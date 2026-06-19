Lịch cắt điện TP. Hải Phòng từ ngày 28/5 đến 31/5/2026 mới nhất Nhiều khu vực tại TP. Hải Phòng và tỉnh Hải Dương sẽ tạm ngừng cấp điện luân phiên từ ngày 28/5 đến 31/5/2026 để bảo trì, nâng cấp hệ thống lưới điện định kỳ.

Theo thông báo từ Tổng công ty Điện lực Hải Phòng và Công ty Điện lực Hải Dương, trong tuần này (từ ngày 28/5 đến 31/5/2026), nhiều khu vực sẽ bị cắt điện luân phiên. Việc tạm ngừng cấp điện nhằm phục vụ công tác thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hệ thống lưới điện trung và hạ áp, đảm bảo vận hành an toàn trong thời gian tới.

Ngành điện lực thực hiện bảo trì lưới điện định kỳ tại TP. Hải Phòng.

Lý do tạm ngừng cấp điện

Đại diện ngành điện cho biết, nguyên nhân chủ yếu của đợt cắt điện này là thực hiện kế hoạch thí nghiệm, sửa chữa và bảo trì các trạm biến áp, đường dây. Hoạt động này giúp phát hiện sớm các nguy cơ hư hỏng hoặc quá tải, từ đó kịp thời khắc phục để hạn chế sự cố bất ngờ, đảm bảo nguồn điện ổn định cho sinh hoạt và sản xuất.

Dưới đây là khung giờ và khu vực tạm ngừng cấp điện tại các khu vực thuộc TP. Hải Phòng:

Khu vực Thuỷ Nguyên

Ngày 28/05/2026: Từ 05:00 - 11:00 tại Phường Thuỷ Nguyên và Phường Thiên Hương.

Từ 05:00 - 11:00 tại Phường Thuỷ Nguyên và Phường Thiên Hương. Ngày 29/05/2026: Từ 08:00 - 12:00 tại Phường Bạch Đằng.

Khu vực Tiên Lãng

Ngày 28/05/2026: Cắt điện ngắn hạn tại Thôn Pháp Xuyên (08:00 - 08:45), Thôn Bạch Đằng (08:50 - 09:40), Thôn Tự Tiên (09:50 - 10:40) và Thôn Tiên Lãng (10:50 - 11:30).

Cắt điện ngắn hạn tại Thôn Pháp Xuyên (08:00 - 08:45), Thôn Bạch Đằng (08:50 - 09:40), Thôn Tự Tiên (09:50 - 10:40) và Thôn Tiên Lãng (10:50 - 11:30). Ngày 29/05/2026: Từ 07:30 - 12:00 tại Thôn Sa Đống; từ 13:30 - 16:30 tại Thôn Phú Xuân.

Từ 07:30 - 12:00 tại Thôn Sa Đống; từ 13:30 - 16:30 tại Thôn Phú Xuân. Ngày 30/05/2026: Từ 08:00 - 12:00 tại Thôn Xuân Trại.

Khu vực Kiến An

Ngày 28/05/2026: Phường Phù Liễn bị cắt điện theo nhiều khung giờ từ 07:00 đến 17:30; Phường Kiến An từ 14:00 - 17:30.

Phường Phù Liễn bị cắt điện theo nhiều khung giờ từ 07:00 đến 17:30; Phường Kiến An từ 14:00 - 17:30. Ngày 29/05/2026: Phường Phù Liễn từ 07:00 - 17:30 (chia thành nhiều đợt).

Phường Phù Liễn từ 07:00 - 17:30 (chia thành nhiều đợt). Ngày 30/05/2026: Phường Phù Liễn từ 07:00 - 17:30.

Khu vực An Lão

Ngày 28/05/2026: Xã An Khánh (08:00 - 09:00), Xã An Hưng (09:30 - 16:30 tại các trạm biến áp Thạch Lựu 2, Tân Thắng, Ngói Quân Khu).

Xã An Khánh (08:00 - 09:00), Xã An Hưng (09:30 - 16:30 tại các trạm biến áp Thạch Lựu 2, Tân Thắng, Ngói Quân Khu). Ngày 29/05/2026: Xã An Lão từ 08:00 - 12:00 tại các trạm Áng Sơn, Kho KB 92, Bơm An Tiến.

Khu vực Hồng Bàng

Ngày 28/05/2026: Phường Bạch Đằng (07:30 - 09:15), Phường Hạ Lý (09:30 - 11:00), Phường Cao Thắng (11:00 - 12:00), khu vực Tôn Đản và Tam Bạc (14:30 - 16:30).

Phường Bạch Đằng (07:30 - 09:15), Phường Hạ Lý (09:30 - 11:00), Phường Cao Thắng (11:00 - 12:00), khu vực Tôn Đản và Tam Bạc (14:30 - 16:30). Ngày 29/05/2026: Khu vực Phạm Hồng Thái và Lãn Ông từ 08:00 - 11:00.

Khu vực Lê Chân, Vĩnh Bảo, An Dương và Dương Kinh

Phường Vĩnh Niệm (Lê Chân): Ngày 29/05 từ 07:30 - 13:00 tại đường Thiên Lôi.

Ngày 29/05 từ 07:30 - 13:00 tại đường Thiên Lôi. Xã Cộng Hiền (Vĩnh Bảo): Ngày 28/05 từ 08:00 - 11:00 tại khu vực trạm Đò Hàn.

Ngày 28/05 từ 08:00 - 11:00 tại khu vực trạm Đò Hàn. Xã Kim Liên (An Dương): Ngày 28/05 và 29/05 cắt điện luân phiên từ 06:00 - 12:00.

Ngày 28/05 và 29/05 cắt điện luân phiên từ 06:00 - 12:00. Khu vực Dương Kinh: Ngày 28/05 từ 05:00 - 17:00.

Lịch cắt điện tại tỉnh Hải Dương

Bên cạnh TP. Hải Phòng, một số khu vực tại tỉnh Hải Dương cũng có kế hoạch tạm ngừng cấp điện:

Ngày Thời gian Khu vực 28/05/2026 06:30 - 18:00 Nguyễn Trãi, Nhà máy Bơm, Đền Thánh 3 28/05/2026 06:00 - 17:00 Xã Bắc Thanh Miện, Thôn Tòng Hóa (Xã Hải Hưng), Thôn Bất Nạo (Xã Thanh Miện) 29/05/2026 06:30 - 18:00 Tiền Tiến, Cập Nhất, Du Tái, Quyết Thắng 30/05/2026 08:00 - 12:00 Việt Hòa 1

Lưu ý: Tùy theo điều kiện thời tiết và tình hình vận hành thực tế, lịch cắt điện có thể được thay đổi hoặc khôi phục sớm hơn so với dự kiến. Người dân nên chủ động sạc đầy các thiết bị tích điện và hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn ngay khi có điện trở lại để bảo vệ hệ thống điện gia đình.