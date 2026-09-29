Lịch cập nhật One UI 9.0 Android 17 cho dòng Samsung Galaxy S26 tại thị trường quốc tế Samsung bắt đầu triển khai phiên bản One UI 9.0 ổn định cho Galaxy S26 từ cuối tháng 9/2026, mang tới nhiều cải tiến hệ thống cùng Android 17 mới nhất.

Samsung vừa công bố kế hoạch phát hành phiên bản chính thức của giao diện người dùng One UI 9.0 xây dựng trên nền tảng Android 17 cho dòng điện thoại cao cấp Galaxy S26. Đợt nâng cấp toàn cầu này được triển khai sau thời gian thử nghiệm giới hạn nhằm đánh giá độ ổn định hệ thống tại thị trường Hàn Quốc và Mỹ.

Lộ trình phân phối One UI 9.0 tại khu vực Đông Nam Á

Theo xác nhận từ quản trị viên diễn đàn cộng đồng Samsung tại Thái Lan, bản cập nhật One UI 9.0 hoàn thiện sẽ chính thức ra mắt người dùng ở quốc gia này từ ngày 30/9/2026. Ngay sau đó, đại diện hãng tại thị trường Indonesia cũng đã ấn định lịch gửi thông báo cập nhật phần mềm đến thiết bị vào ngày 3/10/2026.

Samsung đã sẵn sàng mở bản cập nhật One UI 9.0 (Android 17) chính thức cho dòng flagship Galaxy S26

Mốc thời gian ngày 30/9 đánh dấu giai đoạn mở đầu cho chiến dịch phủ sóng One UI 9.0 ra toàn cầu. Thay vì cung cấp đồng loạt tại tất cả thị trường, Samsung duy trì phương thức phát hành theo từng đợt địa lý nhất định. Cách thức phân phối theo giai đoạn này giúp kiểm soát lưu lượng tải trên hệ thống máy chủ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ kỹ sư xử lý kịp thời các phát sinh kỹ thuật nếu có lỗi xuất hiện trên diện rộng.

Mốc thời gian 30/9 là khởi điểm cho chiến dịch phủ sóng One UI 9.0 trên toàn thế giới

Khả năng tương thích và nền tảng phần cứng Galaxy S26 Ultra

Hệ điều hành Android 17 kết hợp cùng giao diện One UI 9.0 hướng đến tối ưu hóa hiệu năng vi xử lý và cải thiện trải nghiệm giao diện người dùng. Bản cập nhật phần mềm này được thiết kế để khai thác tối đa cấu hình phần cứng thế hệ mới trên dòng thiết bị đầu bảng Galaxy S26 Ultra 5G.

Thông số Chi tiết cấu hình Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy Bộ nhớ & Lưu trữ RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch, độ phân giải 2K+ Hệ thống camera Cảm biến chính 200MP, OIS, zoom 100x, quay video 8K Dung lượng pin & Sạc 5000mAh, sạc nhanh công suất 60W, sạc không dây và sạc ngược Thiết kế & Độ bền Khung viền Armor Aluminum, chuẩn chống nước IP68, tích hợp bút S Pen

Các bước chuẩn bị kỹ thuật trước khi nâng cấp

Bởi vì One UI 9.0 là một bản nâng cấp hệ điều hành lớn giữa hai thế hệ Android, việc cài đặt đòi hỏi thiết bị phải được chuẩn bị kỹ càng để hạn chế rủi ro gián đoạn quy trình nâng cấp. Người dùng có thể chủ động kiểm tra bằng cách truy cập vào mục Cài đặt và chọn Cập nhật phần mềm trên thiết bị trong khoảng cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Để bảo đảm hệ thống cập nhật diễn ra an toàn, các bước kỹ thuật cần thiết bao gồm:

Sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trữ trên máy lên dịch vụ đám mây hoặc thiết bị lưu trữ ngoài.

Đảm bảo dung lượng pin của điện thoại còn trên mức 50% trước khi bắt đầu tải và cài đặt gói phần mềm.

Duy trì kết nối mạng Wi-Fi ổn định và có tốc độ cao trong toàn bộ quá trình nạp dữ liệu hệ thống.

Việc triển khai diện rộng bản nâng cấp One UI 9.0 cho thấy Samsung đang đẩy mạnh lộ trình hỗ trợ phần mềm, nhằm mang tới trải nghiệm tối ưu về cả hiệu suất lẫn trí tuệ nhân tạo AI cho người dùng thiết bị cao cấp.