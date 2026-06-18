Lịch cắt điện Hưng Yên và Thái Bình từ ngày 15/6 đến 21/6 Tổng công ty Điện lực thông báo kế hoạch tạm ngừng cấp điện tại nhiều khu vực thuộc Hưng Yên và Thái Bình từ ngày 15/6 đến 21/6/2026 để bảo trì hệ thống.

Theo thông báo từ Tổng công ty Điện lực, trong tuần từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2026, nhiều khu vực tại Hưng Yên và Thái Bình sẽ tạm dừng cung cấp điện để thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện định kỳ. Việc cắt điện được thực hiện nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Công tác bảo trì lưới điện định kỳ giúp đảm bảo vận hành an toàn và ổn định trong mùa cao điểm.

Lịch cắt điện chi tiết tại Hưng Yên

Tại Hưng Yên, các khu vực thuộc Khoái Châu, Văn Giang và Yên Mỹ sẽ có lịch ngắt điện luân phiên vào các khung giờ khác nhau. Người dân cần lưu ý các mốc thời gian cụ thể sau:

Ngày Thời gian Khu vực ảnh hưởng 15/06/2026 05:00 - 16:30 Xã Hoàn Long, Hưng Yên (bao gồm Thôn Hòa Mục, Thôn Tráng Vũ, Xóm Chùa) 15/06/2026 07:00 - 10:00 Thôn Xuân Lai, Xã Việt Yên, Hưng Yên 16/06/2026 06:00 - 17:00 Thôn Đỗ Xá, Hưng Yên 16/06/2026 07:30 - 17:30 Một phần Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên (Đội 14, Thôn Đồng Tỉnh, Thôn Đại Tài, Thôn Như Lân, Thôn Sở Đông, Thôn Lại Ốc) 16/06/2026 13:30 - 14:30 Một phần Thôn Cửu Cao, Xã Phụng Công, Hưng Yên 17/06/2026 07:30 - 15:30 Một phần Xã Văn Giang và Xã Mễ Sở, Hưng Yên (Thôn Đan Nhiễm, Thôn Quán Trạch, Thôn Bằng Nha, Thôn Thiết Trụ) 18/06/2026 07:30 - 16:30 Xã Châu Ninh và Xã Chí Minh, Hưng Yên 19/06/2026 07:30 - 16:30 Xã Chí Minh, Hưng Yên 20/06/2026 07:30 - 16:30 Thôn Đa Phúc, Công ty Cổ phần Đông Đô, Công ty Cổ phần Minh An, Hưng Yên

Lịch cắt điện chi tiết tại Thái Bình

Tại Thái Bình, lịch cắt điện tập trung chủ yếu tại khu vực Hưng Hà và Kiến Xương. Riêng khu vực Tiền Hải hiện chưa ghi nhận lịch cắt điện trong tuần tới.

Ngày Thời gian Khu vực ảnh hưởng 15/06/2026 06:30 - 11:30 Xã Tiên La, Xã Lê Quý Đôn, Xã Diên Hà, Thái Bình 15/06/2026 06:30 - 11:30 TBA Hồng Tiến và TBA Bình Thanh, Thái Bình 16/06/2026 06:30 - 11:30 Xã Quang Hưng, Xã Minh Hưng và Thị trấn Kiến Xương, Thái Bình

Đáng chú ý, trong các ngày từ 12/6 đến 14/6, khu vực Thái Bình cũng đã có lịch cắt điện tại Xã Lê Quý Đôn, Xã Hồng Minh, Xã Diên Hà, Xã Tiên La và Xã Long Hưng để phục vụ sửa chữa khẩn cấp.

Lý do tạm ngừng cấp điện và lưu ý cho người dân

Nguyên nhân chính của đợt cắt điện này là phục vụ công tác thí nghiệm, bảo dưỡng hệ thống lưới điện trung và hạ áp. Đây là hoạt động kỹ thuật định kỳ nhằm kiểm tra trạm biến áp, đường dây và thiết bị điện, giúp hạn chế sự cố trong quá trình vận hành.

Để đảm bảo sinh hoạt không bị gián đoạn, người dân và doanh nghiệp cần lưu ý:

Chủ động sắp xếp: Theo dõi sát lịch cắt điện để điều chỉnh kế hoạch sản xuất và sinh hoạt phù hợp.

Theo dõi sát lịch cắt điện để điều chỉnh kế hoạch sản xuất và sinh hoạt phù hợp. An toàn thiết bị: Ngắt kết nối các thiết bị điện nhạy cảm trước thời điểm cắt điện để tránh hư hỏng khi có điện trở lại.

Ngắt kết nối các thiết bị điện nhạy cảm trước thời điểm cắt điện để tránh hư hỏng khi có điện trở lại. Cập nhật thông tin: Lịch cắt điện có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết hoặc tình hình kỹ thuật thực tế. Người dân có thể tra cứu thêm tại website Chăm sóc khách hàng của Điện lực miền Bắc.

Trong trường hợp điều kiện kỹ thuật cho phép, ngành điện sẽ nỗ lực tái lập điện sớm hơn so với thời gian dự kiến để giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.