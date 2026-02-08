Lịch âm dương ngày 9/2/2026: Ngày Giáp Dần thuận lợi cho khởi sự trăm việc Xem chi tiết lịch âm dương ngày 9/2/2026 tức 22 tháng Chạp. Cập nhật giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và các lưu ý phong thủy quan trọng để thu hút tài lộc.

Ngày mai, Thứ Hai ngày 09/02/2026 (Dương lịch), nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ (Âm lịch). Đây là ngày Giáp Dần, thuộc hành Thủy, được đánh giá là ngày cát (tốt) với ngũ hành tương đồng, thích hợp cho nhiều dự định quan trọng trong những ngày cuối năm.

Tổng quan tử vi và phong thủy ngày 9/2/2026

Dưới đây là thông tin chi tiết về các thông số quan trọng của ngày này để bạn đọc tham khảo:

Dương lịch 09/02/2026 (Thứ Hai) Âm lịch 22/12/2025 (Ngày Kỷ Sửu, Tháng Chạp, Năm Ất Tỵ) Tiết khí Lập Xuân Ngũ hành Đại Khê Thủy (Nước khe lớn) - Kỵ tuổi: Mậu Thân, Bính Thân Trực Trừ (Tốt cho việc quét dọn, giải tỏa, chữa bệnh) Sao Trương (Kiết tú - Sao tốt cho khởi công, xây dựng)

Giờ Hoàng đạo và Hắc đạo

Việc lựa chọn giờ lành sẽ giúp các công việc thực hiện trong ngày thêm phần suôn sẻ:

Giờ Hoàng đạo (Tốt): Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h). Giờ Hắc đạo (Xấu): Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Những việc nên làm và lưu ý đặc biệt

Ngày này chịu ảnh hưởng của Sao Trương, một trong những cát tú (sao tốt) giúp mang lại may mắn cho việc khởi công tạo tác, xây dựng nhà cửa, cưới gả và làm thủy lợi. Đặc biệt, việc sửa sang cửa ngõ hoặc trồng trọt được cho là sẽ gặp nhiều thuận lợi, giúp tích lũy tài sản và thăng tiến công danh.

Tuy nhiên, cần lưu ý các yếu tố sau:

Ngày Tam Nương: Đây là ngày kỵ cho các việc đại sự như khai trương, xuất hành đi xa hay động thổ. Dù có sao tốt nhưng bản chất ngày Tam Nương vẫn đòi hỏi sự thận trọng.

Đây là ngày kỵ cho các việc đại sự như khai trương, xuất hành đi xa hay động thổ. Dù có sao tốt nhưng bản chất ngày Tam Nương vẫn đòi hỏi sự thận trọng. Ngày Lưu Liên: Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày dễ gặp chuyện dây dưa, trễ nải. Các công việc liên quan đến thủ tục hành chính, pháp luật nên được xem xét kỹ lưỡng, tránh nóng vội.

Theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày dễ gặp chuyện dây dưa, trễ nải. Các công việc liên quan đến thủ tục hành chính, pháp luật nên được xem xét kỹ lưỡng, tránh nóng vội. Bành Tổ Bách Kỵ: Ngày Giáp không nên mở cửa kho, cửa hàng để tránh hao hụt tiền của; ngày Dần không nên tế tự để đảm bảo sự tôn nghiêm.

Hướng dẫn xuất hành đón tài lộc

Để tăng cường vận may khi đi ra ngoài, bạn có thể lựa chọn hướng và giờ xuất hành theo phong thủy:

Hướng tốt: Đi về hướng Đông Bắc để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài Thần (tài lộc).

Đi về hướng để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng để gặp Tài Thần (tài lộc). Giờ tốt (theo Lý Thuần Phong): Từ 17h-19h hoặc 05h-07h: Gặp gỡ đối tác may mắn, chăn nuôi thuận lợi, có tin vui từ xa. Từ 21h-23h hoặc 09h-11h: Giờ đại cát, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng, gia đình mạnh khỏe.



*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm giúp bạn đọc có thêm góc nhìn về văn hóa phong thủy truyền thống.