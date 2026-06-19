Lịch cắt điện Hải Phòng từ ngày 1/6 đến 3/6: Thông tin chi tiết các khu vực tạm ngừng cấp điện Nhiều khu vực tại TP. Hải Phòng như Kiến An, Lê Chân, An Dương và khu vực Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương sẽ tạm ngừng cấp điện luân phiên từ ngày 1/6 đến 3/6 để bảo trì lưới điện.

Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực Hải Phòng, trong giai đoạn từ ngày 1/6 đến 3/6/2026, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố sẽ tạm ngừng cấp điện luân phiên. Việc cắt điện này nằm trong kế hoạch thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hệ thống lưới điện nhằm đảm bảo vận hành an toàn.

Lịch cắt điện chi tiết tại TP. Hải Phòng

Khu vực Kiến An, TP. Hải Phòng

Ngày Thời gian Khu vực 02/06/2026 07:00 - 11:30 Phường Kiến An 02/06/2026 08:00 - 09:30 Khu sân bay 02/06/2026 10:00 - 11:00 Phường Phù Liễn 02/06/2026 13:30 - 17:30 Phường Kiến An 03/06/2026 07:00 - 09:30 Phường Kiến An 03/06/2026 07:15 - 08:30 Phường Phù Liễn

Khu vực An Lão, TP. Hải Phòng

Trong ngày 03/06/2026, các khu vực sau sẽ tạm ngừng cấp điện:

07:00 - 08:00: Trạm biến áp Bơm Ngọc Chử, Xã An Trường.

Trạm biến áp Bơm Ngọc Chử, Xã An Trường. 08:30 - 09:30: Trạm biến áp Đồng Xuân 2, Xã An Trường.

Trạm biến áp Đồng Xuân 2, Xã An Trường. 10:00 - 11:00: Trạm biến áp Bơm Bát Trang (M2), Xã An Quang.

Trạm biến áp Bơm Bát Trang (M2), Xã An Quang. 14:30 - 15:30: Trạm biến áp BS An Thắng, Xã An Lão.

Trạm biến áp BS An Thắng, Xã An Lão. 16:00 - 17:00: Trạm biến áp Bách Phương 3, Xã An Lão.

Khu vực Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Ngày Thời gian Khu vực 02/06/2026 14:30 - 15:30 Trạm biến áp Công ty CP IBS - Lisemco 03/06/2026 08:00 - 09:00 Đường Lê Đại Hành, Điện Biên 03/06/2026 08:45 - 09:30 Đường Quang Trung 03/06/2026 09:30 - 10:30 Khu vực Thượng Lý

Khu vực Lê Chân và Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tại khu vực Lê Chân, ngày 02/06 sẽ mất điện đường Thiên Lôi (05:00 - 18:00). Ngày 03/06, đường Hàng Kênh tạm ngừng cấp điện từ 05:00 đến 13:00.

Tại khu vực Ngô Quyền, ngày 02/06 sẽ cắt điện luân phiên tại đường Văn Cao (07:45 - 08:30), đường Lạch Tray (08:45 - 10:30) và đường Lê Lai (14:30 - 16:30). Ngày 03/06, đường Đà Nẵng tạm ngừng cấp điện từ 09:45 đến 10:30.

Khu vực An Dương, TP. Hải Phòng

02/06/2026 (06:00 - 10:00): Khu vực Minh Kha thuộc nhánh UB lộ 473E2.44.

Khu vực Minh Kha thuộc nhánh UB lộ 473E2.44. 03/06/2026 (05:00 - 06:30): Nhánh Quán Toan lộ 373E2.9 và 373E2.2.

Lịch cắt điện tại khu vực Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

Khu vực Ninh Giang ghi nhận lịch cắt điện dày đặc trong 3 ngày đầu tháng 6:

01/06/2026: Một phần Thôn 1, Thôn 3, Thôn Mai và Thôn Trung thuộc Xã Ninh Giang (từ 07:30 đến 15:30).

Một phần Thôn 1, Thôn 3, Thôn Mai và Thôn Trung thuộc Xã Ninh Giang (từ 07:30 đến 15:30). 02/06/2026: Một phần Thôn Tranh Xuyên, Thôn Giâm (Xã Ninh Giang); Thôn Bắc, Thôn 2, Thôn 4 (Xã Vĩnh Lại).

Một phần Thôn Tranh Xuyên, Thôn Giâm (Xã Ninh Giang); Thôn Bắc, Thôn 2, Thôn 4 (Xã Vĩnh Lại). 03/06/2026: Một phần Thôn Mai, Thượng Đồng (Xã Ninh Giang); Thôn 7, Thôn 2, Thôn 4 (Xã Vĩnh Lại) và Thôn An Lý, Thôn 1, Thôn 2 (Xã Hồng Châu).

Lý do và khuyến cáo từ ngành điện

Việc tạm ngừng cấp điện chủ yếu phục vụ công tác thí nghiệm định kỳ, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lưới điện trung, hạ áp. Hoạt động này giúp phát hiện sớm các nguy cơ hư hỏng, quá tải để kịp thời khắc phục, đảm bảo lưới điện vận hành ổn định trong thời gian tới.

Người dân và doanh nghiệp cần chủ động sắp xếp kế hoạch sinh hoạt và sản xuất phù hợp với khung giờ thông báo. Trong trường hợp điều kiện kỹ thuật cho phép, ngành điện có thể khôi phục cấp điện sớm hơn dự kiến. Các thông tin thay đổi hoặc cắt điện khẩn cấp sẽ được cập nhật liên tục trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc.