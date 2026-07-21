Lịch cúp điện Vĩnh Long và các khu vực lân cận ngày 22/7/2026
Thông tin chi tiết về 75 lịch tạm ngừng cấp điện tại Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre vào ngày 22/7/2026 nhằm phục vụ công tác bảo trì hệ thống lưới điện định kỳ.
Theo thông báo từ các đơn vị điện lực, ngày 22/7/2026, tỉnh Vĩnh Long và một số khu vực lân cận dự kiến có 75 lịch tạm ngừng cung cấp điện đã được phê duyệt. Thời gian gián đoạn sớm nhất bắt đầu từ 7 giờ và muộn nhất kết thúc vào 18 giờ cùng ngày.
Tổng quan lộ trình tạm ngừng cấp điện
Phần lớn các lịch cắt điện nhằm phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện, thí nghiệm và bảo dưỡng hệ thống trung, hạ áp định kỳ. Việc này giúp đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và an toàn hơn trong thời gian tới. Một số khu vực có thể ghi nhận thời gian gián đoạn kéo dài liên tục trong 10 giờ (từ 7 giờ đến 17 giờ).
Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng được khuyến nghị nên chủ động sắp xếp công việc, sạc đầy các thiết bị liên lạc và chuẩn bị nguồn điện dự phòng nếu cần thiết. Dưới đây là chi tiết các khu vực tạm ngừng cấp điện theo từng địa phương.
Chi tiết lịch cúp điện tại các khu vực thuộc tỉnh Trà Vinh
|Điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Khu vực bị ảnh hưởng
|Trà Vinh
|07:00–17:00
|Phường Trà Vinh
|Một phần khóm 21
|Trà Vinh
|07:00–15:00
|Phường Hòa Thuận
|Đường Nguyễn Thiện Thành, từ đường D5 đến cà phê Vân Anh và khu dân cư gần Cơ sở Hà Nguyệt Thanh
|Tiểu Cần
|07:00–13:00
|Xã Hùng Hòa
|Ấp Chánh Hội A, Chánh Hội B, Ngãi Chánh, Ngãi Hưng và một phần ấp Ngã Tư 1, Ngã Tư 2
|Tiểu Cần
|07:00–17:00
|Xã Hùng Hòa
|Ấp Chánh Hội A, Ngãi Chánh, Ngãi Hưng và một phần ấp Chánh Hội B
|Trà Cú
|07:00–17:00
|Xã Lưu Nghiệp Anh
|Một phần ấp Xoài Lơ
|Trà Vinh
|07:30–10:00
|Phường Hòa Thuận
|Hẻm số 02 đường Nguyễn Thiện Thành, hướng ra đường tránh Quốc lộ 53, khu đá hoa cương Nam Cường
|Càng Long
|07:30–09:00
|Xã Bình Phú
|Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Phú Đức 2A
|Càng Long
|08:00–12:00
|Xã Càng Long
|Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mộ Cả Khối
|Trà Cú
|08:30–09:15
|Xã Trà Cú
|Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Xa Xi 6
|Càng Long
|09:00–10:30
|Xã Bình Phú
|Khu vực khách hàng kho lạnh Bình Phú
|Trà Cú
|09:30–10:15
|Xã Lưu Nghiệp Anh
|Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mù U1
|Càng Long
|11:00–12:00
|Xã Bình Phú
|Khách hàng BĐ Bình Phú 1
|Trà Cú
|13:00–13:45
|Xã Lưu Nghiệp Anh
|Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Mù U2
|Càng Long
|13:30–15:00
|Xã Bình Phú
|Hộ kinh doanh Thịnh Phát
|Trà Cú
|14:00–14:45
|Xã Hàm Giang
|Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh, trạm Trà Tro A6
|Trà Cú
|15:00–15:45
|Xã Hàm Giang
|Một phần ấp Cà Săng Cụt
|Càng Long
|15:30–17:00
|Xã Bình Phú
|Khu vực khách hàng Huỳnh Văn Ngoan
Lịch cúp điện tại các khu vực khác
|Điện lực
|Thời gian
|Xã, phường
|Khu vực bị ảnh hưởng
|Long Hồ
|07:00–17:00
|Phường Phước Hậu
|Khóm Phước Hanh A
|Tân Quới
|07:00–17:00
|Xã Tân Quới
|Tổ 6, ấp Tân Đông
|Cái Vồn
|07:00–17:00
|Phường Bình Minh
|Một phần các khóm Thuận Tân A, Thuận Thới và khóm 5
|Phước Mỹ Trung
|07:00–17:00
|Xã Hưng Khánh Trung
|Một phần ấp Trung Hiệp
|Cầu Ngang
|08:00–09:30
|Xã Mỹ Long
|Một phần ấp Tư
|Trà Ôn
|09:00–10:15
|Xã Vĩnh Xuân
|Trạm Vĩnh Tắc 2, một phần ấp Vĩnh Tắc
|Bến Tre
|07:30–17:00
|Phường Phú Khương
|Một phần tổ 1, 6B và 8, khu phố 2A
|Ba Tri
|07:30–09:00
|Xã An Ngãi Trung
|Ấp An Lợi
|Giồng Trôm
|13:00–17:00
|Xã Hưng Nhượng
|Các tổ thuộc ấp Hưng Bình và Tân Bình
Lời khuyên và hướng dẫn chuẩn bị
Việc tạm ngừng cung cấp điện là hoạt động cần thiết để duy trì độ bền và hiệu suất của hệ thống điện lưới quốc gia. Để giảm thiểu sự bất tiện, quý cư dân có thể tham khảo các lưu ý sau:
- Chuẩn bị thiết bị: Sạc đầy pin điện thoại, đèn tích điện và sạc dự phòng trước thời điểm bắt đầu lịch cúp điện.
- Bảo quản thực phẩm: Hạn chế mở cửa tủ lạnh, tủ đông trong thời gian mất điện để giữ nhiệt độ ổn định cho thực phẩm bên trong.
- An toàn thiết bị: Tắt các thiết bị điện có công suất lớn như máy lạnh, máy giặt trước khi có điện trở lại để tránh tình trạng sốc điện do quá tải đột ngột.
- Tâm thế tích cực: Có thể coi đây là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời, giúp tinh thần thoải mái hơn.
Lịch cúp điện có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình vận hành thực tế hoặc điều kiện thời tiết. Người dân nên thường xuyên theo dõi thông báo mới nhất từ các đơn vị quản lý điện lực tại địa phương để cập nhật thông tin chính xác nhất.