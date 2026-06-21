Lịch cắt điện Hải Phòng từ ngày 22/6 đến 28/6: Nhiều khu vực tạm ngừng cấp điện Điện lực Hải Phòng thông báo kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 22/6 đến 28/6/2026 tại nhiều khu vực dân cư và công nghiệp để thực hiện bảo trì, nâng cấp hệ thống lưới điện.

Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Điện lực Hải Phòng), trong tuần từ ngày 22/6 đến 28/6/2026, nhiều khu vực trên địa bàn TP. Hải Phòng (bao gồm cả các khu vực thuộc Hải Dương cũ đã sáp nhập) sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ.

Chi tiết lịch cắt điện tại TP. Hải Phòng

Việc tạm ngừng cấp điện được triển khai luân phiên tại các khu vực dân cư và trạm biến áp (TBA) trọng điểm. Dưới đây là lịch trình cụ thể để người dân và doanh nghiệp chủ động sắp xếp sinh hoạt, sản xuất:

Ngày 22/06/2026

Khu vực / Trạm biến áp Thời gian Khu 15 Bình Hàn, Phường Ngô Quyền, Phường Yết Kiêu, Phú Tảo 6 (TP. Hải Phòng) 08:00 - 17:00 Xã Kinh Triều, Xã Nhân Lý (khu vực Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) 06:00 - 12:00 Phường Kiến An, TP. Hải Phòng 05:00 - 17:00 (luân phiên) Xã An Quang, TP. Hải Phòng (TBA Hàng Kênh 2) 10:00 - 12:00 Xã Vĩnh Bảo, Xã Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thịnh, khu Việt Tiến (TP. Hải Phòng) 06:00 - 08:30 Xã Phụng Dương, Xã Ngọ Dương (khu vực An Dương, TP. Hải Phòng) 06:00 - 17:00 (theo lộ trình)

Ngày 23/06/2026

Khu vực / Trạm biến áp Thời gian Khu vực Vũ Bằng, Thôn Thượng Đạt, Phường Bình Hàn (TP. Hải Phòng) 08:00 - 17:00 Xã Đông Sơn, Xã Quảng Cư, Xã Minh Phú (khu vực Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) 07:00 - 16:45 Phường Phù Liễn, TP. Hải Phòng 05:30 - 16:30 Công ty OSR Việt Nam, Công ty CMat (khu vực Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) 08:00 - 15:30 Thôn 4, Thôn 7, Thôn Bùi Hòa, Thôn Lũng Quý (khu vực Ninh Giang, TP. Hải Phòng) 07:00 - 15:00

Ngày 24/06/2026

Khu vực / Trạm biến áp Thời gian Khu đô thị Đông Nam Cường, khu vực Tứ Thông, Hải Tân (TP. Hải Phòng) 07:00 - 15:30 Trại Giam K2, Chợ Quảng Thanh, Xã Dương Quan (khu vực Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) 07:00 - 12:00 Phường Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Phường Cao Thắng (TP. Hải Phòng) 07:00 - 16:30 Xã Lê Hồng Phong, Xã Ngọ Dương, Xã Hà Đỗ, Xã Tân Tiến (khu vực An Dương, TP. Hải Phòng) 05:30 - 17:30 Xã Kiến Hưng, Xã Nghi Dương (khu vực Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) 05:30 - 17:00

Ngày 25/06/2026 và 26/06/2026

Trong các ngày cuối tuần, Điện lực Hải Phòng tập trung bảo trì tại các khu vực trọng điểm sau:

Ngày 25/06: Tạm ngừng cấp điện tại khu vực Phạm Xá, Nguyễn Thượng Mẫn, Văn phòng Tỉnh ủy (cũ), Phường Bạch Đằng, Phường Nam Triệu, Làng Khởi Nghĩa, Xã An Hưng, Xã An Lão, Xã An Quang, Xã An Khánh.

Tạm ngừng cấp điện tại khu vực Phạm Xá, Nguyễn Thượng Mẫn, Văn phòng Tỉnh ủy (cũ), Phường Bạch Đằng, Phường Nam Triệu, Làng Khởi Nghĩa, Xã An Hưng, Xã An Lão, Xã An Quang, Xã An Khánh. Ngày 26/06: Tập trung tại khu vực Tập thể Bê tông, Làng Tiên Lãng, Làng Duyên Lão, Phường Phù Liễn, Phường Kiến An, Xã An Quang, khu vực Vân Long, Duyên Hải, Châu Phước Thành, khu vực Đặng Cương, Quốc Tuấn.

Lưu ý quan trọng cho người dân

Để đảm bảo an toàn và giảm thiểu ảnh hưởng trong thời gian mất điện, người dân cần lưu ý:

Kiểm tra thiết bị điện: Ngắt các thiết bị điện có công suất lớn trước thời điểm cắt điện để tránh sốc điện khi có điện trở lại. Dự phòng năng lượng: Sạc đầy pin điện thoại, đèn tích điện và các thiết bị lưu điện dự phòng. An toàn thực phẩm: Hạn chế mở tủ lạnh, tủ đông trong thời gian mất điện để giữ nhiệt độ ổn định cho thực phẩm.

Lịch cắt điện có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết hoặc yêu cầu kỹ thuật đột xuất. Điện lực Hải Phòng sẽ nỗ lực khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất nếu công việc hoàn thành trước dự kiến.