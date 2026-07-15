Lịch chiếu phim Sếp Ơi Mai Đừng Gặp Nhau: Khi oan gia công sở trở thành định mệnh Khám phá lịch phát sóng và nội dung chi tiết bộ phim Sếp Ơi Mai Đừng Gặp Nhau, dự án lãng mạn mới nhất của nhà đài tvN với sự góp mặt của Seo In Guk và Park Ji Hyun.

Sếp Ơi Mai Đừng Gặp Nhau (tên tiếng Anh: See You at Work Tomorrow!) là dự án truyền hình trọng điểm của tvN trong mùa hè năm 2026. Bộ phim khai thác đề tài tình yêu công sở quen thuộc nhưng dưới góc nhìn mới mẻ về cuộc sống của những nhân viên văn phòng ở ngưỡng cửa tuổi 30, nơi áp lực sự nghiệp và khát vọng cá nhân thường xuyên xung đột.

Bối cảnh thực tế và thông điệp về sự lựa chọn trong khủng hoảng

Chuyện phim xoay quanh Cha Ji Yun, một nhân viên văn phòng có thâm niên bảy năm nhưng đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng sự nghiệp (slump). Trong nỗ lực né tránh những áp lực tồi tệ nhất tại nơi làm việc, cô đã chọn làm việc dưới quyền Kang Si U – vị sếp nổi tiếng khó tính, người mà cô coi là "cái ác nhỏ hơn" để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, chính sự lựa chọn mang tính đối phó này đã dẫn dắt cả hai vào một hành trình thay đổi tâm lý sâu sắc.

Bộ phim khắc họa chân thực những áp lực chốn công sở của dân văn phòng tuổi ba mươi.

Kịch bản phim khéo léo xây dựng sự đối lập giữa hai nhân vật chính. Nếu Kang Si U là biểu mẫu của sự kỷ luật, lối sống chuẩn mực đến mức lạnh lùng, thì Cha Ji Yun lại đại diện cho tầng lớp nhân viên bền bỉ, khéo léo nhưng đang dần kiệt sức. Sự giao thoa giữa hai thái cực này tạo nên những tình huống dở khóc dở cười, đồng thời khẳng định thông điệp: Đôi khi những người khiến ta khó chịu nhất lại chính là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện cuộc đời.

Sự cộng hưởng từ bộ đôi Seo In Guk và Park Ji Hyun

Điểm nhấn quan trọng giúp Sếp Ơi Mai Đừng Gặp Nhau thu hút sự chú ý của giới chuyên môn chính là màn hóa thân của dàn diễn viên thực lực. Seo In Guk, với khả năng diễn xuất đa dạng, vào vai Kang Si U – một vị sếp có vẻ ngoài hoàn hảo nhưng nội tâm gai góc. Nam diễn viên được kỳ vọng sẽ thể hiện tinh tế quá trình chuyển biến từ một người đàn ông sống theo nguyên tắc cứng nhắc sang một người biết mở lòng vì tình yêu.

Màn hóa thân duyên dáng của cặp diễn viên chính mang lại sức hút cho bộ phim.

Sánh đôi cùng anh là Park Ji Hyun trong vai Cha Ji Yun. Cô mang đến hình ảnh một nữ nhân viên kiên cường, tài năng nhưng không tránh khỏi những phút yếu lòng trước vòng xoáy cuộc sống. Sự tương tác (chemistry) giữa hai diễn viên được đánh giá là tự nhiên, mang lại cảm giác dễ chịu và gần gũi cho khán giả.

Chi tiết lịch phát sóng bộ phim Sếp Ơi Mai Đừng Gặp Nhau

Bộ phim được dán nhãn 15+, bao gồm 12 tập phim. Tác phẩm chính thức lên sóng vào khung giờ tối thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên kênh tvN. Lịch phát sóng dự kiến được phân bổ trong 6 tuần liên tiếp, cụ thể như sau:

Tuần phát sóng Thứ Hai (Tối) Thứ Ba (Tối) Tuần 1 22/06/2026 (Tập 1) 23/06/2026 (Tập 2) Tuần 2 29/06/2026 (Tập 3) 30/06/2026 (Tập 4) Tuần 3 06/07/2026 (Tập 5) 07/07/2026 (Tập 6) Tuần 4 13/07/2026 (Tập 7) 14/07/2026 (Tập 8) Tuần 5 20/07/2026 (Tập 9) 21/07/2026 (Tập 10) Tuần 6 27/07/2026 (Tập 11) 28/07/2026 (Tập 12 - Kết thúc)

Với sự đầu tư chỉn chu về mặt nội dung và dàn diễn viên có thực lực, Sếp Ơi Mai Đừng Gặp Nhau hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần thú vị, mang lại những giây phút thư giãn nhưng cũng không kém phần sâu sắc cho khán giả trong mùa hè này.