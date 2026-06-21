Lịch cắt điện Hưng Yên từ ngày 22/6 đến 28/6 chi tiết nhất Điện lực Hưng Yên thông báo kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 22/6 đến 28/6 tại nhiều khu vực như xã Yên Mỹ, xã Ngự Thiên và xã Đông Minh để thực hiện bảo trì hệ thống lưới điện.

Điện lực Hưng Yên vừa cập nhật kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng và nâng cấp lưới điện định kỳ. Theo đó, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh sẽ ghi nhận tình trạng mất điện luân phiên trong tuần cuối của tháng 6.

Chi tiết lịch cắt điện Hưng Yên từ ngày 22/6 đến 28/6

Dưới đây là danh sách các khu vực và thời gian tạm ngừng cấp điện cụ thể để người dân và doanh nghiệp chủ động sắp xếp sản xuất, sinh hoạt:

Ngày 22/06/2026

Xã Đông Minh, Hưng Yên: Từ 7:00 - 16:00 (TBA 8 Đông Minh) và từ 8:00 - 16:00 (TBA 9 Đông Minh).

Từ 7:00 - 16:00 (TBA 8 Đông Minh) và từ 8:00 - 16:00 (TBA 9 Đông Minh). Xã Yên Mỹ, Hưng Yên: Từ 7:30 - 11:00.

Từ 7:30 - 11:00. Xã Cao Mỹ Cổ Lũng và xã Hải Ninh, Hưng Yên: Từ 7:00 - 11:30.

Từ 7:00 - 11:30. Xã Bắc Đông Quan, Hưng Yên: Từ 7:00 - 11:00.

Từ 7:00 - 11:00. Xã Nam Đông Hưng, Hưng Yên: Từ 13:00 - 17:00.

Ngày 23/06/2026

Khu vực Đoài Trung, xã Nam Hồng, xã Nam Hưng, Hưng Yên: Từ 7:00 - 11:30.

Từ 7:00 - 11:30. Xã Nam Phú, Hưng Yên: Từ 13:30 - 16:30.

Từ 13:30 - 16:30. Xã Ngự Thiên và xã Tiên La, Hưng Yên: Từ 5:00 - 16:30 (mất điện một phần hoặc toàn bộ theo khung giờ).

Từ 5:00 - 16:30 (mất điện một phần hoặc toàn bộ theo khung giờ). Xã Yên Mỹ, Hưng Yên: Cắt điện luân phiên tại nhiều trạm biến áp và hộ kinh doanh từ 7:30 - 17:00.

Cắt điện luân phiên tại nhiều trạm biến áp và hộ kinh doanh từ 7:30 - 17:00. Khu vực Hổ Đội 1, Thượng Phúc 1, Dương Thanh và Diêm Điền, Hưng Yên: Từ 7:00 - 17:00.

Ngày 24/06/2026

Khu vực Công ty Thành Phát và TBA Ô Thuật, Hưng Yên: Từ 7:30 - 10:00.

Từ 7:30 - 10:00. Xã Nam Thái Ninh, Nhà máy nước Amonitorat và Nhánh Nhiệt Điện, Hưng Yên: Từ 5:00 - 11:30.

Ngày 27/06/2026

Khu vực Diêm Điền, Hưng Yên: Từ 13:30 - 17:00 (Khu vực 4).

Công tác bảo trì lưới điện được thực hiện định kỳ nhằm đảm bảo an toàn vận hành.

Lý do tạm ngừng cấp điện

Theo thông tin từ Điện lực Hưng Yên, việc tạm ngừng cung cấp điện trong tuần này chủ yếu nhằm thực hiện các mục tiêu kỹ thuật sau:

Thí nghiệm và sửa chữa: Kiểm tra định kỳ tình trạng vận hành của các trạm biến áp và đường dây trung, hạ áp.

Kiểm tra định kỳ tình trạng vận hành của các trạm biến áp và đường dây trung, hạ áp. Bảo dưỡng hệ thống: Vệ sinh thiết bị, thay thế các linh kiện cũ hỏng để ngăn ngừa sự cố bất ngờ.

Vệ sinh thiết bị, thay thế các linh kiện cũ hỏng để ngăn ngừa sự cố bất ngờ. Nâng cấp lưới điện: Cải thiện khả năng truyền tải nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa nắng nóng.

Khuyến cáo dành cho người dân

Để hạn chế ảnh hưởng từ việc mất điện, người dân tại các khu vực nêu trên cần lưu ý:

Kiểm tra kỹ lịch cắt điện để chủ động tích trữ nước sinh hoạt và sắp xếp thời gian sử dụng các thiết bị điện công suất lớn.

Ngắt nguồn điện các thiết bị điện tử nhạy cảm trước thời điểm cắt điện để tránh hư hỏng khi có điện trở lại.

Trong trường hợp điều kiện kỹ thuật cho phép, ngành điện có thể tái lập điện sớm hơn dự kiến.

Mọi thông tin chi tiết hoặc phản hồi về sự cố, người dân có thể truy cập website chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực để được hỗ trợ kịp thời.