Lịch Âm Dương ngày 9/3/2026: Xem giờ hoàng đạo và lưu ý phong thủy quan trọng Ngày 9/3/2026 (tức 21/1 Âm Lịch) là ngày Nhâm Ngọ, dù có nhiều sao tốt nhưng phạm 'Không Vong' nên cần thận trọng trong các quyết định lớn để tránh trở ngại.

Thứ Hai, ngày 09/03/2026 (Dương lịch), tức ngày 21 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Âm Lịch) được xem là ngày Nhâm Ngọ, tiết Thanh Minh. Đây là ngày có ngũ hành thuộc Mộc (Dương Liễu Mộc), được đánh giá là ngày cát trung bình nhưng cần lưu ý một số yếu tố xung khắc và các khung giờ hắc đạo để mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Thông tin tổng quan về ngày 09/03/2026

Theo quan niệm phong thủy, ngày Nhâm Ngọ có Can khắc Chi (Thủy khắc Hỏa), nên được gọi là ngày chế nhật. Người dân cần lưu ý các tuổi xung khắc trong ngày này bao gồm Bính Tý và Canh Tý. Đặc biệt, theo Khổng Minh Lục Diệu, đây là ngày 'Không Vong', một trạng thái hung tinh dễ khiến công việc rơi vào bế tắc hoặc chậm tiến độ.

Bảng giờ Hoàng đạo và Hắc đạo trong ngày

Khung giờ Loại giờ Đánh giá theo Lý Thuần Phong 23h-01h (Tý) Hoàng Đạo Phòng tranh luận, cãi cọ, nên giữ lời ăn tiếng nói. 01h-03h (Sửu) Hoàng Đạo Rất tốt lành, buôn bán có lời, phụ nữ có tin vui. 05h-07h (Mão) Hoàng Đạo Mọi việc tốt lành, cầu tài hướng Tây Nam rất tốt. 11h-13h (Ngọ) Hoàng Đạo Giờ trung bình, nên thận trọng trong giao tiếp. 15h-17h (Than) Hoàng Đạo Cầu tài không lợi, nên cẩn trọng khi đi xa. 17h-19h (Dậu) Hoàng Đạo Nhà cửa yên lành, người đi xa bình an.

Các giờ Hắc đạo (giờ xấu) cần tránh triển khai việc lớn: Dần (03h-05h), Thìn (07h-09h), Tỵ (09h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Việc nên làm và kiêng cữ theo phong thủy

Mặc dù gặp ngày Không Vong, nhưng nhờ sự xuất hiện của sao Trương (Kiết Tú), một số hoạt động cụ thể vẫn được xem là có lợi nếu thực hiện vào giờ hoàng đạo.

Việc nên làm: Động thổ, san nền, xây sửa bếp, lắp đặt máy móc hoặc nhập học. Đây cũng là thời điểm thuận lợi cho việc cưới gả, chôn cất, khai trương hoặc làm thủy lợi theo quan niệm Nhị Thập Bát Tú.

Động thổ, san nền, xây sửa bếp, lắp đặt máy móc hoặc nhập học. Đây cũng là thời điểm thuận lợi cho việc cưới gả, chôn cất, khai trương hoặc làm thủy lợi theo quan niệm Nhị Thập Bát Tú. Việc kiêng cữ: Tuyệt đối không nên sửa chữa hoặc đóng mới tàu thuyền, đẩy thuyền xuống nước. Ngoài ra, do yếu tố 'Nhâm' và 'Ngọ' trong Bành Tổ Bách Kỵ Nhật, bạn nên tránh tháo nước, đắp đê hoặc lợp mái nhà để phòng việc phải làm lại sau này.

Hướng xuất hành đón tài lộc

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc khai trương giao dịch vào ngày mai, bạn có thể tham khảo các hướng xuất hành sau:

Hỷ Thần: Nên xuất hành theo hướng Nam để gặp nhiều niềm vui và thuận lợi.

Nên xuất hành theo hướng Nam để gặp nhiều niềm vui và thuận lợi. Tài Thần: Xuất hành theo hướng Tây để đón nhận tài lộc, vận may về tiền bạc.

Xuất hành theo hướng Tây để đón nhận tài lộc, vận may về tiền bạc. Lưu ý: Tránh hướng Tây Bắc do gặp Hạc Thần (xấu cho hành trình).

Giải thích thuật ngữ phong thủy

Để bạn đọc dễ hình dung, 'Không Vong' là trạng thái hư không, không có kết quả, dễ gây thất thoát tiền bạc hoặc danh tiếng. Trong khi đó, trực 'Định' trong Thập Nhị Kiến Trừ lại mang ý nghĩa ổn định, thích hợp cho việc lập kế hoạch dài hạn hoặc củng cố nền móng. Những thông tin trên mang tính chất tham khảo, giúp mỗi người có thêm sự chuẩn bị chủ động và tích cực cho các hoạt động thường nhật.