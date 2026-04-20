Lịch thi đấu Madrid Open 2026: Cuộc thư hùng của các ngôi sao WTA trên đất nện Từ ngày 22/4 đến 3/5, Madrid Open 2026 sẽ quy tụ dàn sao quần vợt nữ hàng đầu thế giới như Aryna Sabalenka, Iga Swiatek và huyền thoại Venus Williams tranh tài tại Tây Ban Nha.

Madrid Open 2026, giải đấu thuộc hệ thống WTA 1000 danh giá, chính thức khởi tranh tại Madrid (Tây Ban Nha). Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong mùa giải sân đất nện, nơi các tay vợt hàng đầu thế giới không chỉ cạnh tranh danh hiệu mà còn tích lũy điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng thế giới.

Tâm điểm vòng đấu mở màn

Vòng đấu đầu tiên chứng kiến sự xuất hiện đáng chú ý của huyền thoại Venus Williams. Tay vợt kỳ cựu người Mỹ sẽ có cuộc đối đầu với Kaitlin Quevedo vào lúc 21:00 ngày 21/04. Bên cạnh đó, tay vợt chủ nhà Paula Badosa cũng sẽ bắt đầu hành trình của mình trong trận gặp Julia Grabher.

Lịch thi đấu chi tiết các vòng đầu

Dưới đây là lịch thi đấu của các tay vợt hàng đầu trong những ngày thi đấu đầu tiên:

Vòng 1 (Ngày 21/04 - 22/04)

Thời gian Tay vợt 1 Tay vợt 2 21:00 21/04 Kaitlin Quevedo Venus Williams 19:00 21/04 Paula Badosa Julia Grabher 17:30 21/04 Beatriz Haddad Maia Jessica Bouzas Maneiro 19:00 22/04 Janice Tjen Maria Sakkari 19:00 22/04 Ashlyn Krueger Sofia Kenin

Dự kiến Vòng 2 (Ngày 23/04 - 24/04)

Các hạt giống hàng đầu sẽ bắt đầu chiến dịch của mình từ vòng đấu này. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của số 1 thế giới Aryna Sabalenka và đối thủ lớn nhất Iga Swiatek.

Thời gian Cặp đấu tiêu biểu 19:00 23/04 Aryna Sabalenka vs (Đang cập nhật) 19:00 23/04 Iga Swiatek vs (Đang cập nhật) 19:00 23/04 Naomi Osaka vs (Đang cập nhật) 19:00 24/04 Jessica Pegula vs (Đang cập nhật) 19:00 24/04 Coco Gauff vs (Đang cập nhật) 19:00 24/04 Elena Rybakina vs (Đang cập nhật)

Bối cảnh bảng xếp hạng WTA trước giải đấu

Madrid Open 2026 diễn ra trong bối cảnh cuộc đua giành ngôi vị số 1 thế giới đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Aryna Sabalenka hiện đang dẫn đầu với cách biệt điểm số đáng kể so với Elena Rybakina và Coco Gauff.

Hạng Tay vợt Quốc gia Điểm số 1 Aryna Sabalenka Belarus 10.895 2 Elena Rybakina Kazakhstan 8.500 3 Coco Gauff USA 7.279

Với tính chất của một giải WTA 1000, kết quả tại Madrid sẽ tạo ra những biến động lớn trên bảng xếp hạng trước khi các tay vợt bước vào Roland Garros. Khán giả có thể kỳ vọng vào những màn trình diễn đỉnh cao trên mặt sân đất nện đầy thử thách tại Tây Ban Nha.