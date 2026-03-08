Lịch sử Becamex TP.HCM: Hành trình 4 lần xưng vương và vị thế Chelsea Việt Nam Từ đội bóng Sông Bé non trẻ đến đế chế hùng mạnh với 4 chức vô địch V.League, Becamex TP.HCM là biểu tượng cho sự chuyên nghiệp hóa của bóng đá Việt Nam.

CLB Becamex TP.HCM được xem là hình mẫu tiên phong trong việc xã hội hóa bóng đá tại Việt Nam. Với tiền thân là đội bóng Sông Bé, CLB đã lột xác mạnh mẽ sau khi nhận được sự đầu tư từ Becamex IDC để trở thành một thế lực hùng mạnh với 4 chức vô địch V.League và những thành tích vang dội tại đấu trường châu lục.

CLB Becamex TP.HCM là đội bóng giàu truyền thống ở V.League.

Dấu ấn từ đội bóng Sông Bé đến bước ngoặt Becamex

Lịch sử của đội bóng bắt đầu từ năm 1976 với tên gọi Đội bóng đá Sông Bé. Trong giai đoạn đầu, đội chủ yếu thi đấu tại các giải phong trào trước khi tạo nên cú sốc đầu tiên vào năm 1994 bằng chức vô địch Cúp Quốc gia sau khi đánh bại Cảng Sài Gòn. Tuy nhiên, phải đến năm 2002, khi Tổng công ty Becamex IDC chính thức tiếp quản, đội bóng mới thực sự bước vào kỷ nguyên chuyên nghiệp hóa toàn diện.

Sự đầu tư bài bản về tài chính đã giúp CLB nhanh chóng thăng hạng V.League vào năm 2003 và bắt đầu chiến dịch chiêu mộ hàng loạt ngôi sao lớn, từ đó hình thành biệt danh "Chelsea Việt Nam".

Năm / Giai đoạn Sự kiện chính Thành tựu tiêu biểu 1976 Thành lập Đội bóng đá Sông Bé ra đời 1994 Danh hiệu đầu tiên Vô địch Cúp Quốc gia 2002 Bước ngoặt Becamex Becamex IDC tiếp quản và chuyên nghiệp hóa 2007 - 2008 Thống trị V.League Hai chức vô địch liên tiếp dưới thời HLV Lê Thụy Hải 2014 - 2015 Kỷ nguyên vàng Cú ăn ba lịch sử năm 2015 (V.League, Cúp QG, Siêu Cúp) 2016 - nay Chiến lược trẻ hóa Đào tạo các tài năng như Tiến Linh, Bùi Vĩ Hào

Kỷ nguyên thống trị và biệt danh Chelsea Việt Nam

Giai đoạn 2007-2015 là thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất của Becamex TP.HCM. Dưới sự dẫn dắt của cố HLV Lê Thụy Hải, đội bóng đã xây dựng một đội hình có chiều sâu khủng khiếp với những cái tên như Trường Giang, Như Thành, Quang Thanh cùng các ngoại binh xuất sắc như Philani hay Huỳnh Kesley Alves.

Đáng chú ý, năm 2007, đội bóng lên ngôi vô địch V.League sớm 4 vòng đấu. Một năm sau đó, họ bảo vệ thành công ngôi vương một cách thuyết phục. Không chỉ dừng lại ở giải quốc nội, Becamex TP.HCM còn làm rạng danh bóng đá Việt Nam khi lọt vào tới bán kết AFC Cup 2009, một cột mốc lịch sử tại đấu trường châu Á.

Cố HLV Lê Thụy Hải gắn liền với Bình Dương (tên cũ), nay là Becamex TP.HCM.

Đỉnh cao của CLB là mùa giải 2015 khi thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với cú ăn ba: Vô địch V.League, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia. Đây cũng là năm tiền đạo đội trưởng Nguyễn Anh Đức giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam.

Chiến lược trẻ hóa và những biểu tượng bất tử

Từ sau năm 2016, BLĐ Becamex TP.HCM đã có bước chuyển mình chiến lược khi tập trung vào công tác đào tạo trẻ thay vì vung tiền mua sắm ngôi sao. Chính sách này đã giúp trình làng những tài năng hàng đầu cho Đội tuyển Quốc gia, tiêu biểu là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Tiền đạo Tiến Linh.

Bên cạnh những thành công về chiến thuật, sức mạnh của đội bóng còn nằm ở "thánh địa" Gò Đậu và những gương mặt biểu tượng:

Nguyễn Anh Đức: Huyền thoại giữ kỷ lục về số lần ra sân và bàn thắng cho CLB.

Huyền thoại giữ kỷ lục về số lần ra sân và bàn thắng cho CLB. Philani: Ngoại binh vĩ đại nhất lịch sử đội bóng với gần một thập kỷ cống hiến.

Ngoại binh vĩ đại nhất lịch sử đội bóng với gần một thập kỷ cống hiến. HLV Lê Thụy Hải: Kiến trúc sư trưởng cho 3 chức vô địch V.League của đội bóng.

Anh Đức là tượng đài ở Bình Dương.

Dù trải qua nhiều thăng trầm và thay đổi chiến lược, Becamex TP.HCM vẫn giữ vững vị thế là một trong những CLB giàu thành tích nhất Việt Nam. Với nền tảng tài chính ổn định và hệ thống đào tạo trẻ bài bản, đội bóng đang đặt mục tiêu sớm trở lại vị thế ứng cử viên vô địch trong tương lai gần.