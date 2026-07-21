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Lịch cúp điện Vĩnh Long và các khu vực lân cận ngày 22/7/2026

Vũ Sơn21/07/2026 12:11

Thông tin chi tiết về 75 lịch tạm ngừng cấp điện tại Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre vào ngày 22/7/2026 nhằm phục vụ công tác bảo trì hệ thống lưới điện định kỳ.

Theo thông báo từ các đơn vị điện lực, ngày 22/7/2026, tỉnh Vĩnh Long và một số khu vực lân cận dự kiến có 75 lịch tạm ngừng cung cấp điện đã được phê duyệt. Thời gian gián đoạn sớm nhất bắt đầu từ 7 giờ và muộn nhất kết thúc vào 18 giờ cùng ngày.

Tổng quan lộ trình tạm ngừng cấp điện

Phần lớn các lịch cắt điện nhằm phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện, thí nghiệm và bảo dưỡng hệ thống trung, hạ áp định kỳ. Việc này giúp đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và an toàn hơn trong thời gian tới. Một số khu vực có thể ghi nhận thời gian gián đoạn kéo dài liên tục trong 10 giờ (từ 7 giờ đến 17 giờ).

Khu vực Phường Trà Vinh ghi nhận lịch cúp điện ngày 22/7/2026
Phường Trà Vinh

Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng được khuyến nghị nên chủ động sắp xếp công việc, sạc đầy các thiết bị liên lạc và chuẩn bị nguồn điện dự phòng nếu cần thiết. Dưới đây là chi tiết các khu vực tạm ngừng cấp điện theo từng địa phương.

Chi tiết lịch cúp điện tại các khu vực thuộc tỉnh Trà Vinh

Điện lựcThời gianXã, phườngKhu vực bị ảnh hưởng
Trà Vinh07:00–17:00Phường Trà VinhMột phần khóm 21
Trà Vinh07:00–15:00Phường Hòa ThuậnĐường Nguyễn Thiện Thành, từ đường D5 đến cà phê Vân Anh và khu dân cư gần Cơ sở Hà Nguyệt Thanh
Tiểu Cần07:00–13:00Xã Hùng HòaẤp Chánh Hội A, Chánh Hội B, Ngãi Chánh, Ngãi Hưng và một phần ấp Ngã Tư 1, Ngã Tư 2
Tiểu Cần07:00–17:00Xã Hùng HòaẤp Chánh Hội A, Ngãi Chánh, Ngãi Hưng và một phần ấp Chánh Hội B
Trà Cú07:00–17:00Xã Lưu Nghiệp AnhMột phần ấp Xoài Lơ
Trà Vinh07:30–10:00Phường Hòa ThuậnHẻm số 02 đường Nguyễn Thiện Thành, hướng ra đường tránh Quốc lộ 53, khu đá hoa cương Nam Cường
Càng Long07:30–09:00Xã Bình PhúCông ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Phú Đức 2A
Càng Long08:00–12:00Xã Càng LongCông ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mộ Cả Khối
Trà Cú08:30–09:15Xã Trà CúCông ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Xa Xi 6
Càng Long09:00–10:30Xã Bình PhúKhu vực khách hàng kho lạnh Bình Phú
Trà Cú09:30–10:15Xã Lưu Nghiệp AnhCông ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mù U1
Càng Long11:00–12:00Xã Bình PhúKhách hàng BĐ Bình Phú 1
Trà Cú13:00–13:45Xã Lưu Nghiệp AnhCông ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mù U2
Càng Long13:30–15:00Xã Bình PhúHộ kinh doanh Thịnh Phát
Trà Cú14:00–14:45Xã Hàm GiangCông ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Trà Tro A6
Trà Cú15:00–15:45Xã Hàm GiangMột phần ấp Cà Săng Cụt
Càng Long15:30–17:00Xã Bình PhúKhu vực khách hàng Huỳnh Văn Ngoan

Lịch cúp điện tại các khu vực khác

Điện lựcThời gianXã, phườngKhu vực bị ảnh hưởng
Long Hồ07:00–17:00Phường Phước HậuKhóm Phước Hanh A
Tân Quới07:00–17:00Xã Tân QuớiTổ 6, ấp Tân Đông
Cái Vồn07:00–17:00Phường Bình MinhMột phần các khóm Thuận Tân A, Thuận Thới và khóm 5
Phước Mỹ Trung07:00–17:00Xã Hưng Khánh TrungMột phần ấp Trung Hiệp
Cầu Ngang08:00–09:30Xã Mỹ LongMột phần ấp Tư
Trà Ôn09:00–10:15Xã Vĩnh XuânTrạm Vĩnh Tắc 2, một phần ấp Vĩnh Tắc
Bến Tre07:30–17:00Phường Phú KhươngMột phần tổ 1, 6B và 8, khu phố 2A
Ba Tri07:30–09:00Xã An Ngãi TrungẤp An Lợi
Giồng Trôm13:00–17:00Xã Hưng NhượngCác tổ thuộc ấp Hưng Bình và Tân Bình

Lời khuyên và hướng dẫn chuẩn bị

Việc tạm ngừng cung cấp điện là hoạt động cần thiết để duy trì độ bền và hiệu suất của hệ thống điện lưới quốc gia. Để giảm thiểu sự bất tiện, quý cư dân có thể tham khảo các lưu ý sau:

  • Chuẩn bị thiết bị: Sạc đầy pin điện thoại, đèn tích điện và sạc dự phòng trước thời điểm bắt đầu lịch cúp điện.
  • Bảo quản thực phẩm: Hạn chế mở cửa tủ lạnh, tủ đông trong thời gian mất điện để giữ nhiệt độ ổn định cho thực phẩm bên trong.
  • An toàn thiết bị: Tắt các thiết bị điện có công suất lớn như máy lạnh, máy giặt trước khi có điện trở lại để tránh tình trạng sốc điện do quá tải đột ngột.
  • Tâm thế tích cực: Có thể coi đây là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời, giúp tinh thần thoải mái hơn.

Lịch cúp điện có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình vận hành thực tế hoặc điều kiện thời tiết. Người dân nên thường xuyên theo dõi thông báo mới nhất từ các đơn vị quản lý điện lực tại địa phương để cập nhật thông tin chính xác nhất.

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