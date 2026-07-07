Lịch Âm Dương ngày 8/7/2026: Giờ hoàng đạo và lưu ý phong thủy cho ngày mới Thông tin chi tiết về Âm Dương lịch ngày 8/7/2026 giúp bạn tra cứu giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các việc nên làm để khởi đầu ngày mới thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 08/07/2026

Theo lịch vạn niên, ngày mai Thứ Tư, ngày 08/07/2026 Dương Lịch là ngày có nhiều yếu tố phong thủy cát lành đan xen. Đây là thời điểm thích hợp để triển khai các công việc mang tính chất ổn định, cầu bình an và chăm sóc sức khỏe.

Thông tin tổng quan về ngày 08/07/2026

Dưới đây là các thông số cơ bản về thời gian và ngũ hành của ngày này:

Dương Lịch: 08/07/2026 (Thứ Tư)

08/07/2026 (Thứ Tư) Âm Lịch: 24/05/2026 (Ngày Quý Mùi, Tháng Bính Ngọ, Năm Giáp Ngọ)

24/05/2026 (Ngày Quý Mùi, Tháng Bính Ngọ, Năm Giáp Ngọ) Ngũ Hành: Ngày Quý Mùi, nạp âm Dương Liễu Mộc. Đây là ngày hung (phạt nhật) do Chi khắc Can (Thổ khắc Thủy).

Ngày Quý Mùi, nạp âm Dương Liễu Mộc. Đây là ngày hung (phạt nhật) do Chi khắc Can (Thổ khắc Thủy). Tiết khí: Tiểu Thử (Bắt đầu từ ngày 07/07)

Khung giờ hoàng đạo và hắc đạo

Việc lựa chọn khung giờ phù hợp giúp các hoạt động trong ngày diễn ra suôn sẻ hơn. Bạn có thể tham khảo các khung giờ sau:

Giờ hoàng đạo (Giờ tốt)

Dần (03:00-04:59)

Mão (05:00-06:59)

Tỵ (09:00-10:59)

Thân (15:00-16:59)

Tuất (19:00-20:59)

Hợi (21:00-22:59)

Giờ hắc đạo (Giờ nên thận trọng)

Tý (23:00-00:59)

Sửu (01:00-02:59)

Thìn (07:00-08:59)

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi (13:00-14:59)

Dậu (17:00-18:59)

Phân tích các yếu tố phong thủy đặc biệt

Ngày 08/07/2026 hội tụ nhiều sao tốt và trực có ý nghĩa tích cực trong văn hóa truyền thống:

Khổng Minh Lục Diệu - Đại An: Đây là ngày Cát, mang ý nghĩa mọi việc đều được yên tâm, hành sự dễ thành công và thân tâm thanh nhàn. Tương truyền, gặp ngày Đại An sẽ có quý nhân phù trợ, cuộc sống bình an vô sự.

Nhị Thập Bát Tú - Sao Chẩn: Đây là một trong những kiết tú (sao tốt). Sao Chẩn chủ trị về sự khởi công, tạo tác, đặc biệt tốt cho việc cưới gả, xây dựng hoặc an táng. Các hoạt động như xuất hành, dựng phòng cũng nhận được năng lượng tích cực từ sao này.

Thập Nhị Kiến Trừ - Trực Trừ: Trực này mang ý nghĩa loại bỏ cái cũ để đón cái mới. Theo truyền thống, đây là thời điểm tốt để dọn dẹp, cầu thầy chữa bệnh, bốc thuốc hoặc khởi công các công việc liên quan đến đất đai, nền móng.

Lời khuyên về các hoạt động trong ngày

Dựa trên các chỉ số phong thủy, người đọc có thể tham khảo các gợi ý sau để tối ưu hóa công việc:

Việc nên làm: Động thổ, ban nền, thờ cúng, cầu thầy chữa bệnh, thực hiện các thủ tục y tế như châm cứu, bốc thuốc. Các công việc liên quan đến cưới hỏi và xây dựng cũng được đánh giá là thuận lợi.

Động thổ, ban nền, thờ cúng, cầu thầy chữa bệnh, thực hiện các thủ tục y tế như châm cứu, bốc thuốc. Các công việc liên quan đến cưới hỏi và xây dựng cũng được đánh giá là thuận lợi. Việc nên tránh: Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, ngày Quý không nên kiện tụng vì dễ gặp bất lợi; ngày Mùi không nên uống thuốc bừa bãi khi chưa có chỉ định. Ngoài ra, cần lưu ý tránh đi thuyền trong ngày này theo quan niệm của Nhị Thập Bát Tú.

Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, ngày Quý không nên kiện tụng vì dễ gặp bất lợi; ngày Mùi không nên uống thuốc bừa bãi khi chưa có chỉ định. Ngoài ra, cần lưu ý tránh đi thuyền trong ngày này theo quan niệm của Nhị Thập Bát Tú. Tuổi xung khắc: Những người tuổi Đinh Sửu và Tân Sửu cần thận trọng hơn trong mọi việc vì có sự xung khắc với nạp âm của ngày.

Hướng xuất hành thuận lợi

Để tăng thêm sự may mắn khi đi xa hoặc bắt đầu công việc mới, bạn có thể lựa chọn hướng xuất hành như sau:

Đón Hỷ Thần: Hướng Đông Nam.

Hướng Đông Nam. Đón Tài Thần: Hướng Tây Bắc.

Hướng Tây Bắc. Lưu ý: Nên tránh hướng Tây Bắc nếu muốn tránh Hạc Thần (xấu).

*Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm theo văn hóa truyền thống, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn về ngày mới.