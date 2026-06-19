Lịch cắt điện TP.Hải Phòng từ ngày 8/6 đến 10/6 chi tiết nhất Cập nhật lịch tạm ngừng cấp điện tại các khu vực Thuỷ Nguyên, Kiến An, An Lão, Vĩnh Bảo... thuộc TP.Hải Phòng từ ngày 8/6 đến 10/6/2026 để bảo trì lưới điện.

Tổng công ty Điện lực Hải Phòng thông báo kế hoạch tạm ngừng cấp điện tại nhiều khu vực trên địa bàn từ ngày 8/6 đến 10/6/2026. Việc tạm ngừng cung cấp điện nhằm phục vụ công tác thí nghiệm, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hệ thống lưới điện trung và hạ áp, đảm bảo vận hành an toàn trong thời gian tới.

Ngành điện lực TP.Hải Phòng thực hiện bảo trì lưới điện định kỳ để nâng cao chất lượng phục vụ.

Lịch cắt điện chi tiết tại các khu vực TP.Hải Phòng

Khu vực Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng

Ngày Thời gian Khu vực 08/06/2026 06:00 - 11:00 Phường Thuỷ Nguyên, Hoà Bình 08/06/2026 07:00 - 15:00 TBA Ngọc Khê 09/06/2026 05:00 - 09:00 Phường Bạch Đằng, Phường Lưu Kiếm 09/06/2026 06:00 - 11:00 TBA Quảng Cư, TBA Đá Bạc 09/06/2026 09:30 - 11:45 TBA Trần Bá Thịnh, TBA Lưu Kiếm 7

Khu vực Kiến An, TP.Hải Phòng

Ngày Thời gian Khu vực 08/06/2026 07:00 - 11:00 Phường Phù Liễn 09/06/2026 07:00 - 11:00 Phường Kiến An, Phường Phù Liễn 10/06/2026 07:00 - 11:00 Phường Kiến An

Khu vực Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng

Ngày Thời gian Khu vực 08/06/2026 05:00 - 10:00 Khu Vĩnh An, TBA Đông Thái 2 09/06/2026 05:00 - 08:00 Khu Vĩnh Bảo, Liên Am, Cao Minh, Tam Cường, Cổ Am, Nhân Hòa, Vinh Quang 10/06/2026 06:00 - 14:00 Khu Thanh Lương, Tiền Phong

Khu vực An Dương, TP.Hải Phòng

Ngày Thời gian Khu vực 08/06/2026 06:00 - 09:00 TBA số 2 Công ty Nguyên Phương, TBA Lương Quy 5 09/06/2026 05:30 - 11:30 TBA Quốc Tuấn 5, Phúc Văn 09/06/2026 15:00 - 18:00 TBA Vilaco 2, TBA An Dương 15, TBA Đông Thiên Phú 10/06/2026 07:00 - 08:00 TBA Thiên Sinh

Khu vực Lê Chân, TP.Hải Phòng

Ngày Thời gian Khu vực 08/06/2026 07:30 - 12:00 Đường Thiên Lôi

Khu vực Kiến Thụy, TP.Hải Phòng

Ngày Thời gian Khu vực 08/06/2026 05:20 - 10:00 Một phần xã Nghi Dương, Khu Cẩm Xuân, Thôn Cao Hòa, Thôn Xuân Úc 08/06/2026 14:45 - 17:00 Khu Lão Phú, Thôn Lão Phong xã Kiến Hải

Khu vực Dương Kinh, TP.Hải Phòng

Ngày Thời gian Khu vực 09/06/2026 06:00 - 09:00 Hưng Đạo

Lịch cắt điện tại các khu vực lân cận

Bên cạnh TP.Hải Phòng, một số khu vực giáp ranh cũng có kế hoạch tạm ngừng cấp điện như sau:

Thanh Miện: Ngày 09/06, cắt điện tại các TBA xã An Quang từ 05:30 - 07:00 và 15:00 - 18:00.

Ngày 09/06, cắt điện tại các TBA xã An Quang từ 05:30 - 07:00 và 15:00 - 18:00. An Lão: Ngày 09/06, cắt điện tại các TBA xã An Quang từ 05:30 - 07:00 và 15:00 - 18:00.

Ngày 09/06, cắt điện tại các TBA xã An Quang từ 05:30 - 07:00 và 15:00 - 18:00. Ninh Giang: Ngày 09/06 và 10/06, cắt điện luân phiên tại một phần xã Vĩnh Lại, xã Ninh Giang, xã Khúc Thừa Dụ và thôn Nhân Lý.

Lưu ý quan trọng cho người dân

Việc tạm ngừng cấp điện được thực hiện theo kế hoạch kỹ thuật nhằm kiểm tra tình trạng vận hành của các trạm biến áp và đường dây, giúp phát hiện sớm các nguy cơ hư hỏng hoặc quá tải.

Người dân cần lưu ý:

Chủ động sạc đầy các thiết bị lưu trữ điện như điện thoại, đèn tích điện, pin dự phòng.

Hạn chế mở tủ lạnh liên tục để giữ nhiệt cho thực phẩm.

Tắt các thiết bị điện công suất lớn trước thời điểm cắt điện để tránh sốc điện khi có điện trở lại.

Theo dõi thông báo cập nhật tại website Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (NPC).

Trong trường hợp điều kiện thời tiết hoặc kỹ thuật cho phép, ngành điện có thể khôi phục cấp điện sớm hơn so với khung giờ thông báo.