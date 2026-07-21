Lịch cúp điện TP.HCM ngày 22/7/2026: Thông tin chi tiết tại xã Kim Long và Bình Châu Điện lực Đất Đỏ thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện tại xã Kim Long và xã Bình Châu (TP.HCM) vào ngày 22/7/2026 để bảo trì và nâng cấp lưới điện.

Theo kế hoạch vận hành hệ thống điện, ngày 22/7/2026, một số khu vực tại TP.HCM sẽ tạm ngừng cung cấp điện để phục vụ công tác nâng cấp hạ tầng và bảo trì thiết bị. Các khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu nằm trên địa bàn xã Kim Long và xã Bình Châu với thời gian gián đoạn kéo dài từ 2 đến 4 giờ.

Chi tiết lịch cúp điện TP.HCM ngày 22/7/2026

Dưới đây là danh sách các khu vực tạm ngừng cấp điện đã được phê duyệt bởi đơn vị điện lực phụ trách:

Đơn vị quản lý Thời gian Khu vực (Xã/Phường) Địa điểm cụ thể Điện lực Đất Đỏ 8h00–10h00 Xã Kim Long, TP.HCM Một phần thôn Sông Xoài Điện lực Đất Đỏ 8h00–12h00 Xã Bình Châu, TP.HCM Ấp Bình Thắng

Khu vực xã Kim Long tạm ngừng cấp điện để nâng công suất

Tại xã Kim Long, TP.HCM, một phần thôn Sông Xoài dự kiến sẽ tạm ngừng cung cấp điện trong khoảng 2 giờ, từ 8h đến 10h sáng. Việc gián đoạn này nhằm phục vụ công tác kỹ thuật quan trọng trên lưới điện địa phương.

Xã Kim Long

Cụ thể, Đội Quản lý lưới điện sẽ tiến hành nâng công suất trạm biến áp Sông Xoài 6 từ 160kVA lên 250kVA. Hạng mục này được triển khai nhằm tăng cường khả năng tải điện, đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định và chất lượng hơn cho các hộ dân trong khu vực.

Lịch bảo trì và vệ sinh lưới điện tại xã Bình Châu

Tại xã Bình Châu, TP.HCM, khu vực ấp Bình Thắng có lịch tạm ngừng cấp điện từ 8h đến 12h. Đây là khu vực có thời gian ảnh hưởng lâu nhất trong ngày 22/7 tại TP.HCM với tổng thời gian dự kiến là 4 giờ.

Trong thời gian này, nhân viên điện lực sẽ thực hiện phát quang cây xanh dọc hành lang lưới điện nhằm đảm bảo an toàn hành lang tuyến. Bên cạnh đó, các công tác bảo trì và vệ sinh công nghiệp trạm biến áp, thiết bị đóng cắt trên nhánh đường dây 472XM/420 cũng sẽ được triển khai đồng bộ.

Lưu ý khi tra cứu lịch cúp điện TP.HCM

Người dân có thể chủ động theo dõi lịch cúp điện tại TP.HCM bằng cách truy cập các cổng thông tin điện tử của ngành điện, lựa chọn khu vực xã, phường và ngày cần xem để cập nhật thông báo mới nhất.

Đáng chú ý, lịch tạm ngừng cung cấp điện có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình thời tiết, yêu cầu kỹ thuật phát sinh hoặc điều kiện vận hành thực tế của hệ thống. Người dân tại xã Kim Long và xã Bình Châu nên kiểm tra lại thông tin trước khung giờ dự kiến để có phương án chuẩn bị phù hợp cho sinh hoạt và sản xuất.

Thông tin được tổng hợp dựa trên thông báo tạm ngừng cung cấp điện của Điện lực Đất Đỏ.