Lịch cấm đường Hà Nội ngày 10/7/2026: Chi tiết 29 tuyến phố tạm cấm và lộ trình thay thế Hà Nội phân luồng, hạn chế phương tiện tại 29 tuyến phố khu vực hồ Hoàn Kiếm ngày 10/7/2026 phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Theo phương án phân luồng của Công an TP Hà Nội, trong ngày 10/7/2026, nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô tiếp tục nằm trong diện tạm cấm và hạn chế phương tiện lưu thông. Đây là biện pháp nhằm phục vụ chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” cùng các hoạt động trưng bày, triển lãm nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Chi tiết các loại phương tiện bị cấm và hạn chế

Trong ngày 10/7/2026, Công an TP Hà Nội tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tập trung tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận. Quy định cụ thể đối với từng nhóm phương tiện như sau:

Phương tiện tạm cấm: Áp dụng đối với xe tải có khối lượng chuyên chở từ 500 kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên.

Áp dụng đối với xe tải có khối lượng chuyên chở từ 500 kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên. Phương tiện ưu tiên: Xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố và các xe có phù hiệu bảo vệ phục vụ sự kiện vẫn được phép lưu thông bình thường.

Xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố và các xe có phù hiệu bảo vệ phục vụ sự kiện vẫn được phép lưu thông bình thường. Xe cá nhân: Đối với ô tô dưới 16 chỗ và xe máy, lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức hạn chế lưu thông, tránh gây ùn tắc cục bộ tại khu vực diễn ra sự kiện.

Đáng chú ý, khu vực đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục) vẫn nằm trong phạm vi cần theo dõi phân luồng chặt chẽ. Người dân di chuyển qua đây cần tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn trực tiếp của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Danh sách 29 tuyến phố bị ảnh hưởng tại Hà Nội

Dưới đây là danh sách các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận nằm trong diện tạm cấm hoặc hạn chế lưu thông trong ngày 10/7/2026:

STT Tên tuyến phố bị ảnh hưởng 1 Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Lê Lai, Lê Thạch 2 Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân 3 Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào 4 Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng 5 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư 6 Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung, Lý Quốc Sư

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nếu không có việc thực sự cần thiết nên hạn chế di chuyển vào các khu vực nêu trên để giảm áp lực giao thông cho vùng lõi Thủ đô.

Lộ trình di chuyển thay thế cho người dân

Để tránh đi vào khu vực đang tổ chức phân luồng, người tham gia giao thông có thể lựa chọn các lộ trình thay thế sau đây:

Hướng di chuyển Đông - Tây

Các phương tiện đi từ phía Đông, Đông Bắc (khu vực Gia Lâm, Long Biên) sang phía Tây, Tây Bắc (khu vực Đống Đa và vùng lân cận) nên lựa chọn:

Di chuyển qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Thanh Trì.

Sử dụng các tuyến đường đê 401, Yên Phụ, Thanh Niên hoặc đường Vành đai 3.

Hướng di chuyển Bắc - Nam

Với hướng từ phía Bắc (khu vực Tây Hồ, Đông Anh) xuống phía Nam (khu vực Hoàng Mai, Thanh Trì) và ngược lại:

Ưu tiên đi qua cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long.

Lưu thông theo các trục đường Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, đường Vành đai 2 hoặc Vành đai 3.

Bên cạnh đó, lộ trình của một số tuyến xe buýt đi qua trung tâm cũng có sự điều chỉnh. Hành khách thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng cần cập nhật thông báo từ các đơn vị vận tải để chủ động thời gian di chuyển. Việc chấp hành nghiêm phương án phân luồng không chỉ giúp bảo đảm an ninh cho sự kiện mà còn góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.