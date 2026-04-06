Lịch Âm Dương ngày 7/4/2026: Xem giờ hoàng đạo và lưu ý phong thủy

Ngày mai, Thứ Ba ngày 07/04/2026 (Dương Lịch), tương ứng với ngày 20 tháng Hai năm Bính Ngọ (Âm Lịch). Đây là ngày Tân Hợi, thuộc hành Kim. Theo các chuyên gia phong thủy, ngày này được đánh giá là ngày Tiểu Cát, mang lại sự thuận lợi cho những việc nhỏ và mang tính khởi đầu nhẹ nhàng.

Thông tin tổng quan về ngày 07/04/2026

Dưới đây là các thông số cơ bản về hệ thống can chi và ngũ hành trong ngày:

Âm Lịch: 20/02/2026 (Ngày Tân Hợi, tháng Kỷ Mão, năm Bính Ngọ)

Ngũ Hành: Ngày Tân Hợi có can sinh chi (Kim sinh Thủy), được coi là ngày cát (bảo nhật). Nạp âm Thoa Xuyến Kim.

Ngày Tân Hợi có can sinh chi (Kim sinh Thủy), được coi là ngày cát (bảo nhật). Nạp âm Thoa Xuyến Kim. Tuổi xung khắc: Những người tuổi Ất Tỵ và Kỷ Tỵ nên thận trọng trong các quyết định quan trọng.

Giờ tốt và giờ cần lưu ý trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng trong văn hóa phương Đông để tối ưu hóa hiệu quả công việc.

Loại giờ Khung giờ chi tiết Giờ Hoàng Đạo Sửu (01:00-02:59), Thìn (07:00-08:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59) Giờ Hắc Đạo Tý (23:00-00:59), Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Lời khuyên về các hoạt động nên và không nên làm

Dựa trên Trực Thành và Nhị Thập Bát Tú, ngày 07/04/2026 có những đặc điểm cụ thể về vận trình công việc như sau:

Việc nên triển khai

Ngày có Trực Thành, thuận lợi cho việc kết thúc các giai đoạn cũ và bắt đầu các cam kết mới. Cụ thể: Lập khế ước, giao dịch thương mại, mua sắm hàng hóa, xuất hành, khởi tạo dự án, động thổ hoặc các việc liên quan đến học tập, nghiên cứu kỹ thuật.

Việc nên hạn chế

Dù là ngày Tiểu Cát nhưng cần lưu ý tránh các việc như kiện tụng, tranh chấp pháp lý. Theo sao Dực Hỏa Xà, nên thận trọng khi thực hiện các việc lớn như cưới hỏi, xây nhà hoặc chôn cất nếu không phải là người tuổi Thân, Tý, Thìn.

Hướng xuất hành và giờ đi thuận lợi

Để gia tăng sự may mắn, người dân có thể tham khảo hướng xuất hành và giờ đi theo Lý Thuần Phong:

Giờ xuất hành đẹp: Khung giờ 15h-17h (Thân) là giờ rất tốt lành, phù hợp cho kinh doanh và gặp gỡ đối tác. Khung giờ 11h-13h (Ngọ) cũng mang lại nhiều tin vui và thuận lợi cho chăn nuôi, trồng trọt.

Giải thích một số thuật ngữ phong thủy

Để bạn đọc dễ dàng nắm bắt, dưới đây là ý nghĩa một số thuật ngữ trong bài:

Bảo Nhật: Ngày có sự tương sinh giữa Thiên Can và Địa Chi, tạo ra năng lượng tích cực, bền vững.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.