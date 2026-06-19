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Lịch cắt điện Hải Phòng và Hải Dương từ ngày 4/6 đến 7/6 chi tiết nhất

Vũ Sơn19/06/2026 06:12

Thông tin chi tiết về thời gian và khu vực tạm ngừng cấp điện tại TP. Hải Phòng và Tỉnh Hải Dương từ ngày 4/6 đến 7/6/2026 để phục vụ công tác bảo trì lưới điện.

Theo thông báo từ cơ quan điện lực, nhiều khu vực tại TP. Hải Phòng và Tỉnh Hải Dương sẽ tạm ngừng cấp điện luân phiên từ ngày 4/6 đến 7/6/2026. Việc ngắt điện nhằm phục vụ công tác bảo trì, nâng cấp hệ thống lưới điện để đảm bảo vận hành ổn định.

Công nhân điện lực đang tiến hành bảo trì lưới điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định
Công nhân điện lực tiến hành bảo trì hệ thống lưới điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tại TP. Hải Phòng

Tại TP. Hải Phòng, các khu vực như Kiến An, Thủy Nguyên, An Dương và Hồng Bàng sẽ có lịch cắt điện rải rác trong tuần.

Khu vực Kiến An, TP. Hải Phòng

NgàyThời gianKhu vực ảnh hưởng
04/0608:00 - 11:00Phường Phù Liễn
05/0608:00 - 10:00Phường Phù Liễn, Phường Kiến An
07/0605:30 - 08:30Phường Phù Liễn, Phường Kiến An

Khu vực Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

NgàyThời gianKhu vực ảnh hưởng
04/0605:00 - 09:00Công ty TNHH dịch vụ và vận tải HT

Khu vực An Lão, TP. Hải Phòng

NgàyThời gianKhu vực ảnh hưởng
04/0607:00 - 17:00Xã An Khánh (Trạm bơm Trực Đào, Bơm Sẽ, Cá Rô Phi), Xã Quang (TBA Cẩm Văn 4)
07/0605:30 - 11:00Xã An Lão (TBA Liên Hoàn Phát 1+2)

Khu vực Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

NgàyThời gianKhu vực ảnh hưởng
04/0606:00 - 10:30Thượng Lý, Hùng Vương, Quán Toan
05/0608:00 - 11:00Khu vực các công ty CP OSR Việt Nam, Sông Đà Jurong, Kho Nhựa Đường

Lịch tạm ngừng cấp điện tại Tỉnh Hải Dương

Nhiều xã tại Tỉnh Hải Dương cũng ghi nhận lịch cắt điện kéo dài, đặc biệt là tại Ninh Giang và Thanh Miện.

Khu vực Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

NgàyThời gianKhu vực ảnh hưởng
04/0607:30 - 15:30Xã Vĩnh Lại (thôn Gừa, Đồng Lại, Đoan Xuyên, Đồng Hy)
05/0606:00 - 15:30Xã Tân An, Xã A Sào (thôn Đại Đồng), thôn Văn Diệm
06/0605:00 - 15:00Xã Vĩnh Lại, xã Ninh Giang, thôn Đồng Lạc

Khu vực Thanh Miện và Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

NgàyThời gianKhu vực ảnh hưởng
05/0606:00 - 10:00Xã Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
06/0606:00 - 15:00Xã Chí Minh, Tỉnh Hải Dương

Để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất, người dân tại các khu vực nêu trên nên có phương án dự phòng năng lượng hoặc điều chỉnh kế hoạch làm việc phù hợp với khung giờ tạm ngừng cấp điện.

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