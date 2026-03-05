Lịch thi đấu Indian Wells 2026: Alcaraz, Sinner và Djokovic bắt đầu hành trình Giải ATP Masters 1000 tại California quy tụ 96 tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Dàn hạt giống hàng đầu sẽ ra quân từ vòng 2, hứa hẹn những màn so tài kịch tính từ ngày 5/3.

Giải quần vợt Indian Wells Masters 2026, hay còn được gọi là "Grand Slam thứ năm", đã chính thức khởi tranh tại California, Mỹ. Với quy mô 96 tay vợt tranh tài trên mặt sân cứng, giải đấu năm nay tiếp tục là tâm điểm của làng banh nỉ thế giới khi quy tụ đầy đủ những tên tuổi lớn nhất đương đại.

Điểm nhấn vòng 1: Tsitsipas đối đầu Shapovalov

Vòng đấu mở màn chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tay vợt chất lượng phải tìm kiếm tấm vé đi tiếp. Đáng chú ý nhất là cuộc chạm trán giữa hạt giống kỳ cựu Stefanos Tsitsipas và Denis Shapovalov vào lúc 11:30 ngày 5/3. Đây được xem là thử thách không nhỏ cho cả hai ngay trong giai đoạn khởi động của mùa giải sân cứng Bắc Mỹ.

Trong các diễn biến sớm nhất, tài năng trẻ Joao Fonseca đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Raphael Collignon để ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo. Các trận đấu khác của vòng 1 sẽ tiếp tục diễn ra dồn dập trong ngày 6/3 với sự góp mặt của Grigor Dimitrov, Hubert Hurkacz và Alexander Zverev.

Lịch thi đấu quần vợt Indian Wells Masters 2026 quy tụ dàn sao hàng đầu thế giới.

Sự xuất hiện của các "ông lớn" tại vòng 2

Theo quy định của giải, các hạt giống hàng đầu sẽ được miễn thi đấu vòng một. Người hâm mộ sẽ phải chờ đợi đến ngày 7/3 để chứng kiến những bước chạy đầu tiên của Carlos Alcaraz, Jannik Sinner và kỷ lục gia Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz: Đương kim số 1 thế giới sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ vị thế của mình vào rạng sáng ngày 7/3.

Novak Djokovic: Tay vợt người Serbia tiếp tục tìm kiếm thêm những cột mốc mới tại giải đấu mà anh đã nhiều lần lên ngôi vô địch.

Jannik Sinner: Đối trọng lớn nhất của Alcaraz ở thời điểm hiện tại cũng sẽ ra quân trong cùng ngày, đối đầu với Dalibor Svrcina.

Bảng xếp hạng hạt giống hàng đầu trước giải đấu

Dưới đây là vị thế của các tay vợt dẫn đầu trên bảng xếp hạng ATP trước khi bước vào tranh tài tại Indian Wells 2026:

Thứ tự Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm số 1 Carlos Alcaraz Tây Ban Nha 22 13,550 2 Jannik Sinner Italy 24 10,400 3 Novak Djokovic Serbia 38 5,280

Sau khi kết thúc vòng 2 vào ngày 7/3, các tay vợt sẽ bước vào vòng 3 (9/3) và vòng 4 (11/3). Các trận tứ kết, bán kết và chung kết sẽ lần lượt diễn ra để tìm ra nhà vua mới của vùng sa mạc California. Với phong độ cực cao của thế hệ trẻ như Alcaraz và Sinner, cùng bản lĩnh của Djokovic, Indian Wells 2026 hứa hẹn sẽ là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất lịch sử.