Lịch sử 7 cú sụp đổ kinh điển tại Ngoại hạng Anh và nỗi ám ảnh hiện hữu với Arsenal Từ cú trượt chân của Steven Gerrard đến sự sụp đổ của Newcastle, lịch sử Ngoại hạng Anh luôn chứng kiến những màn lật đổ kịch tính khiến Arsenal phải lo ngại.

Thất bại của Arsenal trước Manchester City tại sân vận động Etihad không chỉ thu hẹp khoảng cách điểm số mà còn đánh thức những bóng ma quá khứ về những cuộc lật đổ vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Hiện tại, đoàn quân của Mikel Arteta chỉ còn hơn đối thủ 3 điểm, và nếu Pep Guardiola cùng các học trò giành chiến thắng trong trận đấu bù, họ sẽ chính thức chiếm ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Chỉ hơn một tháng trước, Arsenal vẫn nắm giữ lợi thế tuyệt đối với khoảng cách 10 điểm và xác suất đăng quang lên tới 97,6%. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp đang đẩy "Pháo thủ" vào nguy cơ về nhì năm thứ tư liên tiếp, kéo dài cơn khát danh hiệu đã kéo dài 22 năm.

Arsenal đang đối mặt với thực tại đáng lo.

Bóng ma tâm lý và những lần lỡ hẹn của Arsenal

Trong danh sách những cú sụp đổ kinh điển, Arsenal góp mặt tới ba lần. Gần nhất là mùa giải 2022-23, khi họ dẫn đầu bảng tới 30 vòng đấu và tạo cách biệt 8 điểm vào tháng 4. Tuy nhiên, chấn thương của trung vệ trụ cột William Saliba đã khiến hệ thống phòng ngự sụp đổ, dẫn đến chuỗi trận hòa tai hại và thảm bại trước chính Man City.

Nhìn xa hơn về mùa giải 2007-08, hình ảnh đội trưởng William Gallas ngồi khóc trên sân sau trận hòa Birmingham đã trở thành biểu tượng cho sự bạc nhược về tinh thần. Từ vị thế dẫn đầu 5 điểm, Arsenal chỉ thắng 1 trong 7 trận tiếp theo. Trước đó, ở mùa 2002-03, họ cũng từng dẫn trước Manchester United 8 điểm vào tháng 3 nhưng cuối cùng lại để đối thủ vượt mặt sau trận thua sốc 2-3 trước Leeds ngay tại sân nhà.

Nỗi đau của Manchester United và Newcastle

Ngay cả những đội bóng dưới thời Sir Alex Ferguson cũng không tránh khỏi quy luật nghiệt ngã này. Mùa giải 1997-98, Manchester United từng dẫn trước Arsenal 11 điểm nhưng cú sảy chân trước Sheffield Wednesday và bàn thắng duy nhất của Marc Overmars tại Old Trafford đã thay đổi hoàn toàn cục diện, giúp đoàn quân của Arsene Wenger giành cú đúp danh hiệu.

Đau đớn hơn là mùa giải 2011-12, khi Quỷ đỏ dẫn trước Man City 8 điểm khi giải chỉ còn vài vòng đấu. Trận hòa 4-4 với Everton và thất bại trong trận derby đã tạo điều kiện cho Sergio Aguero tạo nên khoảnh khắc kinh điển nhất lịch sử giải đấu với bàn thắng ở giây cuối cùng của mùa giải.

Trong khi đó, Newcastle mùa 1995-96 lại thất bại vì cuộc chiến tâm lý. Dưới áp lực khủng khiếp từ Ferguson, HLV Kevin Keegan đã bùng nổ với phát ngôn "I will love it!" trên truyền hình. Kết quả là Newcastle đánh mất lợi thế 12 điểm và nhìn đối thủ lên ngôi vô địch.

Cú trượt chân vĩ đại của Steven Gerrard

Đứng đầu danh sách những sự sụp đổ gây sốc nhất chính là Liverpool mùa giải 2013-14. Sau chiến thắng nghẹt thở trước chính Man City, đội trưởng Steven Gerrard đã có bài phát biểu truyền cảm hứng yêu cầu các đồng đội không được phép sai lầm.

Cú trượt chân của Gerrard sẽ mãi là khoảnh khắc gây tiếc nuối trong lòng các fan Liverpool.

Tuy nhiên, chính khoảnh khắc trượt chân của anh trong trận gặp Chelsea đã mở ra thảm họa. Sau đó, trận hòa 3-3 trước Crystal Palace dù dẫn trước 3 bàn (được gọi là thảm họa Crystanbul) đã chính thức dâng chức vô địch cho Manchester City. Những ví dụ lịch sử này là lời cảnh báo đanh thép cho Arsenal: trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, không có lợi thế nào là tuyệt đối cho đến khi tiếng còi kết thúc mùa giải vang lên.