, Thứ Bảy ngày 07/03/2026 Dương Lịch, tương ứng với ngày 19 tháng Giêng năm Bính Ngọ Âm Lịch. Đây là thời điểm khởi đầu của tháng Canh Dần. Trong văn hóa phương Đông, việc xem lịch âm dương giúp mọi người có thêm tư liệu tham khảo để sắp xếp công việc cá nhân một cách khoa học và hài hòa nhất.

Thông tin tổng quan về ngày 7/3/2026

Ngày 7/3/2026 là ngày Canh Thìn, thuộc hành Kim (Bạch Lạp Kim - Vàng trong nến). Xét theo ngũ hành, đây là ngày Cát (Nghĩa nhật) do Chi sinh Can (Thổ sinh Kim), mang lại trạng thái năng lượng ổn định.

Tuổi xung khắc: Giáp Tuất và Mậu Tuất.

Giáp Tuất và Mậu Tuất. Ngày đặc biệt: Không phạm các ngày kỵ như Tam Nương, Nguyệt Kỵ hay Dương Công Kỵ Nhật.

Không phạm các ngày kỵ như Tam Nương, Nguyệt Kỵ hay Dương Công Kỵ Nhật. Trực: Mãn (Tốt cho việc cầu tài, mua sắm, nhập kho).

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các hoạt động trong ngày diễn ra thuận lợi hơn. Dưới đây là danh sách các giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày:

Giờ hoàng đạo (Giờ tốt)

Dần (03:00 - 04:59)

Thìn (07:00 - 08:59)

Tỵ (09:00 - 10:59)

Thân (15:00 - 16:59)

Dậu (17:00 - 18:59)

Hợi (21:00 - 22:59)

Giờ hắc đạo (Giờ nên thận trọng)

Tý (23:00 - 00:59)

Sửu (01:00 - 02:59)

Mão (05:00 - 06:59)

Ngọ (11:00 - 12:59)

Mùi (13:00 - 14:59)

Tuất (19:00 - 20:59)

Đánh giá các hoạt động nên và không nên làm

Dựa trên các yếu tố từ Ngọc Hạp Thông Thư và Nhị Thập Bát Tú, ngày này có những đặc điểm đáng lưu ý sau:

Việc nên làm

Nhờ sự hiện diện của các sao tốt như Thiên Phú, Thiên Tài và Lộc Khố, ngày 7/3/2026 rất thuận lợi cho các hoạt động liên quan đến tài chính:

Khai trương, giao dịch kinh doanh, cầu tài lộc.

Thu nợ, mua hàng, nhập kho sản phẩm.

Sửa chữa nhỏ, lắp đặt máy móc, thuê thêm nhân sự.

Xuất hành đi xa, du lịch đường thủy.

Việc nên thận trọng

Do ảnh hưởng của sao Liễu (một hung tú) và ngày Xích Khẩu, người dân cần lưu ý:

Hạn chế các việc đại sự như động thổ xây dựng, cưới hỏi hoặc an táng.

Đề phòng tranh cãi, mâu thuẫn lời qua tiếng lại trong giao tiếp hàng ngày.

Thận trọng trong việc ký kết các văn bản hành chính hoặc nộp đơn từ.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Để tăng thêm sự hanh thông khi đi xa, bạn có thể tham khảo các hướng và giờ xuất hành sau:

Yếu tố Hướng xuất hành Lợi ích Hỷ Thần Tây Bắc Mang lại niềm vui, may mắn Tài Thần Tây Nam Thuận lợi cho cầu tài, kinh doanh Hạc Thần Tây Nên tránh (Hướng xấu)

Giờ xuất hành tốt theo Lý Thuần Phong:

Giờ Đại An (05h-07h và 17h-19h): Rất tốt, đi đường thường gặp may mắn, kinh doanh có lời, gia đình hòa hợp.

Rất tốt, đi đường thường gặp may mắn, kinh doanh có lời, gia đình hòa hợp. Giờ Tốc Hỷ (01h-03h và 13h-15h): Tin vui sắp tới, đi công việc gặp gỡ đối tác nhiều thuận lợi.

Tin vui sắp tới, đi công việc gặp gỡ đối tác nhiều thuận lợi. Giờ Tiểu Các (09h-11h và 21h-23h): Mọi việc tốt lành, nhà cửa yên vui, người xuất hành bình an.

Giải thích thuật ngữ phong thủy cơ bản

Để bạn đọc dễ dàng nắm bắt, dưới đây là ý nghĩa của một số thuật ngữ trong bài:

Giờ Hoàng Đạo: Là khung giờ mang năng lượng tích cực, được coi là thời điểm vàng để triển khai công việc.

Là khung giờ mang năng lượng tích cực, được coi là thời điểm vàng để triển khai công việc. Trực Mãn: Có nghĩa là sự đầy đủ, sung túc; thường tốt cho các việc thu hoạch, tích trữ.

Có nghĩa là sự đầy đủ, sung túc; thường tốt cho các việc thu hoạch, tích trữ. Bạch Lạp Kim: Hình tượng vàng trong nến, đã được tinh luyện, thể hiện sự thuần khiết và quý giá.

Hình tượng vàng trong nến, đã được tinh luyện, thể hiện sự thuần khiết và quý giá. Xích Khẩu: Ám chỉ sự tranh luận, mâu thuẫn. Trong ngày này, việc nhường nhịn và giữ bình tĩnh là yếu tố then chốt để duy trì các mối quan hệ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm giúp bạn đọc có thêm góc nhìn về văn hóa truyền thống.