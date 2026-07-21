Lịch cúp điện Cà Mau ngày 22/7/2026: Nhiều khu vực gián đoạn đến 10 giờ
Thông tin chi tiết 38 lịch tạm ngừng cấp điện tại Cà Mau ngày 22/7/2026. Một số khu vực tại xã Định Thành và xã Thới Bình dự kiến mất điện kéo dài 10 tiếng để bảo trì.
Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 22/7/2026, tỉnh Cà Mau dự kiến có 38 lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì và sửa chữa hệ thống. Thời gian gián đoạn sớm nhất bắt đầu từ 6h30 và muộn nhất kết thúc vào lúc 17h cùng ngày.
Đáng chú ý, một số khu vực sẽ có thời gian mất điện kéo dài lên đến 10 giờ. Cụ thể là một phần xã Định Thành (từ 6h30 đến 16h30) và một phần ấp 4, xã Thới Bình (từ 7h đến 17h). Việc tạm ngừng cấp điện chủ yếu nhằm mục đích thí nghiệm, sửa chữa định kỳ và triển khai các công trình đầu tư xây dựng lưới điện mới.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ sáng sớm
Dưới đây là danh sách các khu vực dự kiến tạm ngừng cấp điện trong khung giờ từ 6h30 đến 7h30:
|STT
|Thời gian
|Địa điểm
|Khu vực ảnh hưởng
|1
|06:30–16:30
|Xã Định Thành, Cà Mau
|Các ấp Lung Chim, Chòi Mòi, Long Phú, Cái Keo, Minh Thìn, Kinh Xáng và Phan Mầu
|2
|07:00–17:00
|Xã Thới Bình, Cà Mau
|Một phần ấp 4
|3
|07:00–11:00
|Xã Hồng Dân
|Ấp Bà Ai
|4
|07:00–15:30
|Xã Châu Thới
|Các ấp Trung Hưng, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Vĩnh Hưng và Thạnh Hưng 1
|5
|07:00–16:30
|Xã Hòa Bình
|Các ấp Tân Long, Cái Tràm A1 và Phước Thạnh 1
|6
|07:30–15:30
|Phường Hiệp Thành
|Khóm Biển Đông A
|7
|07:30–10:00
|Xã Vĩnh Phước
|Ấp Phước Thọ Hậu
|8
|07:30–10:00
|Xã Vĩnh Phước
|Ấp Phước Thọ Tiền
Lịch cúp điện Cà Mau từ 8h đến 9h45
Trong khung giờ sáng, nhiều khu vực nội ô và các xã lân cận cũng ghi nhận lịch tạm ngừng cấp điện:
|STT
|Thời gian
|Địa điểm
|Khu vực ảnh hưởng
|9
|08:00–09:00
|Phường Tân Thành, Cà Mau
|Nội bộ Trường Đại học Bình Dương
|10
|08:00–15:00
|Xã Vĩnh Mỹ
|Ấp 14 và ấp 15
|11
|08:00–11:00
|Xã Vĩnh Hậu
|Các ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1 và Thị Trấn B
|12
|08:00–16:00
|Phường An Xuyên, Cà Mau
|Một phần đường Lý Bôn
|13
|08:00–16:00
|Phường Lý Văn Lâm, Cà Mau
|Một phần đường Nguyễn Tất Thành; khu đô thị Tài Lộc, Bạch Đằng, Hoàng Tâm; một phần khóm Bà Điều, Bào Sơn và Tân Hưng
|14
|08:00–16:00
|Xã Tân Ân, Cà Mau
|Một phần ấp Ông Định
|15
|08:00–12:00
|Xã Thới Bình, Cà Mau
|Một phần ấp 15
|16
|08:00–16:00
|Xã Năm Căn, Cà Mau
|Một phần ấp Truyền Huấn
|17
|08:00–12:00
|Xã Phú Mỹ, Cà Mau
|Một phần ấp Rạch Láng
|18
|08:00–16:00
|Xã Lương Thế Trân, Cà Mau
|Các ấp Ông Tư, Đường Cuốc và Cái Bát
|19
|08:00–13:00
|Xã An Trạch
|Các ấp Ba Mến, Thành Thưởng B và Thành Thưởng
|20
|08:30–16:30
|Xã Tạ An Khương, Cà Mau
|Một phần xã Tạ An Khương
|21
|09:00–10:00
|Phường Tân Thành, Cà Mau
|Một phần đường Trần Hưng Đạo
|22
|09:00–16:00
|Xã Thanh Tùng, Cà Mau
|Một phần xã Thanh Tùng
|23
|09:00–16:00
|Xã Đất Mới, Cà Mau
|Một phần ấp Ông Do
|24
|09:45–12:00
|Xã Vĩnh Phước
|Ấp Phước Thọ Hậu
|25
|09:45–12:00
|Xã Vĩnh Phước
|Ấp Phước Trường
Lịch cúp điện Cà Mau từ trưa đến chiều
Các khu vực có lịch gián đoạn điện vào buổi trưa và chiều ngày 22/7:
|STT
|Thời gian
|Địa điểm
|Khu vực ảnh hưởng
|26
|10:00–11:00
|Phường Tân Thành, Cà Mau
|Nội bộ Công ty Toyota Nam Bình
|27
|10:30–13:00
|Xã Vĩnh Mỹ
|Ấp Đồng Lớn 1
|28
|11:00–12:00
|Phường Tân Thành, Cà Mau
|Nội bộ Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải
|29
|12:00–13:00
|Phường Tân Thành, Cà Mau
|Nội bộ Nhà Thiếu nhi
|30
|12:00–16:00
|Xã Hồng Dân
|Ấp Bà Ai
|31
|12:00–14:30
|Xã Vĩnh Phước
|Ấp Phước Thọ Hậu
|32
|12:00–14:30
|Xã Vĩnh Phước
|Ấp Phước Thọ Tiền
|33
|12:30–16:00
|Xã Thới Bình, Cà Mau
|Một phần ấp 15
|34
|12:30–16:30
|Xã Phú Mỹ, Cà Mau
|Một phần ấp Rạch Láng
|35
|13:00–15:30
|Xã Vĩnh Mỹ
|Ấp Đồng Lớn 1
|36
|14:00–15:00
|Xã Định Thành, Cà Mau
|Các ấp Lung Chim và Cây Giá
|37
|14:00–16:30
|Xã Vĩnh Phước
|Ấp Phước Thọ Hậu
|38
|14:00–16:30
|Xã Vĩnh Phước
|Ấp Phước Thọ Tiền
Khuyến nghị cho người dân vùng ảnh hưởng
Phần lớn các lịch cúp điện phục vụ mục đích bảo dưỡng hệ thống điện trung và hạ áp, hoặc triển khai các công trình đầu tư xây dựng mới lưới điện. Để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất, người dân tại các khu vực nêu trên cần lưu ý:
- Chủ động sạc đầy pin các thiết bị liên lạc và dự phòng ánh sáng.
- Hạn chế mở tủ lạnh thường xuyên để giữ độ lạnh cho thực phẩm.
- Tắt các thiết bị điện có công suất lớn trước thời điểm tạm ngừng cấp điện để tránh sốc điện khi có điện trở lại.
- Lịch cúp điện thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết hoặc tình hình vận hành lưới điện tại thời điểm đó.