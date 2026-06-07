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Lịch Âm Dương ngày 8/6/2026: Ngày Đại An thuận lợi cho khởi công và hôn sự

Vũ Sơn07/06/2026 16:04

Xem chi tiết lịch Âm Dương ngày 8/6/2026 (tức 23/4 Âm lịch). Đây là ngày Đại An với nhiều khung giờ Hoàng đạo tốt, phù hợp cho việc ký kết hợp đồng và xây dựng.

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Hai, ngày 8/6/2026 Dương Lịch (nhằm ngày 23 tháng 4 Âm lịch), là ngày Quý Sửu, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Đây được đánh giá là ngày Đại An, mang ý nghĩa bình an, ổn định và gặp được quý nhân phù trợ.

Thông tin chi tiết về lịch Âm Dương ngày 8/6/2026

Yếu tốThông tin chi tiết
Dương lịch08/06/2026 (Thứ Hai)
Âm lịch23/04/2026 (Ngày Quý Sửu, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ)
Ngũ hànhTang Chá Mộc (Gỗ cây dâu)
TrựcThành (Tốt cho khởi tạo, ký kết)
SaoTrương (Kiết tú - Tốt cho trăm việc)

Khung giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn giờ tốt giúp các kế hoạch diễn ra suôn sẻ hơn. Dưới đây là danh sách các khung giờ trong ngày:

  • Giờ Hoàng đạo (Tốt): Dần (03h-05h), Mão (05h-07h), Tỵ (09h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).
  • Giờ Hắc đạo (Xấu): Tý (23h-01h), Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Đánh giá việc nên làm và kiêng cữ

Ngày 8/6/2026 có sự xuất hiện của sao Trương và trực Thành, rất thuận lợi cho các hoạt động khởi đầu. Tuy nhiên, do rơi vào ngày Nguyệt Kỵ (23 Âm lịch), gia chủ cần cẩn trọng khi thực hiện các việc lớn liên quan đến di chuyển xa hoặc đầu tư rủi ro cao.

Các hoạt động được khuyến nghị

  • Xây dựng, sửa chữa: Khởi công tạo tác, xây cất nhà cửa, trổ cửa, dựng mái hoặc làm ruộng đều rất tốt.
  • Giao dịch, ký kết: Thích hợp để lập khế ước, giao dịch mua bán, thu nợ hoặc ký hợp đồng mới.
  • Hôn nhân: Ngày này rất tốt cho việc cưới gả, cầu thân.
  • Học tập: Thuận lợi cho việc nhập học hoặc học nghề mới.

Các hoạt động cần hạn chế

  • Tranh chấp: Tuyệt đối không nên tham gia kiện tụng hay tranh cãi vì dễ rơi vào thế yếu lý.
  • Giao thông: Tránh đóng mới hoặc sửa chữa tàu thuyền. Theo Khổng Minh, đây là ngày Đạo Tặc, cần đề phòng mất cắp khi xuất hành.
  • Tuổi xung khắc: Người tuổi Đinh Mùi và Tân Mùi cần đặc biệt lưu ý vì xung với ngày.

Hướng dẫn xuất hành và giải thích thuật ngữ

Để tăng thêm sự thuận lợi, bạn có thể tham khảo hướng và giờ xuất hành sau:

  • Hướng xuất hành: Đi về phía Đông Nam để đón Hỷ Thần hoặc phía Tây Bắc để đón Tài Thần. Tránh hướng Đông Bắc.
  • Giờ xuất hành tốt nhất: Từ 11h-13h và 19h-21h là các khung giờ dễ gặp tin vui và may mắn trong công việc.

Giải thích ý nghĩa: Ngày Đại An trong phong thủy mang ý nghĩa mọi việc đều yên tâm, hanh thông. Trực Thành biểu thị sự thành công, vẹn toàn. Trong khi đó, Nguyệt Kỵ là quan niệm dân gian về những ngày có sự biến động, cần làm việc thận trọng hơn để giữ vững thành quả.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo.

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              Lịch Âm Dương ngày 8/6/2026: Ngày Đại An thuận lợi cho khởi công và hôn sự
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