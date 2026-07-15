Lịch chiếu phim Giấc Mơ Trao Em: Sự trở lại của Lee Hye Ri và Hwang In Youp Giấc Mơ Trao Em (Dream To You) là tác phẩm lãng mạn trọng điểm của nhà đài ENA trong mùa hè 2026, kể về hành trình tìm lại bản thân và mối tình đầu của hai con người ở ngưỡng tuổi 30.

Giấc Mơ Trao Em (Dream To You) được kỳ vọng là một trong những dự án phim truyền hình lãng mạn tiêu biểu của màn ảnh Hàn Quốc trong năm 2026. Bộ phim do nhà đài ENA và Genie TV sản xuất, mang đến câu chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về những va vấp của tuổi trẻ, sự trưởng thành và sức mạnh của tình yêu đầu đời khi đối mặt với thực tế cuộc sống.

Cốt truyện và thông điệp về thanh xuân dang dở

Phim khai thác bối cảnh thực tế về hành trình của mỗi cá nhân qua các giai đoạn 10, 20 và 30 tuổi. Câu chuyện xoay quanh Lee Jae, một phụ nữ từng đầy nhiệt huyết nhưng dần trở nên an phận với thực tại, và Su Bin, người đã bứt phá khỏi sự áp đặt để theo đuổi đam mê đạo diễn. Sự giao thoa giữa hai con người ở hai thái cực số phận đặt ra câu hỏi về vị trí của mối tình đầu trong trái tim mỗi người khi trưởng thành.

Lịch chiếu phim Giấc Mơ Trao Em (Dream To You)

Dàn nhân vật và sự hòa quyện giữa hoài niệm và khát vọng

Sức hút của bộ phim dán nhãn 15+ này nằm ở nhịp điệu kết hợp giữa yếu tố hài hước và những khoảng lặng xúc động. Vai diễn của Lee Hye Ri và Hwang In Youp được xây dựng với chiều sâu tâm lý rõ rệt, phản ánh những thay đổi của con người theo thời gian.

Lee Hye Ri trong vai phóng viên Lee Jae

Từ một cô gái tuổi teen dám nghĩ dám làm, Lee Jae dần bước qua những năm tháng vỡ mộng để trở thành một người phụ nữ chấp nhận sự tầm thường. Hành trình của cô là lời tự sự chân thực về việc đánh mất rồi tìm lại chính mình giữa những bộn bề của cuộc sống trưởng thành.

Dàn nhân vật trong Giấc Mơ Trao Em Sự hòa quyện giữa hoài niệm và khát vọng

Hwang In Youp trong vai đạo diễn Su Bin

Thoát khỏi cái bóng của những kỳ vọng gia đình, Su Bin dùng cả tuổi trẻ để chứng minh bản thân và gặt hái thành công với vai trò đạo diễn. Sự trở về của anh không chỉ là khẳng định sự nghiệp mà còn là tìm lại mảnh ghép tình yêu chưa trọn vẹn trong quá khứ.

Lịch phát sóng chi tiết phim Giấc Mơ Trao Em

Bộ phim bao gồm 12 tập, chính thức phát sóng trên kênh truyền hình ENA và nền tảng Genie TV vào khung giờ tối thứ Hai và thứ Ba hàng tuần. Dưới đây là lịch phát sóng cụ thể để khán giả tiện theo dõi: