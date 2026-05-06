Lịch Âm Dương ngày 7/5/2026: Ngày Tiểu Cát hanh thông để khởi sự và cầu tài lộc Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 7/5/2026. Đây là ngày Tiểu Cát với nhiều khung giờ Hoàng Đạo đẹp, thuận lợi cho việc khai trương, mưu sự và cầu quý nhân giúp đỡ.

Theo lịch vạn niên, ngày 07/05/2026 Dương Lịch rơi vào ngày 21/03 Âm Lịch, thuộc năm Bính Ngọ. Đây được đánh giá là ngày Tiểu Cát – thời điểm tốt lành để triển khai các kế hoạch cá nhân, công việc và nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân.

Tổng quan lịch Âm Dương ngày 07/05/2026

Ngày 07/05/2026 tức ngày Tân Tỵ, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Trong phong thủy, đây là ngày Chi khắc Can (Hỏa khắc Kim), được coi là ngày hung (phạt nhật). Tuy nhiên, xét theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày Tiểu Cát, mang ý nghĩa mọi việc đều dễ dàng hanh thông, ít gặp trở ngại và có âm phúc độ trì.

Ngũ hành nạp âm: Bạch Lạp Kim (Vàng trong nến).

Bạch Lạp Kim (Vàng trong nến). Tuổi xung khắc: Ất Hợi và Kỷ Hợi.

Ất Hợi và Kỷ Hợi. Trực: Trừ (Tốt cho việc động thổ, ban nền, bốc thuốc, thờ cúng).

Khung giờ Hoàng Đạo và Hắc Đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp tăng cường sự hanh thông khi thực hiện các công việc quan trọng trong ngày.

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt)

Giờ Sửu (01:00 - 02:59)

Giờ Thìn (07:00 - 08:59)

Giờ Ngọ (11:00 - 12:59)

Giờ Mùi (13:00 - 14:59)

Giờ Tuất (19:00 - 20:59)

Giờ Hợi (21:00 - 22:59)

Giờ Hắc Đạo (Giờ xấu)

Giờ Tý (23:00 - 00:59)

Giờ Dần (03:00 - 04:59)

Giờ Mão (05:00 - 06:59)

Giờ Tỵ (09:00 - 10:59)

Giờ Thân (15:00 - 16:59)

Giờ Dậu (17:00 - 18:59)

Lời khuyên về việc nên làm và kiêng kỵ

Dựa trên các tổ hợp sao tốt như Nguyệt Tài, Ngũ Phú và Âm Đức, ngày này mang lại năng lượng tích cực cho nhiều hoạt động đời sống.

Việc nên làm: Tạo tác các việc như mở cửa, dựng cửa, khai thông đường nước, xây cất, nhậm chức hoặc nhập học đều rất tốt. Ngoài ra, đây là thời điểm thuận lợi để cầu tài lộc, khai trương và thực hiện các giao dịch kinh doanh.

Tạo tác các việc như mở cửa, dựng cửa, khai thông đường nước, xây cất, nhậm chức hoặc nhập học đều rất tốt. Ngoài ra, đây là thời điểm thuận lợi để cầu tài lộc, khai trương và thực hiện các giao dịch kinh doanh. Việc kiêng kỵ: Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên đi xa bằng xe cộ vì dễ gặp mất mát tài vật. Đồng thời, cần tránh việc chôn cất, tu bổ mộ phần hoặc làm sanh phần trong ngày này.

Hướng dẫn xuất hành thuận lợi

Để tối ưu hóa vận may, người dân có thể tham khảo hướng xuất hành và các khung giờ lý tưởng theo phương pháp Lý Thuần Phong.

Hướng xuất hành: Nên đi về hướng Tây Nam để đón cả Hỷ Thần và Tài Thần. Tránh đi về hướng Tây vì gặp Hạc Thần (xấu).

Nên đi về hướng Tây Nam để đón cả Hỷ Thần và Tài Thần. Tránh đi về hướng Tây vì gặp Hạc Thần (xấu). Khung giờ xuất hành đẹp: Từ 11h-13h và 23h-01h: Tin vui sắp tới, rất tốt cho việc cầu tài và gặp gỡ đối tác. Từ 15h-17h và 03h-05h: Giờ rất tốt lành, kinh doanh có lời, mọi việc trong nhà hòa hợp. Từ 19h-21h và 07h-09h: Mọi công việc đều tốt lành, nhà cửa yên vui, người đi bình yên.



*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.