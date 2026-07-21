Lịch cúp điện Cà Mau ngày 22/7/2026: Nhiều khu vực gián đoạn đến 10 giờ Thông tin chi tiết 38 lịch tạm ngừng cấp điện tại Cà Mau ngày 22/7/2026. Một số khu vực tại xã Định Thành và xã Thới Bình dự kiến mất điện kéo dài 10 tiếng để bảo trì.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 22/7/2026, tỉnh Cà Mau dự kiến có 38 lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì và sửa chữa hệ thống. Thời gian gián đoạn sớm nhất bắt đầu từ 6h30 và muộn nhất kết thúc vào lúc 17h cùng ngày.

Tỉnh Cà Mau

Đáng chú ý, một số khu vực sẽ có thời gian mất điện kéo dài lên đến 10 giờ. Cụ thể là một phần xã Định Thành (từ 6h30 đến 16h30) và một phần ấp 4, xã Thới Bình (từ 7h đến 17h). Việc tạm ngừng cấp điện chủ yếu nhằm mục đích thí nghiệm, sửa chữa định kỳ và triển khai các công trình đầu tư xây dựng lưới điện mới.

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ sáng sớm

Dưới đây là danh sách các khu vực dự kiến tạm ngừng cấp điện trong khung giờ từ 6h30 đến 7h30:

STT Thời gian Địa điểm Khu vực ảnh hưởng 1 06:30–16:30 Xã Định Thành, Cà Mau Các ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Minh Thìn, Kinh Xáng và Phan Mầu 2 07:00–17:00 Xã Thới Bình, Cà Mau Một phần ấp 4 3 07:00–11:00 Xã Hồng Dân Ấp Bà Ai 4 07:00–15:30 Xã Châu Thới Các ấp Trung Hưng, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Vĩnh Hưng và Thạnh Hưng 1 5 07:00–16:30 Xã Hòa Bình Các ấp Tân Long, Cái Tràm A1 và Phước Thạnh 1 6 07:30–15:30 Phường Hiệp Thành Khóm Biển Đông A 7 07:30–10:00 Xã Vĩnh Phước Ấp Phước Thọ Hậu 8 07:30–10:00 Xã Vĩnh Phước Ấp Phước Thọ Tiền

Lịch cúp điện Cà Mau từ 8h đến 9h45

Trong khung giờ sáng, nhiều khu vực nội ô và các xã lân cận cũng ghi nhận lịch tạm ngừng cấp điện:

STT Thời gian Địa điểm Khu vực ảnh hưởng 9 08:00–09:00 Phường Tân Thành, Cà Mau Nội bộ Trường Đại học Bình Dương 10 08:00–15:00 Xã Vĩnh Mỹ Ấp 14 và ấp 15 11 08:00–11:00 Xã Vĩnh Hậu Các ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1 và Thị Trấn B 12 08:00–16:00 Phường An Xuyên, Cà Mau Một phần đường Lý Bôn 13 08:00–16:00 Phường Lý Văn Lâm, Cà Mau Một phần đường Nguyễn Tất Thành; khu đô thị Tài Lộc, Bạch Đằng, Hoàng Tâm; một phần khóm Bà Điều, Bào Sơn và Tân Hưng 14 08:00–16:00 Xã Tân Ân, Cà Mau Một phần ấp Ông Định 15 08:00–12:00 Xã Thới Bình, Cà Mau Một phần ấp 15 16 08:00–16:00 Xã Năm Căn, Cà Mau Một phần ấp Truyền Huấn 17 08:00–12:00 Xã Phú Mỹ, Cà Mau Một phần ấp Rạch Láng 18 08:00–16:00 Xã Lương Thế Trân, Cà Mau Các ấp Ông Tư, Đường Cuốc và Cái Bát 19 08:00–13:00 Xã An Trạch Các ấp Ba Mến, Thành Thưởng B và Thành Thưởng 20 08:30–16:30 Xã Tạ An Khương, Cà Mau Một phần xã Tạ An Khương 21 09:00–10:00 Phường Tân Thành, Cà Mau Một phần đường Trần Hưng Đạo 22 09:00–16:00 Xã Thanh Tùng, Cà Mau Một phần xã Thanh Tùng 23 09:00–16:00 Xã Đất Mới, Cà Mau Một phần ấp Ông Do 24 09:45–12:00 Xã Vĩnh Phước Ấp Phước Thọ Hậu 25 09:45–12:00 Xã Vĩnh Phước Ấp Phước Trường

Lịch cúp điện Cà Mau từ trưa đến chiều

Các khu vực có lịch gián đoạn điện vào buổi trưa và chiều ngày 22/7:

STT Thời gian Địa điểm Khu vực ảnh hưởng 26 10:00–11:00 Phường Tân Thành, Cà Mau Nội bộ Công ty Toyota Nam Bình 27 10:30–13:00 Xã Vĩnh Mỹ Ấp Đồng Lớn 1 28 11:00–12:00 Phường Tân Thành, Cà Mau Nội bộ Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải 29 12:00–13:00 Phường Tân Thành, Cà Mau Nội bộ Nhà Thiếu nhi 30 12:00–16:00 Xã Hồng Dân Ấp Bà Ai 31 12:00–14:30 Xã Vĩnh Phước Ấp Phước Thọ Hậu 32 12:00–14:30 Xã Vĩnh Phước Ấp Phước Thọ Tiền 33 12:30–16:00 Xã Thới Bình, Cà Mau Một phần ấp 15 34 12:30–16:30 Xã Phú Mỹ, Cà Mau Một phần ấp Rạch Láng 35 13:00–15:30 Xã Vĩnh Mỹ Ấp Đồng Lớn 1 36 14:00–15:00 Xã Định Thành, Cà Mau Các ấp Lung Chim và Cây Giá 37 14:00–16:30 Xã Vĩnh Phước Ấp Phước Thọ Hậu 38 14:00–16:30 Xã Vĩnh Phước Ấp Phước Thọ Tiền

Khuyến nghị cho người dân vùng ảnh hưởng

Phần lớn các lịch cúp điện phục vụ mục đích bảo dưỡng hệ thống điện trung và hạ áp, hoặc triển khai các công trình đầu tư xây dựng mới lưới điện. Để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất, người dân tại các khu vực nêu trên cần lưu ý: