Lịch cúp điện Tây Ninh ngày 22/7/2026: Nhiều nơi tạm ngừng cấp điện hơn 10 giờ
Tỉnh Tây Ninh dự kiến có 48 khu vực tạm ngừng cung cấp điện vào ngày 22/7/2026 để bảo trì lưới điện, trong đó có nơi thời gian mất điện kéo dài liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn.
Theo kế hoạch vận hành hệ thống điện đã được phê duyệt, ngày 22/7/2026, tỉnh Tây Ninh sẽ thực hiện 48 đợt tạm ngừng cung cấp điện nhằm phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm và đầu tư lưới điện. Thời gian cắt điện bắt đầu sớm nhất từ 6h00 và dự kiến hoàn thành cấp điện trở lại muộn nhất vào lúc 18h00 cùng ngày.
Đáng chú ý, khu vực xã Tân Biên ghi nhận lịch tạm ngừng cấp điện kéo dài nhất, dự kiến lên tới 10 giờ 30 phút (từ 6h30 đến 17h00). Người dân và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn cần chủ động kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp.
Chi tiết lịch cúp điện tại các khu vực Tân An, Tân Hưng, Kiến Tường
Tại các khu vực này, lịch cắt điện chủ yếu phục vụ mục đích bảo trì và sửa chữa lưới điện trung thế. Phường Khánh Hậu là nơi bắt đầu sớm nhất từ 6h00 sáng.
|Khu vực
|Thời gian
|Xã, Phường
|Địa điểm ảnh hưởng
|Tân An
|6h00–16h00
|Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh
|Một phần ấp Ngãi Lợi A
|Tân An
|8h00–16h30
|Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
|Một phần đường Huỳnh Việt Thanh
|Tân Hưng
|7h00–17h00
|Xã Hưng Điền, Tỉnh Tây Ninh
|Một phần các ấp Ngã Tư, Ba Gò và Tre 1
|Kiến Tường
|7h30–16h30
|Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh
|Một phần ấp Ông Nhan Đông, ấp Tầm Đuông và các ấp 1, 2, 3
|Vĩnh Hưng
|8h00–16h30
|Tỉnh Tây Ninh
|Một phần ấp Lò Gạch (Xã Vĩnh Trị) và ấp Rọc Đô (Xã Khánh Hưng)
Lịch cúp điện tại Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ và Tầm Vu
Khu vực Tầm Vu ghi nhận số lượng lịch tạm ngừng cấp điện nhiều nhất trong ngày, tập trung tại xã Thuận Mỹ. Một phần ấp Thanh Tân dự kiến sẽ không có điện từ 8h00 đến 18h00.
|Khu vực
|Thời gian
|Xã, Phường
|Địa điểm ảnh hưởng
|Bến Lức
|8h00–12h00
|Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh
|Một phần các ấp 1A, 4, 5 và 6 An Thạnh
|Đức Hòa
|8h00–12h00
|Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh
|Ấp Bình Tiền 2
|Đức Huệ
|8h00–16h30
|Xã Đức Huệ, Tỉnh Tây Ninh
|Một phần các ấp Tân Hòa, Thanh Sơn, ấp Chánh
|Tầm Vu
|8h00–18h00
|Xã Thuận Mỹ, Tỉnh Tây Ninh
|Một phần ấp Thanh Tân
|Tầm Vu
|9h00–12h00
|Xã An Lục Long, Tỉnh Tây Ninh
|Các kho thu mua thanh long và ấp Vĩnh Xuân A
Lịch cúp điện tại Tân Biên, Hòa Thành, Gò Dầu và Dương Minh Châu
Tại Tân Biên, hai ấp Tân Nam và Tân Bình sẽ tạm ngừng cấp điện xuyên suốt từ sáng đến chiều. Các khu vực khác như Hòa Thành và Gò Dầu cũng có lịch cắt điện kéo dài đến 17h00.
|Khu vực
|Thời gian
|Xã, Phường
|Địa điểm ảnh hưởng
|Tân Biên
|6h30–17h00
|Xã Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh
|Ấp Tân Nam và Tân Bình
|Hòa Thành
|7h30–17h00
|Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh
|Khu phố Trường Thọ và Trường Cửu
|Gò Dầu
|7h30–17h00
|Xã Truông Mít, Tỉnh Tây Ninh
|Ấp 1 và ấp 2
|Dương Minh Châu
|14h30–15h30
|Xã Lộc Ninh, Tỉnh Tây Ninh
|Ấp Lộc Trung
Ngành điện lực lưu ý, tùy theo tình hình thời tiết và điều kiện vận hành thực tế, lịch tạm ngừng cung cấp điện có thể được điều chỉnh hoặc trì hoãn. Để cập nhật thông tin chính xác nhất cho từng địa điểm cụ thể, người dân có thể tra cứu trực tuyến qua hệ thống chăm sóc khách hàng của đơn vị điện lực phụ trách.