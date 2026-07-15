Lịch chiếu Cửa Hàng Sát Thủ Mùa 2: Lee Dong Wook tái xuất trên Disney+ A Shop for Killers Season 2 chính thức trở lại từ ngày 22/07/2026 với 8 tập phim hành động kịch tính. Phần mới tập trung vào cuộc phản công của nữ CEO Jeong Ji An trước tổ chức Babylon.

Cửa Hàng Sát Thủ Mùa 2 (A Shop for Killers Season 2) là một trong những dự án phim hành động được mong đợi nhất trên nền tảng Disney+ trong năm 2026. Tác phẩm tiếp nối câu chuyện về trung tâm mua sắm Murthehelp, nơi ẩn chứa những bí mật khốc liệt của thế giới ngầm và cuộc chiến sinh tồn của gia tộc Jeong.

Cuộc chiến quyền lực tại trung tâm Murthehelp

Bối cảnh mùa 2 bắt đầu khi Jeong Ji An chính thức tiếp quản vị trí CEO của Murthehelp. Từ một cô gái trẻ chịu nhiều tổn thương, Ji An đã trưởng thành và bộc lộ bản lĩnh của một nhà lãnh đạo sắc bén trong thế giới sát thủ chuyên nghiệp. Cô không còn đóng vai nạn nhân mà chủ động điều hành tổ chức để đối đầu với các mối đe dọa bên ngoài.

Cửa Hàng Sát Thủ Mùa 2 tiếp nối cuộc chiến sinh tử giữa các tổ chức sát thủ.

Điểm nhấn quan trọng nhất của phần này là sự trở lại của Jeong Jin Man, người chú và cũng là cựu sát thủ huyền thoại. Sự kết hợp giữa mưu lược của Ji An và kỹ năng thực chiến của Jin Man tạo nên một liên minh vững chắc, sẵn sàng đáp trả Babylon – thế lực ngầm đang rình rập xóa sổ Murthehelp. Cuộc đối đầu này không chỉ là vấn đề sinh tồn mà còn là sự khẳng định vị thế trong bóng tối.

Dàn diễn viên thực lực hội ngộ trong mùa 2

Sức hút của bộ phim đến từ sự góp mặt của dàn diễn viên đã khẳng định được tên tuổi qua phần đầu tiên. Khán giả sẽ tiếp tục chứng kiến những màn trình diễn nội lực và các phân cảnh hành động được dàn dựng công phu.

Dàn diễn viên gạo cội hứa hẹn mang đến những màn trình diễn bùng nổ.

Nhân vật trọng tâm: Jeong Jin Man và Jeong Ji An

Lee Dong Wook tiếp tục thủ vai Jeong Jin Man với phong thái trầm mặc nhưng đầy uy lực. Vai diễn này đòi hỏi sự kết hợp giữa tâm lý phức tạp và các kỹ năng chiến đấu đỉnh cao. Trong khi đó, Kim Hye Joon trong vai Jeong Ji An sẽ thể hiện sự chuyển biến tâm lý mạnh mẽ, từ sự hoang mang sang quyết đoán của một người cầm trịch.

Bên cạnh hai nhân vật chính, phim còn có sự tham gia của các diễn viên phụ quan trọng như Jo Han Sun trong vai lính đánh thuê Bale, Geum Hae Na vai So Min Hye và pasin Kradek do Kim Min thủ vai. Sự phối hợp của dàn nhân vật này tạo nên một hệ sinh thái sát thủ đa dạng và đầy rẫy hiểm nguy.

Lịch phát sóng chi tiết Cửa Hàng Sát Thủ Mùa 2

Bộ phim bao gồm 8 tập, được ấn định phát sóng vào tối thứ Tư hàng tuần trên Disney+. Để thuận tiện cho việc theo dõi, dưới đây là lịch chiếu cụ thể dự kiến:

Tuần phát sóng Ngày phát sóng (Thứ Tư) Số tập dự kiến Tuần 1 22/07/2026 Tập 1 và Tập 2 Tuần 2 29/07/2026 Tập 3 và Tập 4 Tuần 3 05/08/2026 Tập 5 và Tập 6 Tuần 4 12/08/2026 Tập 7 và Tập 8 (Chung kết)

Mỗi đợt phát sóng thường bao gồm 2 tập liên tiếp, giúp mạch phim được duy trì liên tục và kịch tính. Khán giả nên theo dõi các thông báo chính thức từ nền tảng để cập nhật những thay đổi về khung giờ nếu có.