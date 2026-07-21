Lịch cúp điện Tây Ninh ngày 22/7/2026: Nhiều nơi tạm ngừng cấp điện hơn 10 giờ Tỉnh Tây Ninh dự kiến có 48 khu vực tạm ngừng cung cấp điện vào ngày 22/7/2026 để bảo trì lưới điện, trong đó có nơi thời gian mất điện kéo dài liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn.

Theo kế hoạch vận hành hệ thống điện đã được phê duyệt, ngày 22/7/2026, tỉnh Tây Ninh sẽ thực hiện 48 đợt tạm ngừng cung cấp điện nhằm phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm và đầu tư lưới điện. Thời gian cắt điện bắt đầu sớm nhất từ 6h00 và dự kiến hoàn thành cấp điện trở lại muộn nhất vào lúc 18h00 cùng ngày.

Đáng chú ý, khu vực xã Tân Biên ghi nhận lịch tạm ngừng cấp điện kéo dài nhất, dự kiến lên tới 10 giờ 30 phút (từ 6h30 đến 17h00). Người dân và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn cần chủ động kế hoạch sinh hoạt và làm việc phù hợp.

Chi tiết lịch cúp điện tại các khu vực Tân An, Tân Hưng, Kiến Tường

Tại các khu vực này, lịch cắt điện chủ yếu phục vụ mục đích bảo trì và sửa chữa lưới điện trung thế. Phường Khánh Hậu là nơi bắt đầu sớm nhất từ 6h00 sáng.

Khu vực Thời gian Xã, Phường Địa điểm ảnh hưởng Tân An 6h00–16h00 Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh Một phần ấp Ngãi Lợi A Tân An 8h00–16h30 Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh Một phần đường Huỳnh Việt Thanh Tân Hưng 7h00–17h00 Xã Hưng Điền, Tỉnh Tây Ninh Một phần các ấp Ngã Tư, Ba Gò và Tre 1 Kiến Tường 7h30–16h30 Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh Một phần ấp Ông Nhan Đông, ấp Tầm Đuông và các ấp 1, 2, 3 Vĩnh Hưng 8h00–16h30 Tỉnh Tây Ninh Một phần ấp Lò Gạch (Xã Vĩnh Trị) và ấp Rọc Đô (Xã Khánh Hưng)

Lịch cúp điện tại Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ và Tầm Vu

Khu vực Tầm Vu ghi nhận số lượng lịch tạm ngừng cấp điện nhiều nhất trong ngày, tập trung tại xã Thuận Mỹ. Một phần ấp Thanh Tân dự kiến sẽ không có điện từ 8h00 đến 18h00.

Khu vực Thời gian Xã, Phường Địa điểm ảnh hưởng Bến Lức 8h00–12h00 Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh Một phần các ấp 1A, 4, 5 và 6 An Thạnh Đức Hòa 8h00–12h00 Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh Ấp Bình Tiền 2 Đức Huệ 8h00–16h30 Xã Đức Huệ, Tỉnh Tây Ninh Một phần các ấp Tân Hòa, Thanh Sơn, ấp Chánh Tầm Vu 8h00–18h00 Xã Thuận Mỹ, Tỉnh Tây Ninh Một phần ấp Thanh Tân Tầm Vu 9h00–12h00 Xã An Lục Long, Tỉnh Tây Ninh Các kho thu mua thanh long và ấp Vĩnh Xuân A

Lịch cúp điện tại Tân Biên, Hòa Thành, Gò Dầu và Dương Minh Châu

Tại Tân Biên, hai ấp Tân Nam và Tân Bình sẽ tạm ngừng cấp điện xuyên suốt từ sáng đến chiều. Các khu vực khác như Hòa Thành và Gò Dầu cũng có lịch cắt điện kéo dài đến 17h00.

Khu vực Thời gian Xã, Phường Địa điểm ảnh hưởng Tân Biên 6h30–17h00 Xã Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh Ấp Tân Nam và Tân Bình Hòa Thành 7h30–17h00 Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh Khu phố Trường Thọ và Trường Cửu Gò Dầu 7h30–17h00 Xã Truông Mít, Tỉnh Tây Ninh Ấp 1 và ấp 2 Dương Minh Châu 14h30–15h30 Xã Lộc Ninh, Tỉnh Tây Ninh Ấp Lộc Trung

Ngành điện lực lưu ý, tùy theo tình hình thời tiết và điều kiện vận hành thực tế, lịch tạm ngừng cung cấp điện có thể được điều chỉnh hoặc trì hoãn. Để cập nhật thông tin chính xác nhất cho từng địa điểm cụ thể, người dân có thể tra cứu trực tuyến qua hệ thống chăm sóc khách hàng của đơn vị điện lực phụ trách.