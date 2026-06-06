Lịch Âm Dương ngày 7/6/2026: Chi tiết giờ Hoàng Đạo và lưu ý phong thủy Tra cứu lịch Âm Dương ngày 7/6/2026 để nắm bắt giờ tốt, hướng xuất hành thuận lợi và các lưu ý về phong thủy giúp bạn chủ động sắp xếp công việc hiệu quả nhất.

Theo lịch vạn niên, ngày 07/06/2026 Dương Lịch rơi vào Chủ Nhật, nhằm ngày 22 tháng 4 Âm Lịch (năm Bính Ngọ). Đây được xem là ngày có nhiều yếu tố cần lưu ý trong phong thủy dân gian, thích hợp để tham khảo trước khi triển khai các dự định cá nhân.

Tổng quan về ngày 7 tháng 6 năm 2026

Ngày 07/06/2026 là ngày Nhâm Tý, thuộc hành Mộc (Tang Chá Mộc - Gỗ cây dâu). Về mặt ngũ hành, đây là ngày Cát do có Can Chi tương đồng. Tuy nhiên, theo các hệ thống xem ngày khác như Khổng Minh Lục Diệu và Thập Nhị Kiến Trừ, ngày này cũng mang những dấu hiệu cần cẩn trọng.

Ngày: Nhâm Tý

Nhâm Tý Tiết khí: Mang Chủng

Mang Chủng Trực: Nguy (Ám chỉ sự nguy hiểm hoặc suy thoái, nên thận trọng trong mọi việc).

Nguy (Ám chỉ sự nguy hiểm hoặc suy thoái, nên thận trọng trong mọi việc). Xung khắc: Những người tuổi Bính Ngọ và Canh Ngọ được khuyên nên chú ý hơn trong các hoạt động quan trọng.

Giờ Hoàng Đạo và giờ Hắc Đạo trong ngày

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp tối ưu hóa hiệu quả công việc và mang lại tâm lý an tâm hơn. Dưới đây là bảng phân bổ thời gian trong ngày:

Khung giờ Loại giờ Tên giờ 23h - 01h; 01h - 03h; 05h - 07h; 11h - 13h; 15h - 17h; 17h - 19h Hoàng Đạo Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu 03h - 05h; 07h - 09h; 09h - 11h; 13h - 15h; 19h - 21h; 21h - 23h Hắc Đạo Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi

Các việc nên làm và kiêng kỵ

Dựa trên các hệ thống sao Nhị Thập Bát Tú và Ngọc Hạp Thông Thư, ngày này có những điểm đặc thù sau:

Việc nên làm: Xây dựng phòng mới, thực hiện các giao dịch nhỏ, cầu tài lộc hoặc xuất hành đi xa.

Xây dựng phòng mới, thực hiện các giao dịch nhỏ, cầu tài lộc hoặc xuất hành đi xa. Việc nên kiêng: Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Tam Nương và Không Vong, do đó nên hạn chế các việc đại sự như cưới hỏi, khởi công nhà cửa quy mô lớn, chôn cất hoặc bốc mộ. Đặc biệt, theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên gieo quẻ bói toán hoặc tháo nước đê điều trong ngày Nhâm Tý.

Hướng dẫn xuất hành thuận lợi

Để đón nhận năng lượng tích cực, bạn có thể tham khảo các hướng và giờ xuất hành sau:

Hướng tốt: Đi về hướng Chính Nam để đón Hỷ Thần hoặc hướng Chính Tây để đón Tài Thần.

Đi về hướng để đón Hỷ Thần hoặc hướng để đón Tài Thần. Hướng xấu: Nên tránh hướng Đông Bắc vì đây là vị trí của Hạc Thần.

Nên tránh hướng Đông Bắc vì đây là vị trí của Hạc Thần. Giờ xuất hành (theo Lý Thuần Phong): Khung giờ 11h-13h (Ngọ) và 23h-01h (Tý) được coi là giờ rất tốt, mang lại may mắn, buôn bán có lời, gia đạo hòa hợp.

Giải thích thuật ngữ phong thủy cơ bản

Để bạn đọc dễ dàng tiếp cận, dưới đây là ý nghĩa của một số thuật ngữ xuất hiện trong bài:

Ngày Tam Nương: Theo dân gian, đây là những ngày trong tháng cần tránh khởi sự các việc lớn để hạn chế rủi ro.

Theo dân gian, đây là những ngày trong tháng cần tránh khởi sự các việc lớn để hạn chế rủi ro. Không Vong: Một trạng thái trong lục diệu, ám chỉ sự bế tắc, trì trệ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn trọng hơn thường lệ.

Một trạng thái trong lục diệu, ám chỉ sự bế tắc, trì trệ, đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn trọng hơn thường lệ. Trực Nguy: Một trong 12 trực của hệ thống Kiến Trừ, nhắc nhở con người về sự cẩn mật, tránh chủ quan trong hành động.

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm dựa trên văn hóa dân gian. Hiệu quả công việc thực tế luôn phụ thuộc vào sự nỗ lực và chuẩn bị kỹ lưỡng của mỗi cá nhân.