Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Singapore: Bản lĩnh cửa trên và điểm tựa Mỹ Đình Đội tuyển Việt Nam nắm giữ ưu thế vượt trội trước Singapore về lịch sử đối đầu, phong độ ấn tượng cùng chiều sâu lực lượng trước cuộc tái đấu tại AFF Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc chạm trán Singapore lúc 20h00 ngày 31/7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ bảng A AFF Cup 2026 với ưu thế áp đảo về mọi thông số chuyên môn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đội bóng áo đỏ nắm giữ tới 75,4% cơ hội giành chiến thắng trọn vẹn 3 điểm theo tính toán từ siêu máy tính.

Lịch sử đối đầu: Cán cân nghiêng hẳn về Việt Nam

Trong quá khứ, Việt Nam và Singapore từng có 22 lần đụng độ ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Cán cân thành tích nghiêng rõ về phía Việt Nam với 9 chiến thắng, 9 trận hòa và 4 thất bại. Dù Singapore từng gây nhiều khó khăn nhờ lối chơi giàu thể lực và tranh chấp bóng bổng, những cuộc chạm trán gần đây đã chứng kiến sự áp đảo của đội bóng áo đỏ.

Tại AFF Cup 2024, Việt Nam đánh bại Singapore trong cả hai lượt trận với tỷ số lần lượt 2-0 và 3-1. Việc ghi 5 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần trong hai trận đấu đó cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và khai thác khoảng trống hiệu quả của Việt Nam trước hệ thống phòng ngự đối phương.

Tương quan lực lượng và chiều sâu đội hình

Bảng xếp hạng FIFA phản ánh rõ khoảng cách trình độ khi Việt Nam đứng thứ 99 thế giới, vượt trội so với vị trí 148 của Singapore. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang sở hữu chuỗi phong độ thăng hoa với 5 chiến thắng liên tiếp, ghi 21 bàn và chỉ lọt lưới 2 lần. Riêng hai trận gần nhất, hàng công áo đỏ nổ súng 11 lần và giữ sạch lưới, bao gồm chiến thắng 7-0 trước Timor Leste.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik đang sở hữu nhiều phương án tiếp cận khung thành biến hóa. Nguyễn Đình Bắc vừa lập hat-trick, Đỗ Hoàng Hên ghi cú đúp ở trận ra quân, cùng sự hiện diện của Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Quang Hải. Về mặt lực lượng, Việt Nam đón tin vui khi Nguyễn Tài Lộc đã bình phục chấn thương, dù khả năng ra sân của thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn chưa chắc chắn.

Trái ngược với đối thủ, Singapore đối mặt tổn thất nghiêm trọng về nhân sự khi trung vệ Safuwan Baharudin và tiền đạo Ikhsan Fandi không được câu lạc bộ chủ quản nhả về. Hàng thủ mất thủ môn Rudy Khairullah và hậu vệ Irfan Najeeb vì chấn thương. HLV Gavin Lee hiện chỉ còn hai tiền đạo thực thụ là Ilhan Fandi và Shawal Anuar, khiến các phương án tác chiến bị hạn chế đáng kể.

Chỉ số thống kê Đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Singapore Thứ hạng FIFA 99 148 Tỷ lệ chiến thắng (Siêu máy tính) 75,4% 8,7% Phong độ 5 trận gần nhất 5 thắng (21 bàn thắng, 2 bàn thua) 2 thắng, 3 thua Thành tích đối đầu (22 trận) 9 thắng, 9 hòa, 4 thua 4 thắng, 9 hòa, 9 thua

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Singapore

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Singapore: Izwan Mahbud; Lionel Tan, Hariss Harun, Irfan Fandi, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Với phong độ thăng hoa, chiều sâu đội hình vượt trội cùng lợi thế sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam hướng tới một chiến thắng thuyết phục để củng cố vị trí dẫn đầu bảng A. Dự đoán tỷ số: Việt Nam 3-0 Singapore.