Lịch cắt điện Hưng Yên và Thái Bình từ ngày 8/6 đến 14/6 Thông tin chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện tại các khu vực thuộc Thái Bình và Hưng Yên phục vụ bảo trì lưới điện từ ngày 8/6 đến 14/6/2026.

Theo thông báo từ Tổng công ty Điện lực, nhiều khu vực tại Thái Bình và Hưng Yên sẽ tạm ngừng cung cấp điện luân phiên từ ngày 8/6 đến 14/6. Việc cắt điện nhằm phục vụ công tác thí nghiệm, sửa chữa định kỳ và nâng cấp hệ thống lưới điện trung, hạ áp để đảm bảo vận hành ổn định trong mùa cao điểm.

Lịch cắt điện chi tiết tại Thái Bình

Khu vực Thái Bình ghi nhận nhiều điểm tạm ngừng cấp điện tại các phường trung tâm và các xã lân cận như Tiền Hải, Hưng Hà, Kiến Xương.

Khu vực Thành phố Thái Bình

Ngày Thời gian Khu vực 08/06/2026 06:00 - 12:00 Một phần phường Thái Bình 08/06/2026 07:00 - 11:30 Một phần phường Trần Lãm 08/06/2026 13:30 - 17:30 Một phần phường Thái Bình 09/06/2026 06:00 - 12:00 Một phần phường Trà Lý 09/06/2026 06:00 - 16:00 Một phần phường Trần Lãm

Khu vực Tiền Hải, Thái Bình

Ngày Thời gian Khu vực 08/06/2026 07:00 - 17:00 Lộ 1 TBA 1 Nam Chính 09/06/2026 05:00 - 08:30 Cụm CN Tây Sơn, xã Tiền Hải 10/06/2026 07:00 - 17:00 Lộ 2 TBA 5 Nam Hải 11/06/2026 07:00 - 11:30 TBA 5 xã Đông Minh

Khu vực Hưng Hà, Thái Bình

Ngày 08/06: Từ 05:00 - 12:00 tại một phần xã Hưng Hà và xã Tiên La.

Từ 05:00 - 12:00 tại một phần xã Hưng Hà và xã Tiên La. Ngày 09/06: Từ 06:00 - 10:00 tại khu Đầm Sen, xã Hưng Hà.

Từ 06:00 - 10:00 tại khu Đầm Sen, xã Hưng Hà. Ngày 10/06: Từ 06:30 - 11:00 tại thôn Phú Lạc (xã Lê Quý Đôn), một phần xã Diên Hà, xã Hồng Minh và xã Long Hưng.

Khu vực Kiến Xương, Thái Bình

Khu vực này chủ yếu cắt điện ngắn hạn tại các trạm biến áp (TBA) để bảo trì:

Ngày 08/06: Các TBA Bình Thanh 4, 5, 9, 11, 3 (từ 06:30 - 11:30).

Các TBA Bình Thanh 4, 5, 9, 11, 3 (từ 06:30 - 11:30). Ngày 09/06: TBA Bình Thanh 1 và các TBA Minh Hưng 3, 5, 7, 8.

TBA Bình Thanh 1 và các TBA Minh Hưng 3, 5, 7, 8. Ngày 14/06: Một phần xã Vũ Quý và Công ty TNHH Long Hành Thiên (05:00 - 15:00).

Khu vực Thái Thụy, Thái Bình

Ngày 08/06: Thái Thủy 5, Thái Thủy 7 (07:00 - 11:30).

Thái Thủy 5, Thái Thủy 7 (07:00 - 11:30). Ngày 10/06: Xóm 6 xã Thái Hòa, xã Thái Thịnh, xã Thái Học, xã Thái Tân.

Xóm 6 xã Thái Hòa, xã Thái Thịnh, xã Thái Học, xã Thái Tân. Ngày 11/06: Khu vực Tu Trình và khu 3 Diêm Điền.

Lịch cắt điện chi tiết tại Hưng Yên

Tại Hưng Yên, lịch cắt điện tập trung ở khu vực Khoái Châu và Văn Giang. Riêng khu vực Mỹ Hào chưa ghi nhận lịch cắt điện trong tuần này.

Khu vực Khoái Châu, Hưng Yên

Ngày Thời gian Địa điểm 11/06/2026 06:00 - 11:30 Các thôn Đào Viên, Yên Lịch, An Bình, An Lạc (xã Việt Tiến) 12/06/2026 06:00 - 11:30 Các thôn Đại Hưng, Thuần Hưng (xã Chí Minh)

Khu vực Văn Giang, Hưng Yên

Ngày 13/06: Một phần xã Phụng Công sẽ tạm ngừng cấp điện trong hai khung giờ: 05:30 - 06:00 và 10:00 - 10:30. Riêng một khu vực khác của xã Phụng Công sẽ mất điện kéo dài từ 05:30 đến 10:30.

Lưu ý quan trọng cho người dân

Việc tạm ngừng cấp điện được thực hiện theo kế hoạch để bảo trì hệ thống, giúp hạn chế các sự cố bất ngờ và đảm bảo an toàn lưới điện. Người dân và các cơ sở sản xuất cần lưu ý: