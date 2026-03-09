Lịch sử bóng đá Việt Nam: Hành trình từ thuở sơ khai đến vị thế hàng đầu khu vực Từ bước ngoặt năm 1896 đến 3 chức vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đã trải qua hơn một thế kỷ đầy thăng trầm để khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá châu lục.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, hay còn gọi là "Những chiến binh Sao Vàng", đã trải qua hơn 100 năm phát triển để trở thành một trong những thế lực hàng đầu tại Đông Nam Á. Từ những ngày đầu du nhập dưới thời Pháp thuộc đến kỷ nguyên vươn tầm thế giới dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên tài năng, mỗi cột mốc đều ghi dấu sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cầu thủ.

Chức vô địch Đông nam Á gần nhất của đội tuyển Việt Nam.

Những cột mốc lịch sử đáng chú ý

Lịch sử bóng đá Việt Nam được định nghĩa qua các giai đoạn quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình từ bóng đá phong trào sang chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế:

Mốc thời gian Sự kiện tiêu biểu 1896 Bóng đá bắt đầu du nhập vào Việt Nam. 1954 – 1975 Thời kỳ chia cắt, tồn tại hai đội tuyển miền Bắc và miền Nam. 1995 Huy chương Bạc SEA Games 18, trình làng "Thế hệ vàng" đầu tiên. 2008 Lên ngôi vô địch AFF Cup lần đầu tiên trong lịch sử. 2017 – 2023 Kỷ nguyên thành công nhất dưới thời HLV Park Hang-seo. 2025 Vô địch AFF Cup lần thứ 3 sau khi vượt qua Thái Lan.

Giai đoạn hình thành và sự hội nhập quốc tế

Bóng đá được người Pháp mang đến Việt Nam từ năm 1896, khởi đầu từ giới công chức và quân đội tại Nam Kỳ. Trong giai đoạn 1954-1975, bóng đá hai miền có những hướng đi riêng biệt. Đáng chú ý, đội tuyển miền Nam từng hai lần lọt vào Vòng chung kết Asian Cup (1956, 1960) và giành chức vô địch Merdeka Cup 1966.

Thủ quân Phạm Huỳnh Tam Lang nâng cao chức vô địch Mederka 1966.

Sau khi đất nước thống nhất, bước ngoặt lớn đến vào năm 1989 khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) được thành lập. Năm 1995, dưới sự dẫn dắt của HLV Karl-Heinz Weigang, đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Bạc SEA Games 18, đánh dấu sự xuất hiện của những danh thủ như Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức.

Sự vươn tầm châu lục và đỉnh cao AFF Cup

Năm 2007, Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét khi lọt vào Tứ kết Asian Cup với tư cách đồng chủ nhà. Đây là tiền đề cho chức vô địch Đông Nam Á lịch sử vào năm 2008 dưới thời HLV Henrique Calisto. Cú đánh đầu của Lê Công Vinh tại sân Mỹ Đình đã đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao khu vực sau nhiều năm chờ đợi.

Cựu danh thủ Lê Công Vinh tại Asian Cup 2007.

Kỷ nguyên Park Hang-seo và sự thống trị rực rỡ

Giai đoạn 2017-2023 được xem là thời kỳ hoàng kim nhất. HLV Park Hang-seo đã xây dựng một tập thể gắn kết, đạt được hàng loạt thành tích vô tiền khoáng hậu: vô địch AFF Cup 2018, lọt vào Tứ kết Asian Cup 2019 và đặc biệt là lần đầu tiên góp mặt tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bổ nhiệm HLV Park Hang-seo năm 2017 là cột mốc lịch sử quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Việt Nam không chỉ thống trị Đông Nam Á mà còn thu hẹp khoảng cách đáng kể với các đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Úc hay Saudi Arabia.

Chức vô địch đánh dấu sự thống trị của bóng đá Việt Nam tại Đông Nam Á.

Kế thừa và tái thiết dưới thời HLV Kim Sang-sik

Tiếp nối di sản của người tiền nhiệm, HLV Kim Sang-sik đã nhanh chóng chứng minh năng lực khi giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2025 (ASEAN Cup). Với tỷ lệ thắng ấn tượng lên tới 100% trong việc lọt vào các trận chung kết khu vực, ông đang xây dựng một đội hình cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

Tiếp nối HLV Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik là nhà cầm quân thành công bậc nhất của bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển hiện đang hướng tới mục tiêu giành vé tham dự Asian Cup 2027 và tiếp tục duy trì vị thế trong top 100 FIFA, khẳng định bản lĩnh của "Những chiến binh Sao Vàng" trên đấu trường quốc tế.

Thông tin kỹ thuật về đội tuyển