Lịch cúp điện Vĩnh Long và các khu vực lân cận ngày 22/7/2026 Thông tin chi tiết về 75 lịch tạm ngừng cấp điện tại Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre vào ngày 22/7/2026 nhằm phục vụ công tác bảo trì hệ thống lưới điện định kỳ.

Theo thông báo từ các đơn vị điện lực, ngày 22/7/2026, tỉnh Vĩnh Long và một số khu vực lân cận dự kiến có 75 lịch tạm ngừng cung cấp điện đã được phê duyệt. Thời gian gián đoạn sớm nhất bắt đầu từ 7 giờ và muộn nhất kết thúc vào 18 giờ cùng ngày.

Tổng quan lộ trình tạm ngừng cấp điện

Phần lớn các lịch cắt điện nhằm phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện, thí nghiệm và bảo dưỡng hệ thống trung, hạ áp định kỳ. Việc này giúp đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và an toàn hơn trong thời gian tới. Một số khu vực có thể ghi nhận thời gian gián đoạn kéo dài liên tục trong 10 giờ (từ 7 giờ đến 17 giờ).

Phường Trà Vinh

Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng được khuyến nghị nên chủ động sắp xếp công việc, sạc đầy các thiết bị liên lạc và chuẩn bị nguồn điện dự phòng nếu cần thiết. Dưới đây là chi tiết các khu vực tạm ngừng cấp điện theo từng địa phương.

Chi tiết lịch cúp điện tại các khu vực thuộc tỉnh Trà Vinh

Điện lực Thời gian Xã, phường Khu vực bị ảnh hưởng Trà Vinh 07:00–17:00 Phường Trà Vinh Một phần khóm 21 Trà Vinh 07:00–15:00 Phường Hòa Thuận Đường Nguyễn Thiện Thành, từ đường D5 đến cà phê Vân Anh và khu dân cư gần Cơ sở Hà Nguyệt Thanh Tiểu Cần 07:00–13:00 Xã Hùng Hòa Ấp Chánh Hội A, Chánh Hội B, Ngãi Chánh, Ngãi Hưng và một phần ấp Ngã Tư 1, Ngã Tư 2 Tiểu Cần 07:00–17:00 Xã Hùng Hòa Ấp Chánh Hội A, Ngãi Chánh, Ngãi Hưng và một phần ấp Chánh Hội B Trà Cú 07:00–17:00 Xã Lưu Nghiệp Anh Một phần ấp Xoài Lơ Trà Vinh 07:30–10:00 Phường Hòa Thuận Hẻm số 02 đường Nguyễn Thiện Thành, hướng ra đường tránh Quốc lộ 53, khu đá hoa cương Nam Cường Càng Long 07:30–09:00 Xã Bình Phú Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Phú Đức 2A Càng Long 08:00–12:00 Xã Càng Long Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mộ Cả Khối Trà Cú 08:30–09:15 Xã Trà Cú Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Xa Xi 6 Càng Long 09:00–10:30 Xã Bình Phú Khu vực khách hàng kho lạnh Bình Phú Trà Cú 09:30–10:15 Xã Lưu Nghiệp Anh Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mù U1 Càng Long 11:00–12:00 Xã Bình Phú Khách hàng BĐ Bình Phú 1 Trà Cú 13:00–13:45 Xã Lưu Nghiệp Anh Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mù U2 Càng Long 13:30–15:00 Xã Bình Phú Hộ kinh doanh Thịnh Phát Trà Cú 14:00–14:45 Xã Hàm Giang Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Trà Tro A6 Trà Cú 15:00–15:45 Xã Hàm Giang Một phần ấp Cà Săng Cụt Càng Long 15:30–17:00 Xã Bình Phú Khu vực khách hàng Huỳnh Văn Ngoan

Lịch cúp điện tại các khu vực khác

Điện lực Thời gian Xã, phường Khu vực bị ảnh hưởng Long Hồ 07:00–17:00 Phường Phước Hậu Khóm Phước Hanh A Tân Quới 07:00–17:00 Xã Tân Quới Tổ 6, ấp Tân Đông Cái Vồn 07:00–17:00 Phường Bình Minh Một phần các khóm Thuận Tân A, Thuận Thới và khóm 5 Phước Mỹ Trung 07:00–17:00 Xã Hưng Khánh Trung Một phần ấp Trung Hiệp Cầu Ngang 08:00–09:30 Xã Mỹ Long Một phần ấp Tư Trà Ôn 09:00–10:15 Xã Vĩnh Xuân Trạm Vĩnh Tắc 2, một phần ấp Vĩnh Tắc Bến Tre 07:30–17:00 Phường Phú Khương Một phần tổ 1, 6B và 8, khu phố 2A Ba Tri 07:30–09:00 Xã An Ngãi Trung Ấp An Lợi Giồng Trôm 13:00–17:00 Xã Hưng Nhượng Các tổ thuộc ấp Hưng Bình và Tân Bình

Lời khuyên và hướng dẫn chuẩn bị

Việc tạm ngừng cung cấp điện là hoạt động cần thiết để duy trì độ bền và hiệu suất của hệ thống điện lưới quốc gia. Để giảm thiểu sự bất tiện, quý cư dân có thể tham khảo các lưu ý sau:

Chuẩn bị thiết bị: Sạc đầy pin điện thoại, đèn tích điện và sạc dự phòng trước thời điểm bắt đầu lịch cúp điện.

Sạc đầy pin điện thoại, đèn tích điện và sạc dự phòng trước thời điểm bắt đầu lịch cúp điện. Bảo quản thực phẩm: Hạn chế mở cửa tủ lạnh, tủ đông trong thời gian mất điện để giữ nhiệt độ ổn định cho thực phẩm bên trong.

Hạn chế mở cửa tủ lạnh, tủ đông trong thời gian mất điện để giữ nhiệt độ ổn định cho thực phẩm bên trong. An toàn thiết bị: Tắt các thiết bị điện có công suất lớn như máy lạnh, máy giặt trước khi có điện trở lại để tránh tình trạng sốc điện do quá tải đột ngột.

Tắt các thiết bị điện có công suất lớn như máy lạnh, máy giặt trước khi có điện trở lại để tránh tình trạng sốc điện do quá tải đột ngột. Tâm thế tích cực: Có thể coi đây là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời, giúp tinh thần thoải mái hơn.

Lịch cúp điện có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình vận hành thực tế hoặc điều kiện thời tiết. Người dân nên thường xuyên theo dõi thông báo mới nhất từ các đơn vị quản lý điện lực tại địa phương để cập nhật thông tin chính xác nhất.