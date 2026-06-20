Lịch cắt điện Hải Phòng từ ngày 15/6 đến 17/6 tại các khu vực trọng điểm Cập nhật chi tiết danh sách phường, xã tại TP. Hải Phòng tạm dừng cấp điện từ ngày 15/6 đến 17/6/2026 để người dân chủ động chuẩn bị thiết bị tích điện và sinh hoạt.

Tổng công ty Điện lực Hải Phòng vừa thông báo kế hoạch tạm ngừng cấp điện luân phiên từ ngày 15/6 đến ngày 17/6/2026. Việc cắt điện được thực hiện tại nhiều khu vực thuộc các phường, xã để phục vụ công tác bảo trì, thí nghiệm và nâng cấp hệ thống lưới điện định kỳ.

Công tác bảo trì lưới điện định kỳ giúp đảm bảo an toàn vận hành hệ thống.

Chi tiết lịch cắt điện tại các khu vực TP. Hải Phòng

Dưới đây là khung giờ và địa điểm tạm ngừng cấp điện cụ thể để người dân và doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch sinh hoạt, sản xuất:

Khu vực Thủy Nguyên

Ngày Thời gian Khu vực bị ảnh hưởng 15/06/2026 06:00 - 12:00 Khu vực Núi Đèo, Phường Thuỷ Nguyên và các trạm biến áp TĐC BSC số 5, số 6. 16/06/2026 05:00 - 16:45 Phường Hoà Bình, Phường Bạch Đằng và trạm biến áp Kinh Triều 3, Nhân Lý 6, Lập Lễ 2. 17/06/2026 05:30 - 17:00 Phường Thiên Hương và trạm biến áp Đông Sơn 3, Quảng Cư 3, Trung Hạnh.

Khu vực Kiến An và Dương Kính

Ngày Thời gian Khu vực bị ảnh hưởng 15/06/2026 07:00 - 08:30 Phường Kiến An, TP. Hải Phòng. 16/06/2026 05:00 - 17:30 Phường Phù Liễn, Phường Kiến An. 17/06/2026 05:00 - 17:30 Phường Phù Liễn, Phường Hưng Đạo và một số khách hàng lân cận.

Khu vực An Dương và An Lão

Ngày Thời gian Khu vực bị ảnh hưởng 15/06/2026 07:00 - 17:10 Xã An Lão, Xã An Trường, Xã An Hưng và các trạm biến áp Phúc Tiến, Đại Dương, Phí Xá. 16/06/2026 05:00 - 17:00 Xã An Hưng, Xã An Quang và các khu vực Quốc Dũng, Mai Chử, Phước Hồng, Đại Bản. 17/06/2026 05:00 - 17:10 Khu vực Hà Anh, Xã Đặng Cương, Xã An Hưng, Xã Dưỡng Phú và các lộ đường dây 372, 374.

Khu vực Vĩnh Bảo và Tiên Lãng

Vĩnh Bảo: Trong các ngày 16/6 và 17/6, cắt điện luân phiên từ 05:00 đến 10:45 tại các xã Tân Liên, Việt Tiến, Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh, Nhân Hòa, Vinh Quang, Hưng Nhân, Vĩnh An và Tiền Phong.

Trong các ngày 16/6 và 17/6, cắt điện luân phiên từ 05:00 đến 10:45 tại các xã Tân Liên, Việt Tiến, Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thịnh, Nhân Hòa, Vinh Quang, Hưng Nhân, Vĩnh An và Tiền Phong. Tiên Lãng: Ngày 17/06, tạm ngừng cấp điện tại Thôn Bắc Hưng (08:00 - 11:30), Thôn Mỹ Lộc và Thôn Hoàng Lồ (14:00 - 17:00).

Lý do tạm ngừng cấp điện và khuyến nghị cho người dân

Theo Công ty Điện lực Hải Phòng, nguyên nhân cắt điện chủ yếu phục vụ kế hoạch thí nghiệm định kỳ, bảo dưỡng trạm biến áp và nâng cấp lưới điện trung - hạ áp. Hoạt động này nhằm phát hiện sớm các nguy cơ hư hỏng, tránh sự cố bất ngờ trong thời gian cao điểm nắng nóng.

Để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, người dân cần lưu ý các mẹo sau:

Tích trữ năng lượng: Sạc đầy điện thoại, đèn tích điện và sạc dự phòng trước khung giờ thông báo. Bảo quản thực phẩm: Hạn chế mở cửa tủ lạnh, tủ đông trong thời gian mất điện để giữ nhiệt. An toàn thiết bị: Rút phích cắm các thiết bị điện tử nhạy cảm như máy tính, tivi để tránh sốc điện khi có điện trở lại. Theo dõi cập nhật: Lịch cắt điện có thể thay đổi tùy theo điều kiện kỹ thuật. Người dân nên truy cập website chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc để có thông tin mới nhất.

Sau khi hoàn tất công tác kỹ thuật, nguồn điện sẽ được khôi phục sớm nhất có thể để phục vụ người dân.