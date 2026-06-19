Lịch cắt điện Hải Phòng và Hải Dương từ ngày 4/6 đến 7/6 chi tiết nhất Thông tin chi tiết về thời gian và khu vực tạm ngừng cấp điện tại TP. Hải Phòng và Tỉnh Hải Dương từ ngày 4/6 đến 7/6/2026 để phục vụ công tác bảo trì lưới điện.

Theo thông báo từ cơ quan điện lực, nhiều khu vực tại TP. Hải Phòng và Tỉnh Hải Dương sẽ tạm ngừng cấp điện luân phiên từ ngày 4/6 đến 7/6/2026. Việc ngắt điện nhằm phục vụ công tác bảo trì, nâng cấp hệ thống lưới điện để đảm bảo vận hành ổn định.

Công nhân điện lực tiến hành bảo trì hệ thống lưới điện

Lịch tạm ngừng cấp điện tại TP. Hải Phòng

Tại TP. Hải Phòng, các khu vực như Kiến An, Thủy Nguyên, An Dương và Hồng Bàng sẽ có lịch cắt điện rải rác trong tuần.

Khu vực Kiến An, TP. Hải Phòng

Ngày Thời gian Khu vực ảnh hưởng 04/06 08:00 - 11:00 Phường Phù Liễn 05/06 08:00 - 10:00 Phường Phù Liễn, Phường Kiến An 07/06 05:30 - 08:30 Phường Phù Liễn, Phường Kiến An

Khu vực Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Ngày Thời gian Khu vực ảnh hưởng 04/06 05:00 - 09:00 Công ty TNHH dịch vụ và vận tải HT

Khu vực An Lão, TP. Hải Phòng

Ngày Thời gian Khu vực ảnh hưởng 04/06 07:00 - 17:00 Xã An Khánh (Trạm bơm Trực Đào, Bơm Sẽ, Cá Rô Phi), Xã Quang (TBA Cẩm Văn 4) 07/06 05:30 - 11:00 Xã An Lão (TBA Liên Hoàn Phát 1+2)

Khu vực Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Ngày Thời gian Khu vực ảnh hưởng 04/06 06:00 - 10:30 Thượng Lý, Hùng Vương, Quán Toan 05/06 08:00 - 11:00 Khu vực các công ty CP OSR Việt Nam, Sông Đà Jurong, Kho Nhựa Đường

Lịch tạm ngừng cấp điện tại Tỉnh Hải Dương

Nhiều xã tại Tỉnh Hải Dương cũng ghi nhận lịch cắt điện kéo dài, đặc biệt là tại Ninh Giang và Thanh Miện.

Khu vực Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

Ngày Thời gian Khu vực ảnh hưởng 04/06 07:30 - 15:30 Xã Vĩnh Lại (thôn Gừa, Đồng Lại, Đoan Xuyên, Đồng Hy) 05/06 06:00 - 15:30 Xã Tân An, Xã A Sào (thôn Đại Đồng), thôn Văn Diệm 06/06 05:00 - 15:00 Xã Vĩnh Lại, xã Ninh Giang, thôn Đồng Lạc

Khu vực Thanh Miện và Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Ngày Thời gian Khu vực ảnh hưởng 05/06 06:00 - 10:00 Xã Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương 06/06 06:00 - 15:00 Xã Chí Minh, Tỉnh Hải Dương

Để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất, người dân tại các khu vực nêu trên nên có phương án dự phòng năng lượng hoặc điều chỉnh kế hoạch làm việc phù hợp với khung giờ tạm ngừng cấp điện.