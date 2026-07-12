Lịch thi đấu Bán kết và Chung kết World Cup 2026: Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina tranh tài Vòng bán kết World Cup 2026 chính thức lộ diện 4 đội bóng mạnh nhất gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Toàn bộ các trận đấu quyết định ngôi vương sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ thống kênh sóng của VTV.

Sau khi đánh bại Thụy Sĩ để giành tấm vé cuối cùng, ĐT Argentina đã hoàn thiện danh sách 4 đội mạnh nhất góp mặt tại vòng bán kết FIFA World Cup 2026™, bên cạnh Pháp, Tây Ban Nha và Anh. Đây đều là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, hứa hẹn mang đến những màn so tài đỉnh cao và giàu duyên nợ trong hành trình chinh phục cúp vàng thế giới.

FIFA World Cup 2026™ đang trôi về những loạt trận cuối cùng đầy hấp dẫn khi cả 4 đội bóng góp mặt ở vòng bán kết đều là những gương mặt sừng sỏ.

Đại chiến châu Âu giữa Pháp và Tây Ban Nha tại Dallas Stadium

Trận bán kết 1 là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai thế lực lớn của bóng đá châu Âu. ĐT Pháp tiến vào vòng đấu này sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Morocco, nối dài hành trình ấn tượng tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, ĐT Tây Ban Nha cũng khẳng định sức mạnh bằng việc vượt qua ĐT Bỉ với tỷ số 2-1.

Trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 15/7 (giờ Việt Nam) trên sân Dallas Stadium. Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp màn so tài này trên các kênh sóng VTV3, VTV6 và VTV9.

Cuộc đối đầu duyên nợ giữa Anh và Argentina tại Atlanta Stadium

Tại trận bán kết 2, ĐT Anh sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch Argentina. "Tam sư" giành quyền đi tiếp sau chiến thắng sát nút 2-1 trước Na Uy. Đối thủ của họ, Argentina, tiếp tục thể hiện bản lĩnh của nhà vua khi đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 sau 120 phút thi đấu căng thẳng để duy trì hy vọng bảo vệ ngôi vương.

Trận cầu tâm điểm này sẽ khởi tranh vào lúc 2h00 ngày 16/7 (giờ Việt Nam) tại sân Atlanta Stadium. Trận đấu cũng được phát sóng trực tiếp trên hệ thống kênh VTV3, VTV6 và VTV9.

Lịch thi đấu trận Chung kết FIFA World Cup 2026™

Hai đội giành chiến thắng tại vòng bán kết sẽ bước vào trận đấu cuối cùng để tranh chiếc cúp vàng danh giá. Trận chung kết FIFA World Cup 2026™ dự kiến diễn ra vào lúc 2h00 ngày 20/7 (giờ Việt Nam) trên sân New York Stadium.

Đây là sự kiện được mong chờ nhất, khép lại hơn một tháng tranh tài sôi động tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trận chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.

Bên cạnh việc theo dõi trên truyền hình, khán giả có thể cập nhật liên tục các diễn biến, kết quả và thông tin bên lề mới nhất của giải đấu thông qua các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.