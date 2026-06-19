Lịch cắt điện Hưng Yên và Thái Bình từ ngày 1/6 đến 7/6 mới nhất Nhiều xã tại Hưng Yên và Thái Bình sẽ tạm ngừng cung cấp điện luân phiên từ ngày 1/6 đến 7/6 để bảo trì lưới điện. Người dân cần chủ động theo dõi lịch chi tiết để sắp xếp sinh hoạt.

Theo thông báo từ Tổng công ty Điện lực, trong tuần từ ngày 1/6 đến 7/6, nhiều khu vực tại tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình sẽ thực hiện tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch. Việc cắt điện nhằm phục vụ công tác thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hệ thống lưới điện trung, hạ áp.

Lịch cắt điện chi tiết tại tỉnh Thái Bình

Tại khu vực Thái Bình, lịch cắt điện tập trung chủ yếu vào ngày 2/6 với các khung giờ khác nhau tại các phường và xã sau:

Ngày Thời gian Khu vực 02/06/2026 05:30 - 12:30 Khu Petrol Thăng Long, Tỉnh Thái Bình 02/06/2026 05:30 - 09:30 Một phần Phường Trà Lý và Xã Nam Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình 02/06/2026 12:00 - 12:30 Một phần Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Thái Bình

Khu vực Tiền Hải và Thái Thụy

Tại vùng Tiền Hải và Thái Thụy, lịch cắt điện kéo dài nhiều ngày, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt tại địa phương:

Ngày Thời gian Khu vực 01/06/2026 07:00 - 17:00 Xã Nam Hưng và Xã Nam Thanh, Tỉnh Thái Bình 01/06/2026 07:00 - 11:30 Khu vực Thái Thịnh, Tỉnh Thái Bình 02/06/2026 05:00 - 16:00 Một phần Xã Đông Thái Ninh, Tỉnh Thái Bình 02/06/2026 06:30 - 17:00 Khu vực Xã Nam Thanh, Tỉnh Thái Bình 03/06/2026 05:00 - 17:00 Xã Tây Tiến, Xã Ái Quốc, Xã Nam Thanh, Tỉnh Thái Bình 03/06/2026 13:30 - 17:00 Khu vực Xã An Ninh, Tỉnh Thái Bình

Lịch cắt điện chi tiết tại tỉnh Hưng Yên

Tại Hưng Yên, các khu vực thuộc Văn Giang, Yên Mỹ và Khoái Châu sẽ có lịch tạm ngừng cấp điện luân phiên như sau:

Khu vực Văn Giang và Khoái Châu

Ngày Thời gian Khu vực 01/06/2026 06:00 - 12:00 Một phần Xã Mễ Sở, Tỉnh Hưng Yên 02/06/2026 07:30 - 11:30 Thôn Như Phượng, Xã Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên 03/06/2026 06:00 - 09:30 Một phần Xã Triệu Việt Vương, Tỉnh Hưng Yên

Khu vực Yên Mỹ

Đáng chú ý, tại Xã Việt Yên, nhiều thôn sẽ mất điện gần như cả ngày trong ngày 2/6:

Thôn Khóa Nhu: Từ 07:00 đến 16:30 ngày 02/06.

Từ 07:00 đến 16:30 ngày 02/06. Thôn Lực Điền: Từ 07:00 đến 12:00 ngày 02/06.

Từ 07:00 đến 12:00 ngày 02/06. Thôn Bình Phú và Thôn Lại Trạch: Từ 13:30 đến 16:30 ngày 02/06.

Các khu vực khác như Hưng Hà, Kiến Xương (Thái Bình) và Mỹ Hào (Hưng Yên) hiện chưa ghi nhận lịch cắt điện trong tuần này.

Lưu ý cho người dân khi mất điện

Việc tạm ngừng cấp điện nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành ổn định, hạn chế sự cố và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Để chủ động trong sinh hoạt, người dân cần lưu ý:

Theo dõi sát lịch cắt điện để sắp xếp công việc và bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh. Hạn chế sử dụng các thiết bị điện công suất lớn ngay khi có điện trở lại để tránh gây quá tải cục bộ. Khi điều kiện kỹ thuật cho phép, ngành điện có thể tái lập điện sớm hơn dự kiến.

Người dân có thể tra cứu thông tin chi tiết hoặc các trường hợp cắt điện khẩn cấp tại website Trung tâm chăm sóc khách hàng của Điện lực miền Bắc.