Lịch âm dương ngày 8/3/2026: Ngày Tiểu Cát thuận lợi cho khởi sự và cầu tài lộc Thông tin chi tiết về lịch âm dương ngày 8/3/2026, bao gồm giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các việc nên làm để mang lại may mắn trong ngày Chủ Nhật.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Chủ Nhật (08/03/2026) là một ngày có sự đan xen giữa các yếu tố phong thủy cát - hung, nhưng xét về tổng thể đây là ngày Tiểu Cát, rất thuận lợi cho các hoạt động giao dịch và mưu sự quan trọng.

Âm Dương lịch ngày mai 08/03 - Lịch vạn niên ngày 08/03/2026

Dương lịch Âm lịch Ngày Tháng 08/03/2026 20/01/2026 Tân Tỵ Bính Ngọ

Phân tích khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp là yếu tố quan trọng để đảm bảo công việc diễn ra suôn sẻ. Trong ngày 08/03/2026, bạn nên lưu ý các mốc thời gian sau:

Giờ Hoàng đạo (Giờ tốt)

Giờ Sửu (01:00-02:59) : Thuận lợi cho việc khởi đầu.

: Thuận lợi cho việc khởi đầu. Giờ Thìn (07:00-08:59) : Khung giờ đẹp để giao dịch.

: Khung giờ đẹp để giao dịch. Giờ Ngọ (11:00-12:59) : Mang lại năng lượng tích cực.

: Mang lại năng lượng tích cực. Giờ Mùi (13:00-14:59) : Tốt cho các cuộc gặp gỡ.

: Tốt cho các cuộc gặp gỡ. Giờ Tuất (19:00-20:59) : Thuận lợi cho việc gia đình.

: Thuận lợi cho việc gia đình. Giờ Hợi (21:00-22:59): Bình an, thư giãn.

Giờ Hắc đạo (Giờ xấu cần tránh)

Tí (23:00-00:59), Dần (03:00-04:59), Mão (05:00-06:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Ngũ hành và các yếu tố xung khắc

Ngày Tân Tỵ thuộc hành Kim (Bạch Lạp Kim - Vàng trong nến). Xét về mối quan hệ can chi, đây là ngày hung (phạt nhật) do Hỏa khắc Kim. Tuy nhiên, theo Khổng Minh Lục Diệu, đây lại là ngày Tiểu Cát - thời điểm mọi việc dễ đạt được thành quả nhỏ, có quý nhân phù trợ.

Tuổi xung khắc: Những người tuổi Ất Hợi và Kỷ Hợi nên thận trọng hơn trong mọi việc vào ngày này để tránh những rủi ro không đáng có. Ngược lại, ngày Tỵ lục hợp với Thân, tam hợp với Sửu và Dậu, tạo thành Kim cục, mang lại vận thế tốt cho các tuổi này.

Lời khuyên về các việc nên và không nên làm

Dựa trên Trực Bình và Nhị Thập Bát Tú (sao Tinh), dưới đây là các khuyến nghị mang tính tham khảo:

Nên làm: Nhập kho, gắn cửa, kê gác, sửa chữa tàu thuyền, khai trương, bồi đắp công trình hoặc thừa kế sự nghiệp. Đặc biệt tốt cho việc xây dựng phòng mới.

Nhập kho, gắn cửa, kê gác, sửa chữa tàu thuyền, khai trương, bồi đắp công trình hoặc thừa kế sự nghiệp. Đặc biệt tốt cho việc xây dựng phòng mới. Nên kiêng cữ: Chôn cất (an táng), cưới gả, mở thông đường nước hoặc lợp nhà, làm bếp. Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, không nên đi xa bằng xe cộ vì dễ gặp thất thoát về tài chính.

Hướng xuất hành và dự báo theo Lý Thuần Phong

Để đón nhận năng lượng tốt nhất, bạn nên lựa chọn hướng và giờ xuất hành như sau:

Hướng tốt: Xuất hành hướng Tây Nam để đón cả Hỷ Thần (niềm vui) và Tài Thần (tài lộc). Nên tránh hướng Tây do gặp Hạc Thần (xấu).

Xuất hành hướng để đón cả Hỷ Thần (niềm vui) và Tài Thần (tài lộc). Nên tránh hướng Tây do gặp Hạc Thần (xấu). Giờ xuất hành tốt: Khung giờ 15h-17h (Thân) và 03h-05h (Dần) được đánh giá là rất tốt lành, buôn bán có lời, mọi việc hòa hợp. Khung giờ 19h-21h (Tuất) và 07h-09h (Thìn) cũng rất bình yên, thuận lợi cho cầu tài tại hướng Tây Nam.

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm, giúp bạn có thêm góc nhìn để chủ động sắp xếp kế hoạch cá nhân một cách hợp lý nhất.