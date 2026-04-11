Lịch thi đấu bán kết Monte Carlo Masters 2026: Sinner đại chiến Zverev Carlos Alcaraz và Jannik Sinner tiếp tục khẳng định thế thống trị khi tiến sát trận chung kết trong mơ tại giải ATP Masters 1000 trên mặt sân đất nện tại Monaco.

Monte Carlo Masters 2026 đã xác định được 4 cái tên xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết sau những màn so tài kịch tính tại Monaco. Tâm điểm của ngày thi đấu áp chót là cuộc đối đầu giữa hạt giống số 2 Jannik Sinner và tay vợt kỳ cựu Alexander Zverev, trong khi số một thế giới Carlos Alcaraz sẽ đối đầu với hiện tượng Valentin Vacherot.

Đại chiến Sinner vs Zverev và hành trình của Alcaraz

Jannik Sinner đang duy trì phong độ hủy diệt trên mặt sân đất nện năm nay. Tay vợt người Ý vừa có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Felix Auger-Aliassime tại tứ kết để ghi danh vào vòng 4 tay vợt mạnh nhất. Đối thủ của anh, Alexander Zverev, cũng đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ sau khi vượt qua thử thách từ những vòng đấu trước.

Ở nhánh đấu còn lại, Carlos Alcaraz tiếp tục chứng minh tại sao anh đang đứng đỉnh thế giới. Với chiến thắng áp đảo 2-0 trước Alexander Bublik, ngôi sao người Tây Ban Nha đang tràn đầy tự tin để bảo vệ vị thế của mình trước Valentin Vacherot - người vừa gây bất ngờ lớn khi đánh bại Alex de Minaur sau 3 set đấu căng thẳng.

Lịch thi đấu bán kết và chung kết Monte Carlo Masters 2026

Dưới đây là chi tiết lịch thi đấu các vòng đấu cuối cùng tại giải đấu năm nay:

Vòng Thời gian (VN) Cặp đấu Trạng thái Bán kết 1 18:30 - 11/04 Alexander Zverev vs Jannik Sinner Sắp diễn ra Bán kết 2 20:30 - 11/04 Carlos Alcaraz vs Valentin Vacherot Sắp diễn ra Chung kết 19:00 - 12/04 Thắng BK1 vs Thắng BK2 Chờ xác định

Giải đấu bước vào giai đoạn quyết định tại Monte Carlo Country Club.

Kết quả vòng tứ kết đáng chú ý

Trước khi tiến vào bán kết, người hâm mộ đã được chứng kiến những trận đấu mãn nhãn tại vòng tứ kết:

Carlos Alcaraz 2-0 Alexander Bublik

2-0 Alexander Bublik Jannik Sinner 2-0 Felix Auger-Aliassime

2-0 Felix Auger-Aliassime Valentin Vacherot 2-1 Alex de Minaur

Tại nội dung đánh đôi, cặp bài trùng Edouard Roger-Vasselin và Hugo Nys cũng đã xuất sắc đánh bại Henry Patten và Harri Heliovaara với tỷ số 2-0 để giành quyền đi tiếp.

Cục diện bảng xếp hạng ATP hiện tại

Kết quả tại Monte Carlo Masters 2026 sẽ có tác động trực tiếp đến điểm số trên bảng xếp hạng ATP, nơi Alcaraz và Sinner đang tạo ra khoảng cách đáng kể với phần còn lại.

Hạng Tay vợt Quốc gia Điểm số 1 Carlos Alcaraz Tây Ban Nha 13.590 2 Jannik Sinner Ý 12.400 3 Alexander Zverev Đức 5.205

Với phong độ hiện tại, giới chuyên môn đang kỳ vọng vào một trận chung kết trong mơ giữa Alcaraz và Sinner vào ngày 12/04. Đây không chỉ là trận tranh ngôi vô địch mà còn là lời khẳng định cho sự chuyển giao thế hệ hoàn toàn của quần vợt thế giới trên mặt sân đất nện.