Lịch chiếu phim Phi Vụ Chung Cư: Ji Sung đối đầu mạng lưới tham nhũng trên jTBC Phi Vụ Chung Cư (The Apartment Job) kể về hành trình lột xác của cựu giang hồ Park Hae Gang khi vô tình trở thành người hùng khu phố, chính thức lên sóng từ 11/07/2026.

Bộ phim truyền hình mới nhất của đài jTBC mang tên "Phi Vụ Chung Cư" (The Apartment Job) chính thức gia nhập đường đua màn ảnh nhỏ Hàn Quốc vào mùa hè 2026. Với sự góp mặt của tài tử Ji Sung, tác phẩm hứa hẹn mang đến sự kết hợp độc đáo giữa yếu tố hài hước trào phúng và những góc khuất gai góc trong đời sống đô thị hiện đại.

Hành trình từ kẻ trục lợi đến người hùng bất đắc dĩ

Nội dung phim xoay quanh Hae Gang, một cựu thành viên băng đảng đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội đổi đời. Anh quyết định tranh cử chức chủ tịch ban quản trị cư dân với mục tiêu ban đầu là thâu tóm số tiền quỹ bí mật khổng lồ của tòa nhà. Tuy nhiên, kế hoạch này rẽ hướng bất ngờ khi Hae Gang vô tình phát hiện ra một mạng lưới tham nhũng chằng chịt đang len lỏi khắp khu phức hợp.

Lịch chiếu phim Phi Vụ Chung Cư (The Apartment Job)

Từ một kẻ chỉ nhắm đến lợi ích cá nhân, Hae Gang dần bị cuốn vào cuộc chiến chống lại các thế lực ngầm. Quá trình biến hóa tâm lý từ một cựu giang hồ thành người hùng được cư dân tin tưởng chính là điểm nhấn thu hút của bộ phim. Tác phẩm gửi gắm thông điệp ý nghĩa: Đôi khi những người từng lạc lối lại là những người dũng cảm nhất trong việc vạch trần sự thật.

Dàn diễn viên thực lực bảo chứng chất lượng

Sức hút của "Phi Vụ Chung Cư" không chỉ đến từ kịch bản kịch tính mà còn nhờ màn hóa thân của dàn diễn viên tên tuổi. Ji Sung vào vai Park Hae Gang, một nhân vật có chiều sâu với sự chuyển biến tâm lý phức tạp từ kẻ cơ hội thành người bảo vệ lẽ phải.

Dàn diễn viên trong Phi Vụ Chung Cư Sự kết hợp giữa lầy lội và sâu sắc

Bên cạnh đó, bộ phim còn quy tụ các gương mặt thực lực khác như:

Kang Ha Ri (Ha Yoon Kyoung): Nhân vật then chốt hỗ trợ Hae Gang phanh phui các bí mật tham nhũng.

Nhân vật then chốt hỗ trợ Hae Gang phanh phui các bí mật tham nhũng. Jang Suk Jin (Moon So Ri): Mang đến góc nhìn sắc sảo về những mâu thuẫn nội tại trong khu chung cư.

Mang đến góc nhìn sắc sảo về những mâu thuẫn nội tại trong khu chung cư. Lee Chung Won (Park Byung Eun): Nhân tố tạo nên những nút thắt gay cấn cho cốt truyện.

Nhân tố tạo nên những nút thắt gay cấn cho cốt truyện. Dàn vai phụ: Jung Soon Won và Hwang Hee trong vai những đàn em trung thành của Hae Gang, mang lại yếu tố hài hước cho phim.

Chi tiết lịch phát sóng phim Phi Vụ Chung Cư

Bộ phim bao gồm 12 tập, được ấn định phát sóng trên kênh jTBC vào khung giờ tối thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. Tập đầu tiên dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 11/07/2026.

Tuần phát sóng Thứ Bảy (Tối) Chủ Nhật (Tối) Tuần 1 11/07/2026 (Tập 1) 12/07/2026 (Tập 2) Tuần 2 18/07/2026 (Tập 3) 19/07/2026 (Tập 4) Tuần 3 25/07/2026 (Tập 5) 26/07/2026 (Tập 6) Tuần 4 01/08/2026 (Tập 7) 02/08/2026 (Tập 8) Tuần 5 08/08/2026 (Tập 9) 09/08/2026 (Tập 10) Tuần 6 15/08/2026 (Tập 11) 16/08/2026 (Tập 12 - Kết thúc)

Với sự kết hợp giữa đội ngũ sản xuất uy tín và dàn sao hạng A, "Phi Vụ Chung Cư" hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần không thể bỏ qua đối với những tín đồ của dòng phim hài - hành động Hàn Quốc trong năm 2026.