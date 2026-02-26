Lịch sử CLB Công an Hà Nội: Từ biểu tượng quá khứ đến thế lực mới của V-League Hành trình từ năm 1956 đến chức vô địch V-League 2023 kịch tính của Công an Hà Nội, một biểu tượng bóng đá Thủ đô với tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn và vươn tầm quốc tế.

Công an Hà Nội (CAHN) không chỉ đơn thuần là một đội bóng, mà còn là một phần ký ức không thể tách rời của bóng đá Thủ đô. Từ ngày thành lập năm 1956, trải qua giai đoạn giải thể năm 2002 cho đến màn tái xuất ngoạn mục vào năm 2023, CAHN đã và đang khẳng định vị thế của một trong những thương hiệu giàu truyền thống nhất bóng đá Việt Nam.

Công An Hà Nội đang là thế lực tại V-League.

Dòng thời gian lịch sử của CLB Công an Hà Nội

Dưới đây là các mốc son quan trọng đánh dấu sự hình thành, phát triển và tái sinh của đội bóng ngành Công an:

Mốc thời gian Sự kiện chính 10/10/1956 Chính thức thành lập theo quyết định của Ủy ban Hành chính Thành phố Hà Nội. 1984 Đăng quang ngôi Vô địch Quốc gia lần đầu tiên. 2002 Giải thể và chuyển giao cho Hàng không Việt Nam. 11/2022 Tái lập CLB Công an Hà Nội từ sự chuyển giao CLB Công an Nhân dân. 2023 Vô địch V-League ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại hạng đấu cao nhất. 2025 Giành ngôi Á quân tại giải đấu quốc tế Shopee Cup.

Giai đoạn hình thành và đối trọng của Thể Công (1956 – 1980s)

Ngày 10/10/1956, đúng hai năm sau ngày Giải phóng Thủ đô, đội bóng Công an Hà Nội chính thức ra đời. Dưới sự quản lý chuyên môn của Ủy ban Hành chính thành phố, đội bóng nhanh chóng vươn lên trở thành thế lực hàng đầu của bóng đá miền Bắc.

Trong giai đoạn này, CAHN được coi là đối trọng xứng tầm nhất của Thể Công. Lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu của đội bóng áo xanh (thời bấy giờ) đã tạo nên những trận derby rực lửa, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Hà Nội. Dấu ấn đậm nét nhất là chức Vô địch Quốc gia năm 1984, khẳng định sức mạnh tuyệt đối của lứa cầu thủ tài năng thời bấy giờ.

Sự thoái trào và 20 năm vắng bóng (1990s – 2002)

Bước vào thập niên 90, dù vẫn duy trì vị thế đội mạnh nhưng CAHN bắt đầu thiếu đi sự ổn định. Năm 1992, đội phải xuống hạng A1 trước khi thăng hạng lại vào năm 1995. Đỉnh điểm là vào năm 2002, khi cơ chế bao cấp không còn phù hợp với bóng đá chuyên nghiệp, cái tên Công an Hà Nội chính thức bị xóa sổ sau khi chuyển giao cho Hàng không Việt Nam. Trong suốt 20 năm sau đó, thương hiệu này chỉ còn là hoài niệm trong lòng những khán giả lớn tuổi tại sân Hàng Đẫy.

Hành trình tái sinh và kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Tháng 11/2022, CLB Công an Nhân dân (vừa vô địch hạng Nhất) được chuyển giao về Công an TP. Hà Nội, đánh dấu sự trở lại của huyền thoại. Đội bóng ngay lập tức thực hiện hàng loạt bản hợp đồng "bom tấn" như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip.

CAHN tái sinh vào năm 2022.

Mùa giải 2023, CAHN tạo nên kỳ tích khi vô địch V-League ngay trong năm đầu tiên thăng hạng, tái lập thành tích của HAGL (2003) và Đồng Tháp (1989). Không dừng lại ở đó, đội bóng tiếp tục hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu với Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia vào năm 2025.

Những trận derby rực lửa và dấu ấn quốc tế

Sự trở lại của CAHN làm sống dậy những cuộc đối đầu kinh điển. Nếu Thể Công - Viettel là kình địch truyền thống mang tính biểu tượng, thì Hà Nội FC là đối trọng hiện đại trong cuộc tranh luận về "tính chính danh" của bóng đá Thủ đô.

Hà Nội FC là đại kình địch của CAHN.

Trên bình diện quốc tế, CAHN đã khẳng định sức mạnh tại Shopee Cup 2024/25. Dù để thua đáng tiếc trước Buriram United (Thái Lan) sau loạt luân lưu ở trận chung kết, ngôi Á quân khu vực vẫn là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng vươn ra biển lớn của đội bóng ngành Công an.

Tổng kết danh hiệu (Tính đến 2025)