Lịch Âm Dương ngày 7/7/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý quan trọng về ngày Nguyệt Kỵ Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 7/7/2026 (tức 23/5 Âm lịch). Khám phá các khung giờ tốt, hướng xuất hành thuận lợi và những lưu ý phong thủy để mọi việc hanh thông.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 07/07/2026

Ngày 07/07/2026 Dương lịch rơi vào Thứ Ba, trùng với thời điểm giữa mùa hè. Theo lịch phương Đông, đây là một ngày có nhiều yếu tố phong thủy cần lưu ý, đặc biệt là sự xuất hiện của ngày Nguyệt Kỵ và quẻ Không Vong trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu. Dưới đây là thông tin chi tiết về lịch Âm Dương và các chỉ dẫn phong thủy mang tính tham khảo cho ngày này.

Thông tin tổng quan lịch Âm Dương ngày 07/07/2026

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương lịch Thứ Ba, ngày 07/07/2026 Âm lịch Ngày 23 tháng Năm năm Bính Ngọ (Tức ngày Nhâm Ngọ, tháng Bính Ngọ) Tiết khí Tiểu Thử (Bắt đầu thời điểm nóng nhẹ) Ngũ hành Ngày Nhâm Ngọ - Nạp âm Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương liễu) Trực Kiến (Tốt cho khởi đầu, nhậm chức)

Phân tích các yếu tố phong thủy đặc biệt

Ngày 07/07/2026 được đánh giá là ngày Cát trung bình (Chế nhật) do Can khắc Chi (Thủy khắc Hỏa). Tuy nhiên, người dùng lịch cần lưu ý hai yếu tố quan trọng sau:

Ngày Nguyệt Kỵ: Đây là ngày 23 Âm lịch, dân gian có câu "Mùng năm, mười bốn, hai ba - Đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn". Đây được coi là thời điểm năng lượng dao động, không thích hợp cho các việc đại sự mang tính may rủi cao.

Đây là ngày 23 Âm lịch, dân gian có câu "Mùng năm, mười bốn, hai ba - Đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn". Đây được coi là thời điểm năng lượng dao động, không thích hợp cho các việc đại sự mang tính may rủi cao. Khổng Minh Lục Diệu - Không Vong: Đây là quẻ hung, biểu trưng cho sự bế tắc hoặc khó đạt thành nguyện vọng. Do đó, trong công việc, bạn nên ưu tiên sự cẩn trọng và kiên nhẫn thay vì thúc ép tiến độ.

Giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp sẽ giúp tinh thần thoải mái và công việc diễn ra suôn sẻ hơn:

Giờ Hoàng Đạo (Tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h). Giờ Hắc Đạo (Xấu): Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Tuổi xung và tuổi hợp

Dựa trên quy luật ngũ hành và địa chi, các tuổi sau cần có sự chuẩn bị khác nhau:

Tuổi xung khắc: Những người tuổi Bính Tý và Canh Tý nên thận trọng trong các quyết định quan trọng hoặc khi tham gia giao thông.

Những người tuổi nên thận trọng trong các quyết định quan trọng hoặc khi tham gia giao thông. Tuổi hợp: Các tuổi Dần, Tuất (Tam hợp) và tuổi Mùi (Lục hợp) có thể đón nhận nhiều thuận lợi hơn trong giao tiếp và công việc.

Lời khuyên về các hoạt động trong ngày

Việc nên làm

Theo Trực Kiến và các sao tốt như Thiên Quan, Mãn Đức Tinh, ngày này phù hợp cho các hoạt động mang tính chất duy trì hoặc khởi động nhẹ nhàng:

Thực hiện các công việc hành chính, nhậm chức hoặc đền ơn đáp nghĩa.

Trồng cây, chăm sóc nhà cửa hoặc các việc liên quan đến học tập, nghiên cứu.

Xuất hành hướng Chính Nam (đón Hỷ Thần) hoặc hướng Chính Tây (đón Tài Thần) để tăng thêm sự hanh thông.

Việc cần hạn chế

Do ảnh hưởng của sao Dực Hỏa Xà và yếu tố Nguyệt Kỵ, bạn nên cân nhắc lùi lại các việc sau:

Động thổ, xây dựng nhà cửa, lợp mái hoặc đào giếng.

Tổ chức cưới hỏi hoặc các nghi thức mai táng trọng đại.

Tháo nước hoặc các việc liên quan đến thủy lợi lớn.

Lời khuyên tích cực: Dù lịch Âm Dương có những chỉ dẫn về ngày xấu, nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thái độ làm việc nghiêm túc của mỗi người. Hãy coi đây là những thông tin tham khảo để sắp xếp thời gian biểu một cách khoa học, giúp tinh thần luôn vững vàng trước mọi thử thách.