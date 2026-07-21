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Lịch cúp điện Cà Mau ngày 22/7/2026: Nhiều khu vực gián đoạn đến 10 giờ

Vũ Sơn21/07/2026 16:09

Thông tin chi tiết 38 lịch tạm ngừng cấp điện tại Cà Mau ngày 22/7/2026. Một số khu vực tại xã Định Thành và xã Thới Bình dự kiến mất điện kéo dài 10 tiếng để bảo trì.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 22/7/2026, tỉnh Cà Mau dự kiến có 38 lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì và sửa chữa hệ thống. Thời gian gián đoạn sớm nhất bắt đầu từ 6h30 và muộn nhất kết thúc vào lúc 17h cùng ngày.

Bản đồ khu vực tỉnh Cà Mau
Tỉnh Cà Mau

Đáng chú ý, một số khu vực sẽ có thời gian mất điện kéo dài lên đến 10 giờ. Cụ thể là một phần xã Định Thành (từ 6h30 đến 16h30) và một phần ấp 4, xã Thới Bình (từ 7h đến 17h). Việc tạm ngừng cấp điện chủ yếu nhằm mục đích thí nghiệm, sửa chữa định kỳ và triển khai các công trình đầu tư xây dựng lưới điện mới.

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ sáng sớm

Dưới đây là danh sách các khu vực dự kiến tạm ngừng cấp điện trong khung giờ từ 6h30 đến 7h30:

STTThời gianĐịa điểmKhu vực ảnh hưởng
106:30–16:30Xã Định Thành, Cà MauCác ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Minh Thìn, Kinh Xáng và Phan Mầu
207:00–17:00Xã Thới Bình, Cà MauMột phần ấp 4
307:00–11:00Xã Hồng DânẤp Bà Ai
407:00–15:30Xã Châu ThớiCác ấp Trung Hưng, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Vĩnh Hưng và Thạnh Hưng 1
507:00–16:30Xã Hòa BìnhCác ấp Tân Long, Cái Tràm A1 và Phước Thạnh 1
607:30–15:30Phường Hiệp ThànhKhóm Biển Đông A
707:30–10:00Xã Vĩnh PhướcẤp Phước Thọ Hậu
807:30–10:00Xã Vĩnh PhướcẤp Phước Thọ Tiền

Lịch cúp điện Cà Mau từ 8h đến 9h45

Trong khung giờ sáng, nhiều khu vực nội ô và các xã lân cận cũng ghi nhận lịch tạm ngừng cấp điện:

STTThời gianĐịa điểmKhu vực ảnh hưởng
908:00–09:00Phường Tân Thành, Cà MauNội bộ Trường Đại học Bình Dương
1008:00–15:00Xã Vĩnh MỹẤp 14 và ấp 15
1108:00–11:00Xã Vĩnh HậuCác ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1 và Thị Trấn B
1208:00–16:00Phường An Xuyên, Cà MauMột phần đường Lý Bôn
1308:00–16:00Phường Lý Văn Lâm, Cà MauMột phần đường Nguyễn Tất Thành; khu đô thị Tài Lộc, Bạch Đằng, Hoàng Tâm; một phần khóm Bà Điều, Bào Sơn và Tân Hưng
1408:00–16:00Xã Tân Ân, Cà MauMột phần ấp Ông Định
1508:00–12:00Xã Thới Bình, Cà MauMột phần ấp 15
1608:00–16:00Xã Năm Căn, Cà MauMột phần ấp Truyền Huấn
1708:00–12:00Xã Phú Mỹ, Cà MauMột phần ấp Rạch Láng
1808:00–16:00Xã Lương Thế Trân, Cà MauCác ấp Ông Tư, Đường Cuốc và Cái Bát
1908:00–13:00Xã An TrạchCác ấp Ba Mến, Thành Thưởng B và Thành Thưởng
2008:30–16:30Xã Tạ An Khương, Cà MauMột phần xã Tạ An Khương
2109:00–10:00Phường Tân Thành, Cà MauMột phần đường Trần Hưng Đạo
2209:00–16:00Xã Thanh Tùng, Cà MauMột phần xã Thanh Tùng
2309:00–16:00Xã Đất Mới, Cà MauMột phần ấp Ông Do
2409:45–12:00Xã Vĩnh PhướcẤp Phước Thọ Hậu
2509:45–12:00Xã Vĩnh PhướcẤp Phước Trường

Lịch cúp điện Cà Mau từ trưa đến chiều

Các khu vực có lịch gián đoạn điện vào buổi trưa và chiều ngày 22/7:

STTThời gianĐịa điểmKhu vực ảnh hưởng
2610:00–11:00Phường Tân Thành, Cà MauNội bộ Công ty Toyota Nam Bình
2710:30–13:00Xã Vĩnh MỹẤp Đồng Lớn 1
2811:00–12:00Phường Tân Thành, Cà MauNội bộ Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải
2912:00–13:00Phường Tân Thành, Cà MauNội bộ Nhà Thiếu nhi
3012:00–16:00Xã Hồng DânẤp Bà Ai
3112:00–14:30Xã Vĩnh PhướcẤp Phước Thọ Hậu
3212:00–14:30Xã Vĩnh PhướcẤp Phước Thọ Tiền
3312:30–16:00Xã Thới Bình, Cà MauMột phần ấp 15
3412:30–16:30Xã Phú Mỹ, Cà MauMột phần ấp Rạch Láng
3513:00–15:30Xã Vĩnh MỹẤp Đồng Lớn 1
3614:00–15:00Xã Định Thành, Cà MauCác ấp Lung Chim và Cây Giá
3714:00–16:30Xã Vĩnh PhướcẤp Phước Thọ Hậu
3814:00–16:30Xã Vĩnh PhướcẤp Phước Thọ Tiền

Khuyến nghị cho người dân vùng ảnh hưởng

Phần lớn các lịch cúp điện phục vụ mục đích bảo dưỡng hệ thống điện trung và hạ áp, hoặc triển khai các công trình đầu tư xây dựng mới lưới điện. Để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất, người dân tại các khu vực nêu trên cần lưu ý:

  • Chủ động sạc đầy pin các thiết bị liên lạc và dự phòng ánh sáng.
  • Hạn chế mở tủ lạnh thường xuyên để giữ độ lạnh cho thực phẩm.
  • Tắt các thiết bị điện có công suất lớn trước thời điểm tạm ngừng cấp điện để tránh sốc điện khi có điện trở lại.
  • Lịch cúp điện thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết hoặc tình hình vận hành lưới điện tại thời điểm đó.
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