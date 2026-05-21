Lịch cấm đường khi qua đèo Bảo Lộc: Cấm đường 7 khung giờ mỗi ngày Đèo Bảo Lộc cấm lưu thông 7 khung giờ mỗi ngày từ 20/5 đến 25/6 để xử lý sạt lở, phương tiện cần lưu ý khi di chuyển

Người dân lưu thông qua đèo Bảo Lộc từ ngày 20/5 cần đặc biệt chú ý 7 khung giờ cấm đường để phục vụ thi công xử lý sạt lở trên Quốc lộ 20. Mỗi đợt cấm kéo dài tối đa 15 phút.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết việc phân luồng giao thông sẽ áp dụng từ ngày 20/5/2026 đến hết ngày 25/6/2026 nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công tại khu vực đèo Bảo Lộc.

Theo thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, các phương tiện sẽ bị cấm lưu thông theo từng đợt tại đoạn Km104+063 – Km104+163 và Km105+710 – Km105+790 trên Quốc lộ 20.

Thời gian cấm đường áp dụng theo 7 khung giờ cố định gồm: 6h - 6h15, 6h30 - 6h45, 7h - 7h15, 9h - 9h15, 9h30 - 9h45, 12h - 12h15 và 12h30 - 12h45.

Mỗi đợt cấm lưu thông kéo dài không quá 15 phút để phục vụ thi công xử lý các điểm sạt lở trên tuyến đèo Bảo Lộc.

Thời gian cấm đường có thể thay đổi

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết các khung giờ cấm đường nêu trên chỉ là thời gian dự kiến và có thể điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế.

Việc điều chỉnh phụ thuộc vào lưu lượng phương tiện, điều kiện hiện trường và yêu cầu tổ chức thi công tại từng thời điểm.

Mục tiêu của phương án phân luồng là đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc kéo dài trên tuyến Quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc.

Thi công chiếm một làn đường từ 21h đến 14h hôm sau

Ngoài các khung giờ cấm hoàn toàn, đơn vị thi công sẽ tổ chức thi công chiếm một làn đường từ 21h đêm đến 14h ngày hôm sau.

Trong khoảng thời gian này, các phương tiện chỉ được lưu thông trên một làn đường còn lại ở phía bên phải tuyến.

Từ 14h đến 21h hàng ngày, phương tiện được phép lưu thông bình thường trên cả hai làn đường.

Người dân cần chủ động lựa chọn thời gian di chuyển

Đèo Bảo Lộc là tuyến giao thông quan trọng kết nối TPHCM với Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên nên lưu lượng xe thường xuyên ở mức cao.

Người dân và doanh nghiệp vận tải cần chủ động theo dõi thời gian cấm đường để sắp xếp lịch trình phù hợp, hạn chế ùn tắc và tránh bị chậm hành trình.

Việc xử lý sạt lở trên đèo Bảo Lộc được triển khai trong giai đoạn mùa mưa nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 20 trong thời gian tới.