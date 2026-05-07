Lịch Âm Dương ngày 8/5/2026: Cần lưu ý gì trong ngày Tam Nương? Xem chi tiết lịch Âm Dương ngày 8/5/2026 (tức 22/3 Âm lịch). Ngày này rơi vào phạm Tam Nương và Không Vong, gia chủ nên cân nhắc khi triển khai các việc đại sự.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Sáu ngày 08/05/2026 (Dương Lịch) nhằm ngày 22/03 Âm Lịch, năm Bính Ngọ. Đây được đánh giá là một ngày xấu (hung) do trùng với ngày Tam Nương và quẻ Không Vong, không thuận lợi cho các khởi đầu mới quan trọng.

Thông tin tổng quan về ngày 08/05/2026

Ngày Nhâm Ngọ có ngũ hành nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là ngày mà Can khắc Chi (Thủy khắc Hỏa), được coi là ngày cát trung bình (chế nhật) nhưng do phạm các sao xấu nên cần thận trọng.

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương Lịch 08/05/2026 (Thứ Sáu) Âm Lịch 22/03/2026 (Ngày Nhâm Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ) Tiết khí Lập Hạ Trực Mãn (Nên thu nợ, mua hàng, nhập kho; tránh nhận chức, uống thuốc)

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Để tăng cường sự hanh thông, quý bạn nên ưu tiên thực hiện các công việc cần thiết vào các khung giờ tốt dưới đây:

Giờ Hoàng đạo (Tốt)

Tý (23h-01h)

Sửu (01h-03h)

Mão (05h-07h)

Ngọ (11h-13h)

Thân (15h-17h)

Dậu (17h-19h)

Giờ Hắc đạo (Xấu)

Dần (03h-05h)

Thìn (07h-09h)

Tỵ (09h-11h)

Mùi (13h-15h)

Tuất (19h-21h)

Hợi (21h-23h)

Phân tích phong thủy và lời khuyên

Ngày 8/5/2026 phạm phải ngày Tam Nương và quẻ Không Vong của Khổng Minh. Trong quan niệm dân gian, đây là thời điểm "mưu sự khó thành", công việc dễ rơi vào thế bế tắc hoặc bị trì trệ. Đặc biệt, tiền bạc dễ thất thoát và uy tín có thể bị ảnh hưởng.

Những việc nên làm

Củng cố các mối quan hệ hiện có, làm việc thiện nguyện.

Thu nợ, mua bán hàng hóa nhỏ lẻ, nhập kho hoặc kê gác lại đồ đạc trong nhà.

Dứt sữa trẻ em, sửa tường, lấp hang lỗ (theo kinh nghiệm dân gian).

Những việc cần tránh

Đại sự: Tuyệt đối kỵ khởi công xây dựng, trổ cửa, động thổ hoặc cưới hỏi do phạm sao Quỷ và sao Thiên Ngục.

Giao dịch lớn: Tránh ký kết hợp đồng quan trọng hoặc đầu tư rủi ro cao trong ngày Không Vong.

Xuất hành: Tránh đi hướng Tây Bắc để không gặp Hạc Thần. Nên chọn hướng Chính Nam (Hỷ Thần) hoặc hướng Tây (Tài Thần).

Tuổi xung khắc: Những người tuổi Bính Tý và Canh Tý cần đặc biệt lưu tâm, tránh va chạm hoặc đưa ra quyết định quan trọng trong ngày này để hạn chế rủi ro không đáng có.

Giải thích thuật ngữ phong thủy

Tam Nương: Là ngày xấu trong dân gian, thường gắn với việc tránh thực hiện các lễ nghi lớn.

Không Vong: Trạng thái trống rỗng, làm việc gì cũng dễ gặp trở ngại, khó đi đến kết quả cuối cùng.

Trực Mãn: Ý nghĩa là đầy đủ, sung túc, rất tốt cho việc cầu tài lộc nhưng lại kỵ việc liên quan đến thuốc men hay thăng quan.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và giải trí theo quan niệm văn hóa dân gian.