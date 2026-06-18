Lịch cắt điện Hải Phòng và Hải Dương mới nhất từ ngày 18/6 đến 21/6 Nhiều khu vực tại TP. Hải Phòng và tỉnh Hải Dương sẽ tạm ngừng cấp điện luân phiên từ ngày 18/6 đến 21/6 để bảo trì lưới điện, có nơi kéo dài từ sáng đến chiều tối.

Tổng công ty Điện lực Hải Phòng vừa công bố kế hoạch tạm ngừng cấp điện luân phiên nhằm phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống lưới điện định kỳ. Người dân và các doanh nghiệp tại các khu vực dưới đây cần chủ động phương án sinh hoạt và sản xuất phù hợp.

Lịch cắt điện tại khu vực TP. Hải Phòng

Tại TP. Hải Phòng, các khu vực như Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Kiến An và Hồng Bàng sẽ có lịch cắt điện rải rác trong các ngày tới.

Khu vực Thủy Nguyên

Ngày Thời gian Khu vực ảnh hưởng 18/06/2026 07:00 - 16:00 Trại Giam K2, Hoàng Lộc 3, Lê Đình Minh, Bến tàu Bạch Long Vĩ, CP Việt Úc. 19/06/2026 08:00 - 11:45 Xã Thủy Sơn (TBA 1, 4), Thiên Long Thuần Yến, CP Hàn Việt, Trường Quân Sự, Bệnh Viện Thuỷ Nguyên, Xã Phục Lễ, Xã Thủy Tú. 20/06/2026 08:00 - 17:00 TBA Nội Chính, Phường Thuỷ Nguyên.

Khu vực Tiên Lãng và Kiến An

Xã Tiên Lãng (TP. Hải Phòng): Ngày 18/6 cắt điện tại Thôn Trì Hào và An Thung (08:00 - 11:30). Ngày 19/6 cắt điện tại Khu 4, Khu 7, Khu 8 và khu vực cơ quan xã Tiên Lãng.

Ngày 18/6 cắt điện tại Thôn Trì Hào và An Thung (08:00 - 11:30). Ngày 19/6 cắt điện tại Khu 4, Khu 7, Khu 8 và khu vực cơ quan xã Tiên Lãng. Phường Phù Liễn, Phường Kiến An (TP. Hải Phòng): Ngày 18/6 mất điện tại Phường Phù Liễn (14:00 - 18:00). Ngày 21/6 mất điện tại Phường Kiến An (06:00 - 10:00).

Khu vực An Lão và Hồng Bàng

Xã An Hưng, An Khánh, An Lão (TP. Hải Phòng): Cắt điện luân phiên từ 18/6 đến 21/6 tại các trạm biến áp Xăng Dầu An Hòa, Bơm Đồng Đỏ, Lang Thượng, Kim Châm, Tiến Lập, Tôn Lộc, Văn Khê và xã An Lão.

Cắt điện luân phiên từ 18/6 đến 21/6 tại các trạm biến áp Xăng Dầu An Hòa, Bơm Đồng Đỏ, Lang Thượng, Kim Châm, Tiến Lập, Tôn Lộc, Văn Khê và xã An Lão. Khu vực Hồng Bàng (TP. Hải Phòng): Ngày 18/6 và 19/6 cắt điện tại các đơn vị: Cty CMat, Vận Tải Thuỷ 4, Khí Miền Bắc, PACIFIC, Vinh Khánh, Đỗ Gia, Vận Tải Hải Đăng, Minh Tiến và Đăng Kiểm Cơ Giới.

Lịch cắt điện tại khu vực tỉnh Hải Dương

Tại tỉnh Hải Dương, các khu vực thuộc TP. Hải Dương và xã Thanh Miện cũng ghi nhận lịch ngừng cấp điện cụ thể.

TP. Hải Dương

Ngày Thời gian Khu vực ảnh hưởng 18/06/2026 08:00 - 17:00 TBA Lô 110-1 TNC, Lộ Cương 1, Lộ Cương 2, Đồng Tranh, Đức Minh 2, Khu 9 Tân Bình. 19/06/2026 08:00 - 17:00 TBA Triển Lãm 1, Bạch Đằng 1, Bạch Đằng 2, Phúc Duyên 1, Phúc Duyên 2. 21/06/2026 05:30 - 16:00 TBA Bảo Thái, Một phần phường Tân Hưng, Nhà máy nước Hải Tân.

Xã Thanh Miện (Tỉnh Hải Dương)

Ngày 18/06/2026: Mất điện tại Thôn Vũ (06:00 - 17:00) và xã Thanh Miện (06:30 - 06:50).

Mất điện tại Thôn Vũ (06:00 - 17:00) và xã Thanh Miện (06:30 - 06:50). Ngày 19/06/2026: Mất điện tại Thôn Ấp Lam Sơn, Thôn La Ngoại (06:00 - 17:00), xã Bắc Thanh Miện và xã Thanh Miện.

Lưu ý quan trọng cho người dân

Để hạn chế ảnh hưởng từ việc cắt điện, người dân cần lưu ý:

Kiểm tra thiết bị: Rút phích cắm các thiết bị điện tử nhạy cảm như máy tính, tivi trước thời điểm cắt điện để tránh sốc điện khi có điện trở lại. Dự trữ nước: Tích trữ đủ nước sinh hoạt nếu khu vực của bạn sử dụng máy bơm điện. Thực phẩm: Hạn chế mở cửa tủ lạnh, tủ đông trong thời gian mất điện để giữ nhiệt độ ổn định cho thực phẩm. An toàn: Nếu sử dụng máy phát điện, tuyệt đối không đặt máy trong nhà hoặc không gian kín để tránh ngộ độc khí CO.

Các khu vực khác như Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Ninh Giang (Tỉnh Hải Dương) và Lê Chân (TP. Hải Phòng) hiện chưa ghi nhận kế hoạch cắt điện trong thời gian này.