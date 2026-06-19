Lịch cắt điện Hà Nội từ 25/05 đến 31/05: Chi tiết các khu vực tạm ngừng cấp điện Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ 25/05 đến 31/05 tại nhiều phường để bảo trì, nâng cấp và sửa chữa hệ thống lưới điện.

Theo Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội), trong tuần từ ngày 25/05 đến 31/05, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ công tác bảo trì, nâng cấp lưới điện và sửa chữa các trạm biến áp. Việc tạm ngừng cấp điện này nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn trong mùa cao điểm nắng nóng.

Lý do tạm ngừng cấp điện luân phiên

Các đợt gián đoạn cung cấp điện chủ yếu phục vụ công tác chuyển phụ tải, thi công hệ thống điện mới và bảo dưỡng định kỳ. Cụ thể, tại khu vực trung tâm, ngành điện thực hiện chuyển phụ tải sang các tuyến dự phòng như Hàng Đậu, Quán Thánh. Tại các khu vực khác, việc cắt điện phục vụ thi công hệ thống điện cho các khu đô thị mới và bảo trì trạm biến áp trung thế.

Lịch cắt điện chi tiết tại các khu vực nội thành

Dưới đây là kế hoạch tạm ngừng cấp điện tại một số khu vực trọng điểm trong tuần này:

Ngày Thời gian Khu vực ảnh hưởng Trạng thái 25/05 10:00 - 11:00 Từ số 61-81 Hàng Than; Phố Nguyễn Trung Trực, Hồng Phúc, TP.Hà Nội Kế hoạch 25/05 11:00 - 12:00 Phố Hồng Phúc, Nguyễn Thiệp, Nguyễn Trung Trực, TP.Hà Nội Kế hoạch 25/05 09:00 - 10:00 Từ số 96-120 và 61-67 Quán Thánh, TP.Hà Nội Kế hoạch 26/05 04:00 - 07:00 Ngõ 101 Đào Tấn, Làng Thủ Lệ, TP.Hà Nội Kế hoạch 26/05 03:00 - 04:00 TBA Trường Tiểu Học Phan Đình Giót, TP.Hà Nội Kế hoạch 27/05 08:15 - 10:45 Trung tâm Văn hóa phường Ngọc Hà - 55 Đốc Ngữ, TP.Hà Nội Kế hoạch 27/05 14:00 - 16:00 36 Điện Biên Phủ, TP.Hà Nội Kế hoạch 28/05 09:00 - 13:00 Hẻm 358/55/20, 358/25/38, 358/25/60, 358/25/86 Bùi Xương Trạch, TP.Hà Nội Kế hoạch 28/05 13:00 - 16:00 Từ số 309-387 Vũ Tông Phan; Ngách 327 Vũ Tông Phan, TP.Hà Nội Kế hoạch

Lịch cắt điện tại các khu vực ngoại thành và lân cận

Kế hoạch cắt điện tại các xã và khu vực phụ cận cũng được triển khai để phục vụ thi công hạ tầng:

Phường Tây Mỗ, TP.Hà Nội: Ngày 28/05, từ 04:00 đến 13:00 tại khu vực Lumi HN và từ 07:00 đến 15:00 tại khu vực trạm biến áp Kiều Mai 12.

Ngày 28/05, từ 04:00 đến 13:00 tại khu vực Lumi HN và từ 07:00 đến 15:00 tại khu vực trạm biến áp Kiều Mai 12. Xã Hoài Đức, TP.Hà Nội: Ngày 28/05, mất điện một phần xã vào hai khung giờ: 05:00 - 08:00 và 21:00 - 23:45.

Ngày 28/05, mất điện một phần xã vào hai khung giờ: 05:00 - 08:00 và 21:00 - 23:45. Xã Sơn Đồng, TP.Hà Nội: Ngày 28/05, từ 04:00 đến 10:00 tại một phần xã và trạm biến áp Thành Đồng.

Ngày 28/05, từ 04:00 đến 10:00 tại một phần xã và trạm biến áp Thành Đồng. Phường Dương Nội, TP.Hà Nội: Ngày 28/05, từ 04:00 đến 10:00 tại khu vực Thắng Lợi, Đoàn Kết và cơ sở dệt nhuộm Đông Hương.

Ngày 28/05, từ 04:00 đến 10:00 tại khu vực Thắng Lợi, Đoàn Kết và cơ sở dệt nhuộm Đông Hương. Xã Ngọc Hồi, TP.Hà Nội: Ngày 28/05, từ 05:00 đến 10:00 tại một phần Khu công nghiệp Duyên Thái và các thôn Vĩnh Thịnh, Vĩnh Trung.

Lưu ý cho người dân

Ngành điện khuyến cáo người dân và các đơn vị kinh doanh chủ động theo dõi lịch cắt điện để sắp xếp lộ trình sinh hoạt và sản xuất phù hợp. Đặc biệt, một số khu vực như phường Tương Mai, phường Kiến Hưng và một số ngõ tại đường Nguyễn Trãi có lịch tạm ngừng cấp điện đã được thông báo Hoãn so với kế hoạch ban đầu.

Để cập nhật thông tin chính xác nhất theo thời gian thực, người dân có thể truy cập website của EVN Hà Nội hoặc ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện lực thành phố.